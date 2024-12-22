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Bakan Fidan: Yıllar sonra gerçekleştirdiğimiz bu ziyaret Suriye halkı için yeni, umut dolu bir dönemin ilk adımı olacak
Bakan Fidan: Yıllar sonra gerçekleştirdiğimiz bu ziyaret Suriye halkı için yeni, umut dolu bir dönemin ilk adımı olacak
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yıllar sonra gerçekleştirdiğimiz bu ziyaret, Suriye halkı için yeni, umut dolu bir... 22.12.2024, Sputnik Türkiye
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş- Şera diğer adıyla Heyet Tahrir el Şam'ın lideri Ebu Muhammed el Colani ile görüştü. Bakan Fidan Şam'da yaptığı görüşmeye dair sosyal medyadan paylaşımda bulundu.Türk milleti ve devletinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde 'Suriyeli kardeşlerini' yalnız bırakmadığını vurgulayan Fidan, Suriye halkının yanında olduklarını ve ihtiyaç duydukları her alanda destek vermeye hazır olduklarını ifade etti.'Misafirperverliklerini özlemişiz'Fidan, paylaşımın devamında şu ifadelere yer verdi:
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Bakan Fidan: Yıllar sonra gerçekleştirdiğimiz bu ziyaret Suriye halkı için yeni, umut dolu bir dönemin ilk adımı olacak

23:40 22.12.2024 (güncellendi: 23:47 22.12.2024)
© AA / Arda KüçükkayaDışişleri Bakanı Hakan Fidan
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2024
© AA / Arda Küçükkaya
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yıllar sonra gerçekleştirdiğimiz bu ziyaret, Suriye halkı için yeni, umut dolu bir dönemin ilk adımı olacaktır" ifadesine yer verdi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş- Şera diğer adıyla Heyet Tahrir el Şam'ın lideri Ebu Muhammed el Colani ile görüştü. Bakan Fidan Şam'da yaptığı görüşmeye dair sosyal medyadan paylaşımda bulundu.
Türk milleti ve devletinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde 'Suriyeli kardeşlerini' yalnız bırakmadığını vurgulayan Fidan, Suriye halkının yanında olduklarını ve ihtiyaç duydukları her alanda destek vermeye hazır olduklarını ifade etti.

'Misafirperverliklerini özlemişiz'

Fidan, paylaşımın devamında şu ifadelere yer verdi:
Suriye için önceliğimiz; ülkede istikrarın ve güvenliğin temini, terörün bertaraf edilmesi, ulusal uzlaşıya ulaşılması, ekonomik kalkınmanın sağlanması ve ülkelerinden yıllardır ayrı olan Suriyelilerin yurtlarına geri dönebilmesini sağlayacak koşulların yaratılmasıdır. Türkiye; güvenli, özgür, müreffeh ve bölge barışına katkıda bulunan bir Suriye’nin kurulabilmesi için her türlü katkıyı verecektir. 14 yıl boyunca verdikleri mücadeleye bizzat şahit olduğum Suriyeli kardeşlerimizi daha güzel günlerin beklediğine yürekten inanıyorum. Misafirperverliklerini özlemişiz.
Fidan, Şam'da Colani ile görüştü - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2024
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Bakan Fidan, Şam'da Colani ile görüştü
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