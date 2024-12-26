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Taşınmaz ve taşıt ilanlarında yeni dönem: 1 Ocak 2025’te neler değişecek? Kimler ilan verebilecek?
Taşınmaz ve taşıt ilanlarında yeni dönem: 1 Ocak 2025’te neler değişecek? Kimler ilan verebilecek?
Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanlığı, sahte ilanlar ve spekülatif fiyat artışlarını önlemek amacıyla Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) uygulamasını başlattı. Kimlik... 26.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-26T08:45+0300
2024-12-26T08:45+0300
ekonomi
ticaret bakanlığı
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Ticaret Bakanlığı, sahte ilanların ve ilan kirliliğinin önüne geçmek için Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) uygulamasını hayata geçirdi. 1 Kasım 2023 itibarıyla kimlik doğrulaması, taşınmaz ve taşıt ilanı vermek isteyen kişiler için zorunlu hale getirildi.Sistemin ikinci aşamasında, 1 Ocak 2025’ten itibaren kiralık taşınmaz ilanlarında yetki doğrulaması uygulanacak. Önümüzdeki dönemde bu zorunluluk, satılık taşınmaz ve taşıt ilanlarını da kapsayacak.Yetki doğrulama nasıl i̇şleyecek?EİDS’nin yetki doğrulama aşamasıyla, ilan verme yetkisi sadece şu kişilerde olacak:Yetkilendirme işlemleri, E-Devlet üzerinden yapılabilecek. Bu düzenleme, sosyal medya platformlarında verilen ilanlar dahil olmak üzere tüm elektronik ortamı kapsıyor.Facebook ve Instagram’a para cezasıEİDS düzenlemelerine aykırı ilan faaliyetleri nedeniyle, Facebook ve Instagram gibi sosyal medya platformlarına idari para cezası uygulandı. Bakanlık, bugüne kadar düzenlemelere uymadığı tespit edilen 1.426 sosyal medya hesabına erişim engeli getirdi.Denetimlerin süreceğini belirten yetkililer, kurallara uymayan işletmelere idari yaptırımların yanı sıra yetki belgelerinin de iptal edileceğini açıkladı.Sosyal medyada i̇lanlara dikkatTicaret Bakanlığı, vatandaşlara sosyal medya üzerinden yayımlanan taşınmaz ve taşıt ilanlarına itibar etmemeleri konusunda uyarıda bulundu. Sosyal medya hesaplarından ilan paylaşan işletmelere, hesaplarının engellenmesi ve para cezalarıyla karşılaşmamaları için kurallara uygun hareket etmeleri gerektiği hatırlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/resmi-gazetede-yayinlandi-ikinci-el-otomobil-ticaretinde-yeni-donem-basliyor-1092035896.html
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Taşınmaz ve taşıt ilanlarında yeni dönem: 1 Ocak 2025’te neler değişecek? Kimler ilan verebilecek?

08:45 26.12.2024
© AA e-Devlet Kapısı uygulaması
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© AA
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Ticaret Bakanlığı, sahte ilanlar ve spekülatif fiyat artışlarını önlemek amacıyla Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) uygulamasını başlattı. Kimlik doğrulama 1 Kasım 2023’te devreye girerken, yetki doğrulama 1 Ocak 2025’te zorunlu olacak. Sosyal medya ilanlarına erişim engeli ve para cezalarıyla denetimler artırıldı.
Ticaret Bakanlığı, sahte ilanların ve ilan kirliliğinin önüne geçmek için Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) uygulamasını hayata geçirdi. 1 Kasım 2023 itibarıyla kimlik doğrulaması, taşınmaz ve taşıt ilanı vermek isteyen kişiler için zorunlu hale getirildi.
Sistemin ikinci aşamasında, 1 Ocak 2025’ten itibaren kiralık taşınmaz ilanlarında yetki doğrulaması uygulanacak. Önümüzdeki dönemde bu zorunluluk, satılık taşınmaz ve taşıt ilanlarını da kapsayacak.

Yetki doğrulama nasıl i̇şleyecek?

EİDS’nin yetki doğrulama aşamasıyla, ilan verme yetkisi sadece şu kişilerde olacak:
Taşınmaz veya taşıt sahibi
1. ve 2. derece akrabaları veya eşleri
Yetkilendirilmiş emlak veya galeri işletmeleri
Yetkilendirme işlemleri, E-Devlet üzerinden yapılabilecek. Bu düzenleme, sosyal medya platformlarında verilen ilanlar dahil olmak üzere tüm elektronik ortamı kapsıyor.

Facebook ve Instagram’a para cezası

EİDS düzenlemelerine aykırı ilan faaliyetleri nedeniyle, Facebook ve Instagram gibi sosyal medya platformlarına idari para cezası uygulandı. Bakanlık, bugüne kadar düzenlemelere uymadığı tespit edilen 1.426 sosyal medya hesabına erişim engeli getirdi.
Denetimlerin süreceğini belirten yetkililer, kurallara uymayan işletmelere idari yaptırımların yanı sıra yetki belgelerinin de iptal edileceğini açıkladı.

Sosyal medyada i̇lanlara dikkat

Ticaret Bakanlığı, vatandaşlara sosyal medya üzerinden yayımlanan taşınmaz ve taşıt ilanlarına itibar etmemeleri konusunda uyarıda bulundu. Sosyal medya hesaplarından ilan paylaşan işletmelere, hesaplarının engellenmesi ve para cezalarıyla karşılaşmamaları için kurallara uygun hareket etmeleri gerektiği hatırlatıldı.
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