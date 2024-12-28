https://anlatilaninotesi.com.tr/20241228/firtina-canakkalede-feribot-seferlerini-iptal-ettirdi-1092135087.html
Fırtına, Çanakkale'de feribot seferlerini iptal ettirdi
Fırtına, Çanakkale'de feribot seferlerini iptal ettirdi
Sputnik Türkiye
Ege Denizi'nin kuzeyindeki fırtına nedeniyle Çanakkale'de yarın bazı feribot seferleri yapılamayacağı duyuruldu. 28.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-28T16:05+0300
2024-12-28T16:05+0300
2024-12-28T16:05+0300
türkiye
ege denizi
çanakkale
geyikli
feribot
fırtına
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Ege Denizi'nin kuzeyinde etkili olan fırtına nedeniyle Çanakkale'de yarın bazı feribot seferleri yapılamayacağı açıklandı. Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Kabatepe-Gökçeada Hattı'nda Gökçeada'dan 18.00, Kabatepe'den ise 15.00 ve 20.00 saatlerindekiler haricinde seferlerin iptal edildiği belirtildi.Geyikli-Bozcada Hattı'nda ise Bozcaada'dan saat 07.00'deki, Geyikli'den 08.00'deki seferin iptal edildiği bildirilen açıklamada, diğer seferlerin saatinde yapılmasının planlandığı kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241228/meteoroloji-son-noktayi-koydu-yilbasinda-kar-yagisi-bekleniyor-mu-istanbula-kar-yagacak-mi-1092122165.html
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ege denizi, çanakkale, geyikli, feribot, fırtına
ege denizi, çanakkale, geyikli, feribot, fırtına
Fırtına, Çanakkale'de feribot seferlerini iptal ettirdi
Ege Denizi'nin kuzeyindeki fırtına nedeniyle Çanakkale'de yarın bazı feribot seferleri yapılamayacağı duyuruldu.
Ege Denizi'nin kuzeyinde etkili olan fırtına nedeniyle Çanakkale'de yarın bazı feribot seferleri yapılamayacağı açıklandı.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Kabatepe-Gökçeada Hattı'nda Gökçeada'dan 18.00, Kabatepe'den ise 15.00 ve 20.00 saatlerindekiler haricinde seferlerin iptal edildiği belirtildi.
Geyikli-Bozcada Hattı'nda ise Bozcaada'dan saat 07.00'deki, Geyikli'den 08.00'deki seferin iptal edildiği bildirilen açıklamada, diğer seferlerin saatinde yapılmasının planlandığı kaydedildi.