https://anlatilaninotesi.com.tr/20241228/depremle-birlikte-80-santimetre-kaymisti-iskenderun-sahili-yenileniyor-1092138126.html

Depremle birlikte 80 santimetre kaymıştı: İskenderun sahili yenileniyor

Depremle birlikte 80 santimetre kaymıştı: İskenderun sahili yenileniyor

Sputnik Türkiye

6 Şubat depreminde 80 santimetre kaymanın yaşandığı İskenderun sahilinde yenileme projesi başladı. 28.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-28T17:23+0300

2024-12-28T17:23+0300

2024-12-28T17:23+0300

türkiye

6 şubat kahramanmaraş depremi

çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı

iskenderun

murat kurum

hatay

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Türkiye'de 11 ilde büyük yıkıma neden olan 6 Şubat Depremleri'nde en büyük hasarı alan illerden biri olan Hatay’ın İskenderun ilçesinde sahilde 80 santimetre kayma meydana gelmişti. Depremin yaralarının sarıldığı kentte İskenderun Sahil Düzenlemesi Yenileme Projesi başlatıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İnşallah projemizin açılışını da Cumhuriyetimizin 102. yılında, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’mızda yapacağız" dedi.Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay’ın İskenderun ilçesinde sahilde 80 santimetrelik kayma yaşanmıştı. Depremin yaralarının sarıldığı kentte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İskenderun Sahil Düzenlemesi Yenileme Projesi'ni başlattı. Proje açılış törenine katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “İskenderun sahilimiz, hem ticari hem de sosyal hayatımız açısından çok çok değerli bir doğa harikasıdır. Akdeniz kıyısında bulunan en büyük ikinci limana ev sahipliği yapmaktadır. Bildiğiniz gibi İskenderun sahilimiz, 6 Şubat depremi nedeniyle 80 santim çökmüştü. Bu tespitin ardından milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla birlikte bu alanı karış karış incelemiş; sahilimizi koruma adına irademizi ortaya koymuş ve Hataylılara sözümüzü vermiştik. Geçen zaman içinde; İskenderun Sahili’ni; eskisinden çok daha güzel bir hale getirmek için çalışmalarımızı başlattık" diye konuştu. 29 Ekim 2025'te açılacakBakan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/prof-dr-ahmet-ercan-turkiyede-deprem-gerceklesme-zamanini-ve-buyukluklerini-acikladi-1092101544.html

türkiye

iskenderun

hatay

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6 şubat kahramanmaraş depremi, çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı, iskenderun, murat kurum, hatay