https://anlatilaninotesi.com.tr/20241228/ankarada-gece-saatlerinde-2-ayri-olay-seyir-halindeki-araca-ates-acildi-yaralilar-var-1092121863.html
Ankara'da gece saatlerinde 2 ayrı olay, seyir halindeki araca ateş açıldı: Yaralılar var
Ankara'da gece saatlerinde 2 ayrı olay, seyir halindeki araca ateş açıldı: Yaralılar var
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Ankara’nın Çankaya ilçesinde meydana gelen iki ayrı olayda bir kişi bıçakla, bir kişi ise silahla yaralandı. Fakülteler Mahallesi’nde alkol nedeniyle çıkan... 28.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-28T08:22+0300
2024-12-28T08:22+0300
2024-12-28T08:22+0300
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ankara
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Çankaya ilçesi Fakülteler Mahallesi Yazgan Sokak’ta gece saatlerinde F.E.’nin evinde alkol alan iki arkadaş arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine F.E., arkadaşı S.S.B.’yi bıçakla yaraladı. Yaralı, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. S.S.B.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.Seyir halindeyken aracına ateş açıldıBir diğer olay ise Eti Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’nda gerçekleşti. Seyir halindeki A.Ş.’nin bulunduğu araca, başka bir araçtaki kişi ya da kişilerce ateş açıldı. A.Ş., bacağından yaralanarak kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.Her iki olayla ilgili olarak Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241228/soguk-hava-ne-kadar-surecek-meteorolojiden-24-il-icin-kar-yagisi-alarmi-akomdan-istanbula-uyari-1092120715.html
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ankara, araç, ateş, yaralı
ankara, araç, ateş, yaralı
Ankara'da gece saatlerinde 2 ayrı olay, seyir halindeki araca ateş açıldı: Yaralılar var
Ankara’nın Çankaya ilçesinde meydana gelen iki ayrı olayda bir kişi bıçakla, bir kişi ise silahla yaralandı. Fakülteler Mahallesi’nde alkol nedeniyle çıkan tartışmada bıçaklama olayı yaşanırken, Eti Mahallesi’nde araçtan açılan ateş sonucu bir kişi yaralandı. Polis ekipleri olaylarla ilgili soruşturma başlattı.
Çankaya ilçesi Fakülteler Mahallesi Yazgan Sokak’ta gece saatlerinde F.E.’nin evinde alkol alan iki arkadaş arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine F.E., arkadaşı S.S.B.’yi bıçakla yaraladı. Yaralı, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. S.S.B.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Seyir halindeyken aracına ateş açıldı
Bir diğer olay ise Eti Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’nda gerçekleşti. Seyir halindeki A.Ş.’nin bulunduğu araca, başka bir araçtaki kişi ya da kişilerce ateş açıldı. A.Ş., bacağından yaralanarak kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Her iki olayla ilgili olarak Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.