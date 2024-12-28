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Emlak ilanı paylaşan sosyal medya hesaplarına kötü haber
Emlak ilanı paylaşan sosyal medya hesaplarına kötü haber
Sputnik Türkiye
Sosyal medyada emlak ilanı paylaşanların hesapları kapatılıp, yetki belgeleri iptal ediliyor 28.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-28T11:13+0300
2024-12-28T11:13+0300
ekonomi
türkiye
ticaret bakanlığı
kiralık
kiralık ev
emlakçı
elektronik ilan doğrulama sistemi
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Emlak ilanlarının sosyal medya hesaplarından paylaşılması yasaklanıyor. İlanları paylaşan sosyal medya hesapları kapatılacak. Bu şekilde sahte ilan, spekülatif fiyat artışı ve tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Denetimler kapsamında bugüne kadar yaklaşık bin 500 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiğine dikkat çeken Denizli Ticaret Odası Gayrimenkul Faaliyetleri Komite Üyesi Volkan Gürsoy, “Atılan adımlar emlakçılığın ek iş değil, tek iş olduğunu ve bu sektörde faaliyet gösterenlerin haklarını korumaya yarıyor” dedi.Ticaret Bakanlığı tarafından 31 Ağustos 2023 tarihinde yapılan yönetmelik değişiklikleriyle sahte ilanların, ilan kirliliğinin, spekülatif fiyat artışlarının ve tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesi amacıyla taşınmaz ve taşıt ilanlarının yayınlandığı ilan platformlarına kimlik ve yetki doğrulama yükümlülükleri getirildi. Bu doğrultuda kurulan Elektronik İlan Doğrulama Sisteminin (EİIDS) ilk aşamasında ilan vermek isteyen kişilerin kimlik doğrulamaları 1 Kasım 2023 tarihinden itibaren yapılmaya başlandı.EİDS Uygulaması hayata geçiyorKimlik bilgilerini doğrulanmayan kişiler ilan platformlarında ilan giremedikleri EİDS'nin ikinci aşaması olan yetki doğrulama uygulaması ise 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla kiralık taşınmaz ilanları için zorunlu olacak. Önümüzdeki süreçte satılık taşınmaz ilanları ve taşıt ilanları için de yetki doğrulama zorunlu hale getirilecek. EIDS yetki doğrulaması uygulamasıyla ilanlar sadece taşınmaz / taşıt sahibi, 1. ve 2. derece kan hısımları veya eşiyle e-devlette yer alan EİDS yetkilendirme ekranından yetkilendirilen yetki belgeli emlak ya da galeri işletmelerince verilebilecek.Bakanlık takip altına aldıSosyal medya da dahil olmak üzere elektronik ortamda verilen tüm ilanları kapsayan düzenlemeyle ilgili olarak elektronik ortamdaki tüm taşınmaz ve taşıt ilanları Bakanlık tarafından titizlikle takip edilmeye başlandı. Bu kapsamda yapılan incelemeler neticesinde, düzenlemeye aykırı şekilde ilan faaliyetlerinde bulunulduğu tespit edilen iki sosyal medya platformu hakkında idari para cezası uygulanırken; bugüne kadar bin 426 sosyal medya hesabına erişim engellendi. Önümüzdeki süreçte de EIDS ile getirilen düzenlemelere aykırı şekilde yayınlanan ilanlar hakkında gerekli yaptırımların uygulanmaya devam edileceği ve ayrıca yetki belgelerinin iptal edileceği bildirildi.Düzenlemenin kapsamı daha da genişletilecekTaşınmaz ve taşıt ticaretiyle iştigal edenlerin sosyal medya hesaplarından ilan paylaşmaması gerektiğini belirten Denizli Ticaret Odası Meclis Divan Katibi ve Gayrimenkul Faaliyetleri Komite Üyesi Volkan Gürsoy, “Taşınmaz ve taşıt ticaretiyle iştigal eden işletmelerin sosyal medya hesaplarının engellenmemesi ve başka idari yaptırımlarla karşılaşılmaması için bu hususa uygun hareket edilmesi önem arz etmektedir. Vatandaşlarımızın da mağduriyet yaşamaması için sosyal medyada yer alan taşınmaz ve taşıt ilanlarına itibar etmemeleri gerekmektedir. Denizli Ticaret Odası olarak ilgili kamu birimleriyle bir araya gelerek genişletilmiş bölgesel bir toplantı düzenledik. Bu toplantıda dile getirdiğimiz konulardan bir tanesi sosyal medyalarda dolaşan emlak kirliliğiydi. Bu gün Ticaret Bakanlığımızın açıklamış olduğu basın açıklamasında konuyla ilgili çalışmanın faaliyete geçtiğini bin 500'e yakın sosyal medya hesabının kapatıldığı ve bir sonraki süreç olarak da yasal yargılamaların önün açıldığını ifade ettiler. Buda artık Elektronik İnternet Doğrulama Sisteminin artık sadece kiralama işlemlerinde değil satılık gayrimenkullerde de olduğu aktif hale getirileceği belirtildi. Sisteme aykırı olarak yüklenen ilanlarla alakalıda emlakçını yetki belgelerinin iptaline kadar işlem yapılabileceği ifade edildi. Meslektaşlarımıza uyarımızdır, elinizdeki ilanların yetkilerini tamamıyla alın, sisteminize dahil ederken de rakamlarınızı, metrekare fiyatlarının doğruluğundan emin olun” diye konuştu. 'Emlakçılık ek iş değil, tek iştir'Yapılan düzenlemelerin emlak sektörünün şeffaflaşması ve mağduriyetlerin önüne geçilmesini hedeflediğini kaydeden Gürsoy, şöyle konuştu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/tasinmaz-ve-tasit-ilanlarinda-yeni-donem-1-ocak-2025te-neler-degisecek-kimler-ilan-verebilecek-1092038692.html
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türkiye, ticaret bakanlığı, kiralık, kiralık ev, emlakçı, elektronik ilan doğrulama sistemi
türkiye, ticaret bakanlığı, kiralık, kiralık ev, emlakçı, elektronik ilan doğrulama sistemi

