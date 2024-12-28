https://anlatilaninotesi.com.tr/20241228/firtina-canakkalede-feribot-seferlerini-iptal-ettirdi-1092135087.html

Fırtına, Çanakkale'de feribot seferlerini iptal ettirdi

Fırtına, Çanakkale'de feribot seferlerini iptal ettirdi

Sputnik Türkiye

Ege Denizi'nin kuzeyindeki fırtına nedeniyle Çanakkale'de yarın bazı feribot seferleri yapılamayacağı duyuruldu. 28.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-28T16:05+0300

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türkiye

ege denizi

çanakkale

geyikli

feribot

fırtına

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Ege Denizi'nin kuzeyinde etkili olan fırtına nedeniyle Çanakkale'de yarın bazı feribot seferleri yapılamayacağı açıklandı. Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Kabatepe-Gökçeada Hattı'nda Gökçeada'dan 18.00, Kabatepe'den ise 15.00 ve 20.00 saatlerindekiler haricinde seferlerin iptal edildiği belirtildi.Geyikli-Bozcada Hattı'nda ise Bozcaada'dan saat 07.00'deki, Geyikli'den 08.00'deki seferin iptal edildiği bildirilen açıklamada, diğer seferlerin saatinde yapılmasının planlandığı kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241228/meteoroloji-son-noktayi-koydu-yilbasinda-kar-yagisi-bekleniyor-mu-istanbula-kar-yagacak-mi-1092122165.html

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ege denizi

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ege denizi, çanakkale, geyikli, feribot, fırtına