https://anlatilaninotesi.com.tr/20241228/dem-parti-heyeti-imralida--1092126923.html
DEM Parti heyeti İmralı'da: Görüşme başladı
DEM Parti heyeti İmralı'da: Görüşme başladı
Sputnik Türkiye
DEM Parti heyeti PKK elebaşı Öcalan'la görüşüyor, 28.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-28T11:43+0300
2024-12-28T11:43+0300
2024-12-28T12:15+0300
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DEM Parti Milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ile Pervin Buldan İmralı Adası'nda, PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşüyor.İmralı'da görüşmenin başladığı ve sürece ilişkin DEM Partili Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder'in dönüşte bir açıklama yapacağı ifade ediliyor. İmralı'ya deniz yoluyla geçişin sağlandığı Mudanya ve Gemlik'te de tedbirler alındı. Heyetin İmralı'ya deniz yoluyla mı yoksa hava yoluyla mı gittikleri konusunda açıklama yapılmadı.Öte yandan, bir süre önce de DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili ve aynı zamanda Öcalan'ın yeğeni Ömer Öcalan İmralı'ya giderek bir görüşme gerçekleştirmişti.Çağrı MHP Lideri Bahçeli'den gelmiştiMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'de yaptığı çağrı ile başlayan süreçte, ahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, 'umut hakkı'nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın." ifadelerine yer vermişti. Bahçeli, bu açıklamasından kısa bir süre sonra ise DEM Parti heyetine İmralı'ya gitmesi için izin verilmesi çağrısı yapmıştı.26 Kasım tarihinde DEM Parti, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’la İmralı’da görüşme yapabilmek için Adalet Bakanlığı’na başvuruda bulunmuştu.Bakanlıktan dün gece izin çıktıAdalet Bakanlığı, DEM Parti'nin terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşmek için yaptığı başvuruya olumlu yanıt verdi. Bakan Tunç, DEM Parti heyetinin hava şartlarına göre bugün ya da pazar günü İmralı'ya gideceklerini açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/adalet-bakani-tunc-imrali-ziyareti-icin-tarih-verdi-demlilerin-gorusme-talebine-olumlu-yanit-verdik-1092115862.html
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dem parti, abdullah öcalan görüşme, imrali görüşme son dakika, sırrı süreyya önder, pervin buldan, dem parti imrali görüşme son dakika
DEM Parti heyeti İmralı'da: Görüşme başladı
11:43 28.12.2024 (güncellendi: 12:15 28.12.2024)
Ayrıntılar geliyor
DEM Parti heyeti PKK elebaşı Öcalan'la görüşüyor,
DEM Parti Milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ile Pervin Buldan İmralı Adası'nda, PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşüyor.
İmralı'da görüşmenin başladığı ve sürece ilişkin DEM Partili Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder'in dönüşte bir açıklama yapacağı ifade ediliyor. İmralı'ya deniz yoluyla geçişin sağlandığı Mudanya ve Gemlik'te de tedbirler alındı. Heyetin İmralı'ya deniz yoluyla mı yoksa hava yoluyla mı gittikleri konusunda açıklama yapılmadı.
Öte yandan, bir süre önce de DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili ve aynı zamanda Öcalan'ın yeğeni Ömer Öcalan İmralı'ya giderek bir görüşme gerçekleştirmişti.
Çağrı MHP Lideri Bahçeli'den gelmişti
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'de yaptığı çağrı ile başlayan süreçte, ahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, 'umut hakkı'nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın." ifadelerine yer vermişti. Bahçeli, bu açıklamasından kısa bir süre sonra ise DEM Parti heyetine İmralı'ya gitmesi için izin verilmesi çağrısı yapmıştı.
26 Kasım tarihinde DEM Parti, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’la İmralı’da görüşme yapabilmek için Adalet Bakanlığı’na başvuruda bulunmuştu.
Bakanlıktan dün gece izin çıktı
Adalet Bakanlığı, DEM Parti'nin terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşmek için yaptığı başvuruya olumlu yanıt verdi. Bakan Tunç, DEM Parti heyetinin hava şartlarına göre bugün ya da pazar günü İmralı'ya gideceklerini açıklamıştı.