https://anlatilaninotesi.com.tr/20241228/disisleri-bakani-fidan-abdli-mevkidasi-antony-blinken-ile-gorustu-1092139451.html
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile görüştü
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 28.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-28T18:09+0300
2024-12-28T18:09+0300
2024-12-28T18:09+0300
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Suriye’de istikrarın sağlanması ve geçiş döneminin düzenli şekilde tamamlanması için Suriye’nin yeni yönetimiyle işbirliği içinde hareket etmenin önemli olduğu belirtildi.Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada; BakanFidan görüşmede, Suriye’de istikrarın sağlanması ve geçiş döneminin düzenli şekilde tamamlanması için Suriye’nin yeni yönetimiyle işbirliği içinde hareket etmenin önemli olduğu belirtildi.Bakan Fidan, PKK/YPG terör örgütünün Suriye’de barınmasına izin verilemeyeceğini belirterek, Suriye’nin yeni yönetiminin ülkenin toprak bütünlüğünü ve güvenliğini sağlama yönündeki çalışmaların desteklendiğini ifade etti. Bakan Fidan, Gazze’de kalıcı ateşkesin sağlanması için daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini de belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241222/bakan-fidan-yillar-sonra-gerceklestirdigimiz--bu-ziyaret-suriye-halki-icin-yeni-umut-dolu-bir-1091883346.html
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hakan fidan, antony blinken, suriye, dışişleri bakanlığı, abd, pkk, ypg, abd, gazze
hakan fidan, antony blinken, suriye, dışişleri bakanlığı, abd, pkk, ypg, abd, gazze
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Suriye’de istikrarın sağlanması ve geçiş döneminin düzenli şekilde tamamlanması için Suriye’nin yeni yönetimiyle işbirliği içinde hareket etmenin önemli olduğu belirtildi.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada; BakanFidan görüşmede, Suriye’de istikrarın sağlanması ve geçiş döneminin düzenli şekilde tamamlanması için Suriye’nin yeni yönetimiyle işbirliği içinde hareket etmenin önemli olduğu belirtildi.
Bakan Fidan, PKK/YPG terör örgütünün Suriye’de barınmasına izin verilemeyeceğini belirterek, Suriye’nin yeni yönetiminin ülkenin toprak bütünlüğünü ve güvenliğini sağlama yönündeki çalışmaların desteklendiğini ifade etti. Bakan Fidan, Gazze’de kalıcı ateşkesin sağlanması için daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini de belirtti.