Emlak ilanı paylaşan sosyal medya hesaplarına kötü haber

11:13 28.12.2024
© AAKonut
Konut - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2024
© AA
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Sosyal medyada emlak ilanı paylaşanların hesapları kapatılıp, yetki belgeleri iptal ediliyor
Emlak ilanlarının sosyal medya hesaplarından paylaşılması yasaklanıyor. İlanları paylaşan sosyal medya hesapları kapatılacak. Bu şekilde sahte ilan, spekülatif fiyat artışı ve tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Denetimler kapsamında bugüne kadar yaklaşık bin 500 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiğine dikkat çeken Denizli Ticaret Odası Gayrimenkul Faaliyetleri Komite Üyesi Volkan Gürsoy, “Atılan adımlar emlakçılığın ek iş değil, tek iş olduğunu ve bu sektörde faaliyet gösterenlerin haklarını korumaya yarıyor” dedi.
Ticaret Bakanlığı tarafından 31 Ağustos 2023 tarihinde yapılan yönetmelik değişiklikleriyle sahte ilanların, ilan kirliliğinin, spekülatif fiyat artışlarının ve tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesi amacıyla taşınmaz ve taşıt ilanlarının yayınlandığı ilan platformlarına kimlik ve yetki doğrulama yükümlülükleri getirildi. Bu doğrultuda kurulan Elektronik İlan Doğrulama Sisteminin (EİIDS) ilk aşamasında ilan vermek isteyen kişilerin kimlik doğrulamaları 1 Kasım 2023 tarihinden itibaren yapılmaya başlandı.

EİDS Uygulaması hayata geçiyor

Kimlik bilgilerini doğrulanmayan kişiler ilan platformlarında ilan giremedikleri EİDS'nin ikinci aşaması olan yetki doğrulama uygulaması ise 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla kiralık taşınmaz ilanları için zorunlu olacak. Önümüzdeki süreçte satılık taşınmaz ilanları ve taşıt ilanları için de yetki doğrulama zorunlu hale getirilecek. EIDS yetki doğrulaması uygulamasıyla ilanlar sadece taşınmaz / taşıt sahibi, 1. ve 2. derece kan hısımları veya eşiyle e-devlette yer alan EİDS yetkilendirme ekranından yetkilendirilen yetki belgeli emlak ya da galeri işletmelerince verilebilecek.

