https://anlatilaninotesi.com.tr/20241228/cumhurbaskanligi-idari-isler-baskanliginin-adi-degisti-1092119794.html
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'nın adı değişti
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'nın adı değişti
Sputnik Türkiye
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı kaldırılarak, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği... 28.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-28T01:00+0300
2024-12-28T01:00+0300
2024-12-28T01:00+0300
türkiye
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Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle, 'Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı' kaldırıldı. Kaldırılan başkanlık yerine ise 'Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği' oluşturuldu.Kararla birlikte İdari İşler Başkanı'nın ünvanı değişerek 'Genel Sekreter' oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241228/resmi-gazetede-yayimlandi-yurtdisi-cikis-harci-710-tl-oldu-1092119413.html
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Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'nın adı değişti
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı kaldırılarak, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği getirildi.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle, 'Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı' kaldırıldı. Kaldırılan başkanlık yerine ise 'Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği' oluşturuldu.
Kararla birlikte İdari İşler Başkanı'nın ünvanı değişerek 'Genel Sekreter' oldu.