Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'nın adı değişti

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Yapay zeka ile hazırlanan video linkine tıkladı, hesabından 650 bin TL çekildi

Milletvekilleri talep etti: TBMM'de latte servisi başladı

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Barış Adıbelli: 'Rusya gördü ki cephede aslında Ukrayna postu giymiş ABD ve NATO’yla savaşıyor'