https://anlatilaninotesi.com.tr/20241228/fatih-terimin-yeni-takiminda-alacagi-ucret-belli-oldu-1092128232.html

Fatih Terim’in yeni takımında alacağı ücret belli oldu

Fatih Terim’in yeni takımında alacağı ücret belli oldu

Sputnik Türkiye

Türk futbolunun efsane teknik direktörlerinden Fatih Terim, Suudi Arabistan’ın Al-Shabab takımıyla anlaştı. 71 yaşındaki deneyimli hoca, Körfez ekibiyle 5... 28.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-28T12:16+0300

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2024-12-28T12:16+0300

spor

fatih terim

körfez

hamza hamzaoğlu

jorge jesus

galatasaray

uefa

süper lig

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Türk futbolunun efsane teknik direktörlerinden Fatih Terim, Suudi Arabistan’ın Al-Shabab takımıyla anlaştı. 71 yaşındaki deneyimli hoca, Körfez ekibiyle 5 aylık bir sözleşme imzaladı. Terim, bu kısa süreli anlaşma karşılığında 1 milyon 750 bin dolar kazanacak.Al-Shabab, Fatih Terim’in takımın başına geçtiğini yapay zeka ile hazırladığı özel bir video ile duyurdu. Kulübün "Merhaba İmparator" sloganıyla yaptığı paylaşım, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Transfer duyurusunun ardından Terim, takımın devre arası kampı için Doha’ya hareket etti.Fatih Terim’in teknik ekibinde Türk futbolundan tanıdık isimler de yer alacak. Daha önce Galatasaray’da birlikte çalıştığı Hamza Hamzaoğlu ve Levent Şahin, Terim’in teknik kadrosunda görev yapacak.Terim, Suudi Arabistan Pro Ligi’nde önemli teknik direktörlere rakip olacak. Bu isimler arasında Jorge Jesus, Stefano Pioli ve Laurent Blanc gibi dünya çapında tanınan hocalar bulunuyor.Türk futbol tarihinin en büyük başarılarından biri olan UEFA Kupası zaferinin mimarı olan Fatih Terim, Süper Lig’de kazandığı 8 şampiyonlukla rekoru elinde bulunduruyor. Daha önce 2000-2001 yıllarında Fiorentina ve Milan ile İtalya deneyimi yaşayan Terim, geçtiğimiz sezon ise Yunanistan’ın köklü kulüplerinden Panathinaikos’u çalıştırdı.

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fatih terim, körfez, hamza hamzaoğlu, jorge jesus, galatasaray, uefa, süper lig