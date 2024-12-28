https://anlatilaninotesi.com.tr/20241228/dem-partiden-imrali-aciklamasi-1092138457.html
DEM Parti'den İmralı açıklaması
DEM Parti'den İmralı açıklaması
Sputnik Türkiye
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, bugün gerçekleştirilen İmralı görüşmesiyle ilgili yeni bir dönemin açmasını umduklarını söyledi. 28.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-28T17:49+0300
2024-12-28T17:49+0300
2024-12-28T17:49+0300
türkiye
imralı
abdullah öcalan
dem parti
tuncer bakırhan
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DEM Parti Milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ile Pervin Buldan İmralı Adası'nda, PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile bugün görüşmesini değerlendiren DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "İmralı görüşmeleri umarım yeni yılda yeni bir dönem açar" dedi.Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Gülyazı köyünde 28 Aralık 2011'de yaşanan olayda hayatını kaybeden 34 kişi için anma programı düzenlendi. Köy mezarlığındaki programa katılan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan olaydan duydukları üzüntüyü dile getirdi.DEM Parti'den İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve Van Milletvekili Pervin Buldan'ın İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunu ziyaret etmelerinin önemli olduğunu belirten Bakırhan, "İmralı görüşmeleri umarım yeni yılda yeni bir dönem açar." ifadesini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241228/dem-parti-heyeti-imralida--1092126923.html
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imralı, abdullah öcalan, dem parti, tuncer bakırhan
imralı, abdullah öcalan, dem parti, tuncer bakırhan
DEM Parti'den İmralı açıklaması
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, bugün gerçekleştirilen İmralı görüşmesiyle ilgili yeni bir dönemin açmasını umduklarını söyledi.
DEM Parti Milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ile Pervin Buldan İmralı Adası'nda, PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile bugün görüşmesini değerlendiren DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "İmralı görüşmeleri umarım yeni yılda yeni bir dönem açar" dedi.
Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Gülyazı köyünde 28 Aralık 2011'de yaşanan olayda hayatını kaybeden 34 kişi için anma programı düzenlendi. Köy mezarlığındaki programa katılan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan olaydan duydukları üzüntüyü dile getirdi.
DEM Parti'den İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve Van Milletvekili Pervin Buldan'ın İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunu ziyaret etmelerinin önemli olduğunu belirten Bakırhan, "İmralı görüşmeleri umarım yeni yılda yeni bir dönem açar." ifadesini kullandı.