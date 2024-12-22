https://anlatilaninotesi.com.tr/20241222/bakan-fidan-yillar-sonra-gerceklestirdigimiz--bu-ziyaret-suriye-halki-icin-yeni-umut-dolu-bir-1091883346.html

Bakan Fidan: Yıllar sonra gerçekleştirdiğimiz bu ziyaret Suriye halkı için yeni, umut dolu bir dönemin ilk adımı olacak

Bakan Fidan: Yıllar sonra gerçekleştirdiğimiz bu ziyaret Suriye halkı için yeni, umut dolu bir dönemin ilk adımı olacak

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yıllar sonra gerçekleştirdiğimiz bu ziyaret, Suriye halkı için yeni, umut dolu bir... 22.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-22T23:40+0300

2024-12-22T23:40+0300

2024-12-22T23:47+0300

dünya

hakan fidan

ahmed eş-şera

suriye

şam

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş- Şera diğer adıyla Heyet Tahrir el Şam'ın lideri Ebu Muhammed el Colani ile görüştü. Bakan Fidan Şam'da yaptığı görüşmeye dair sosyal medyadan paylaşımda bulundu.Türk milleti ve devletinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde 'Suriyeli kardeşlerini' yalnız bırakmadığını vurgulayan Fidan, Suriye halkının yanında olduklarını ve ihtiyaç duydukları her alanda destek vermeye hazır olduklarını ifade etti.'Misafirperverliklerini özlemişiz'Fidan, paylaşımın devamında şu ifadelere yer verdi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241222/fidan-samda-colani-ile-gorustu-1091873873.html

suriye

şam

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hakan fidan, ahmed eş-şera, suriye, şam