Bakanlık takip altına aldı

Sosyal medya da dahil olmak üzere elektronik ortamda verilen tüm ilanları kapsayan düzenlemeyle ilgili olarak elektronik ortamdaki tüm taşınmaz ve taşıt ilanları Bakanlık tarafından titizlikle takip edilmeye başlandı. Bu kapsamda yapılan incelemeler neticesinde, düzenlemeye aykırı şekilde ilan faaliyetlerinde bulunulduğu tespit edilen iki sosyal medya platformu hakkında idari para cezası uygulanırken; bugüne kadar bin 426 sosyal medya hesabına erişim engellendi. Önümüzdeki süreçte de EIDS ile getirilen düzenlemelere aykırı şekilde yayınlanan ilanlar hakkında gerekli yaptırımların uygulanmaya devam edileceği ve ayrıca yetki belgelerinin iptal edileceği bildirildi.

Düzenlemenin kapsamı daha da genişletilecek

Taşınmaz ve taşıt ticaretiyle iştigal edenlerin sosyal medya hesaplarından ilan paylaşmaması gerektiğini belirten Denizli Ticaret Odası Meclis Divan Katibi ve Gayrimenkul Faaliyetleri Komite Üyesi Volkan Gürsoy, “Taşınmaz ve taşıt ticaretiyle iştigal eden işletmelerin sosyal medya hesaplarının engellenmemesi ve başka idari yaptırımlarla karşılaşılmaması için bu hususa uygun hareket edilmesi önem arz etmektedir. Vatandaşlarımızın da mağduriyet yaşamaması için sosyal medyada yer alan taşınmaz ve taşıt ilanlarına itibar etmemeleri gerekmektedir. Denizli Ticaret Odası olarak ilgili kamu birimleriyle bir araya gelerek genişletilmiş bölgesel bir toplantı düzenledik. Bu toplantıda dile getirdiğimiz konulardan bir tanesi sosyal medyalarda dolaşan emlak kirliliğiydi. Bu gün Ticaret Bakanlığımızın açıklamış olduğu basın açıklamasında konuyla ilgili çalışmanın faaliyete geçtiğini bin 500'e yakın sosyal medya hesabının kapatıldığı ve bir sonraki süreç olarak da yasal yargılamaların önün açıldığını ifade ettiler. Buda artık Elektronik İnternet Doğrulama Sisteminin artık sadece kiralama işlemlerinde değil satılık gayrimenkullerde de olduğu aktif hale getirileceği belirtildi. Sisteme aykırı olarak yüklenen ilanlarla alakalıda emlakçını yetki belgelerinin iptaline kadar işlem yapılabileceği ifade edildi. Meslektaşlarımıza uyarımızdır, elinizdeki ilanların yetkilerini tamamıyla alın, sisteminize dahil ederken de rakamlarınızı, metrekare fiyatlarının doğruluğundan emin olun” diye konuştu.

'Emlakçılık ek iş değil, tek iştir'

Yapılan düzenlemelerin emlak sektörünün şeffaflaşması ve mağduriyetlerin önüne geçilmesini hedeflediğini kaydeden Gürsoy, şöyle konuştu:

“Sistem dahilinde herhangimi bir aksi durumda kaybedeceğiniz haklarınızı bir daha geriye almanız mümkün değildir. Elektronik İnternet Doğrulama Sistemi dediğimiz sistem Ticaret Bakanlığının bizlere 1 Kasım 2023 tarihinde sisteme aldığı şuan sadece kiralamalarda aktif olan 2025 tarihinden satılıklarda da kullanılacak bir sistemdir. Bu sistem içerisinde mal sahibin elektronik ortamda ilan verilebilmesi için e devletten vermiş olduğu yetkiyi kapsıyor. Sistem böylelikle verilen ilanların gerçekliği artmış oluyor ve mali bakımından da fiyatların doğruluğu ve vergi dengesi sağlanmış oluyor. Bu karar emlakçılığın ek iş değil, tek iş olduğunu ve bu sektörde faaliyet gösterenlerin haklarını korumaya yarıyor”

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EKONOMİ
Taşınmaz ve taşıt ilanlarında yeni dönem: 1 Ocak 2025’te neler değişecek? Kimler ilan verebilecek?
26 Aralık, 08:45
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