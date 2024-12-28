https://anlatilaninotesi.com.tr/20241228/disisleri-bakani-fidan-abdli-mevkidasi-antony-blinken-ile-gorustu-1092139451.html

Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile görüştü

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 28.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-28T18:09+0300

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dışişleri bakanlığı

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Suriye’de istikrarın sağlanması ve geçiş döneminin düzenli şekilde tamamlanması için Suriye’nin yeni yönetimiyle işbirliği içinde hareket etmenin önemli olduğu belirtildi.Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada; BakanFidan görüşmede, Suriye’de istikrarın sağlanması ve geçiş döneminin düzenli şekilde tamamlanması için Suriye’nin yeni yönetimiyle işbirliği içinde hareket etmenin önemli olduğu belirtildi.Bakan Fidan, PKK/YPG terör örgütünün Suriye’de barınmasına izin verilemeyeceğini belirterek, Suriye’nin yeni yönetiminin ülkenin toprak bütünlüğünü ve güvenliğini sağlama yönündeki çalışmaların desteklendiğini ifade etti. Bakan Fidan, Gazze’de kalıcı ateşkesin sağlanması için daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini de belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241222/bakan-fidan-yillar-sonra-gerceklestirdigimiz--bu-ziyaret-suriye-halki-icin-yeni-umut-dolu-bir-1091883346.html

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hakan fidan, antony blinken, suriye, dışişleri bakanlığı, abd, pkk, ypg, abd, gazze