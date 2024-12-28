https://anlatilaninotesi.com.tr/20241228/enerji-bakani-bayraktar-acikladi-rizede-petrol-tespit-edildi-1092120276.html

Enerji Bakanı Bayraktar açıkladı: Rize'de petrol tespit edildi

Enerji Bakanı Bayraktar açıkladı: Rize'de petrol tespit edildi

Sputnik Türkiye

Enerji ve Tabii kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Rize'nin Çayeli ilçesinde petrol tespit edildiğini açıkladı. Bayraktar, "Sondajını yapmak istiyoruz"... 28.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-28T02:25+0300

2024-12-28T02:25+0300

2024-12-28T02:25+0300

türkiye

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enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı

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Enerji ve Tabii kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Rize'de petrol bulunduğunu açıkladı. Açıklamasında Çayeli ilçesinde petrol bulunduğunu ifade eden Bayraktar, "Keşif amaçlı yeni sondaj konusunda da yoğun bir çalışmamız var. Özellikle Rize Çayeli'nde petrol olduğu her zaman söylenen lokasyonda tespitimiz var. Onun sondajını yapmak istiyoruz" ifadelerinde bulundu.'Ocak ayında enerjiye zam yapılmayacak'Sabah gazetesinin haberine göre Bayraktar, Ocak ayında enerji fiyatlarında bir değişim düşünülmediğini aktardı. Bayraktar, "Biz tutabildiğimiz kadar enerji fiyatlarını tutuyoruz, ama enerji fiyatına yüzde 10 fiyat artışı yapsan içtiğin kahve de yüzde 10 artıyor. Arkadaş, bunun içerisinde elektrik ya yüzde 3 ya 2. Türkiye'de fiyatlama davranışıyla alakalı ciddi bir problem var" şeklinde konuştu.'Akkuyu Nükleer Santrali'nde 4 reaktör devreye girdiğinde Türkiye'nin ihtiyacının yüzde 10'unu nükleerden karşılamış olacağız'Akkuyu Nükleer Santrali'nde bin 200 megavatlık ilk reaktörden elektrik üretilmeye başlandığı zaman Türkiye'nin enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 2.5'inin karşılanacağını belirten Bayraktar, "4 reaktör devreye girdiğinde Türkiye'nin ihtiyacının yüzde 10'unu nükleerden karşılamış olacağız. Nükleer bizim doğalgazdan üreteceğimiz elektriği bir anlamda ikâme edecek. Yılda 7-7.5 milyar metreküp doğalgazı artık ithal etmemiş olacağız. Bugünkü parayla neredeyse 3 milyar dolar demek. Dolayısıyla bizim cari açığımızın azaltılmasına da bu anlamda katkı yapacak bir alan. Onun için mutlaka Sinop'ta, Trakya'da iki büyük konvansiyonel nükleer santrale daha ihtiyacı var. O noktada 2025 yılı bizim için önemli, karar yılı olacak diyebilirim" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/akkuyu-nukleer-guc-santralinde-tarihi-gun-birinci-reaktorun-turbin-safti-basariyla-donduruldu-1091458675.html

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