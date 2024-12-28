https://anlatilaninotesi.com.tr/20241228/annesi-yogun-bakima-alinmisti-seda-sayandan-yeni-paylasim-cok-sukur-diyerek-duyurdu-1092129455.html

Annesi yoğun bakıma alınmıştı: Seda Sayan'dan yeni paylaşım, 'çok şükür' diyerek duyurdu

Annesi yoğun bakıma alınmıştı: Seda Sayan'dan yeni paylaşım, 'çok şükür' diyerek duyurdu

Sputnik Türkiye

Ünlü şarkıcı Seda Sayan, annesi Ayşe Ak Gürsaçar’ın yoğun bakımda olduğunu geçtiğimiz aylarda duyurmuştu. 61 yaşındaki sanatçı, sosyal medya hesabından yaptığı... 28.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-28T12:48+0300

2024-12-28T12:48+0300

2024-12-28T12:48+0300

yaşam

seda sayan

yoğun bakım

sosyal medya

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Ünlü sanatçı Seda Sayan, annesi Ayşe Ak Gürsaçar’ın yoğun bakım sürecinin sona erdiğini duyurdu. Geçtiğimiz aylarda annesinin fotoğrafını paylaşarak sağlık durumu hakkında bilgi veren Sayan, yeni açıklamasında annesinin sağlık durumunun iyiye gittiğini söyledi.Seda Sayan, önceki paylaşımında annesinin yoğun bakımda olduğunu duyurmuş ve şunları söylemişti: “Pamuk annem yoğun bakıma alındı. Allah tüm şifa bekleyenlere şifa versin.” Hayranlarından dua isteyen sanatçı, sosyal medyada annesine yönelik destek mesajları almıştı.'Yoğun bakımdan normal odaya çıktık'Sanatçı, annesinin tedavi sürecine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı son açıklamada, “Çok şükür, yoğun bakımdan normal odaya çıktık” ifadelerini kullandı.

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Sputnik Türkiye

seda sayan, yoğun bakım, sosyal medya