https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/tasinmaz-ve-tasit-ilanlarinda-yeni-donem-1-ocak-2025te-neler-degisecek-kimler-ilan-verebilecek-1092038692.html

Taşınmaz ve taşıt ilanlarında yeni dönem: 1 Ocak 2025’te neler değişecek? Kimler ilan verebilecek?

Taşınmaz ve taşıt ilanlarında yeni dönem: 1 Ocak 2025’te neler değişecek? Kimler ilan verebilecek?

Sputnik Türkiye

Ticaret Bakanlığı, sahte ilanlar ve spekülatif fiyat artışlarını önlemek amacıyla Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) uygulamasını başlattı. Kimlik... 26.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-26T08:45+0300

2024-12-26T08:45+0300

2024-12-26T08:45+0300

ekonomi

ticaret bakanlığı

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para cezası

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doğrulama

elektronik ilan doğrulama sistemi

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Ticaret Bakanlığı, sahte ilanların ve ilan kirliliğinin önüne geçmek için Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) uygulamasını hayata geçirdi. 1 Kasım 2023 itibarıyla kimlik doğrulaması, taşınmaz ve taşıt ilanı vermek isteyen kişiler için zorunlu hale getirildi.Sistemin ikinci aşamasında, 1 Ocak 2025’ten itibaren kiralık taşınmaz ilanlarında yetki doğrulaması uygulanacak. Önümüzdeki dönemde bu zorunluluk, satılık taşınmaz ve taşıt ilanlarını da kapsayacak.Yetki doğrulama nasıl i̇şleyecek?EİDS’nin yetki doğrulama aşamasıyla, ilan verme yetkisi sadece şu kişilerde olacak:Yetkilendirme işlemleri, E-Devlet üzerinden yapılabilecek. Bu düzenleme, sosyal medya platformlarında verilen ilanlar dahil olmak üzere tüm elektronik ortamı kapsıyor.Facebook ve Instagram’a para cezasıEİDS düzenlemelerine aykırı ilan faaliyetleri nedeniyle, Facebook ve Instagram gibi sosyal medya platformlarına idari para cezası uygulandı. Bakanlık, bugüne kadar düzenlemelere uymadığı tespit edilen 1.426 sosyal medya hesabına erişim engeli getirdi.Denetimlerin süreceğini belirten yetkililer, kurallara uymayan işletmelere idari yaptırımların yanı sıra yetki belgelerinin de iptal edileceğini açıkladı.Sosyal medyada i̇lanlara dikkatTicaret Bakanlığı, vatandaşlara sosyal medya üzerinden yayımlanan taşınmaz ve taşıt ilanlarına itibar etmemeleri konusunda uyarıda bulundu. Sosyal medya hesaplarından ilan paylaşan işletmelere, hesaplarının engellenmesi ve para cezalarıyla karşılaşmamaları için kurallara uygun hareket etmeleri gerektiği hatırlatıldı.

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