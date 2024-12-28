https://anlatilaninotesi.com.tr/20241228/cocugu-kasten-oldurmek-sucundan-araniyordu-buzdolabinda-yakalandi-1092129830.html
Çocuğu kasten öldürmek suçundan aranıyordu: Buzdolabında yakalandı
Çocuğu kasten öldürmek suçundan aranıyordu: Buzdolabında yakalandı
Sputnik Türkiye
Diyarbakır'da çocuğu kasten öldürmek ve kasten yaralama suçundan aranan firari hükümlü, saklandığı buzdolabında yakalandı. 28.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-28T12:56+0300
2024-12-28T12:56+0300
2024-12-28T12:56+0300
türkiye
diyarbakır
çocuk cinayeti
katil zanlısı
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Diyarbakır'da 'çocuğu kasten öldürmek' ve 'kasten yaralama' suçundan hakkında 14 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü saklandığı buzdolabında yakalandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve JASAT tarafından, arananların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor. Bu kapsamda ekipler, "çocuğu kasten öldürmek" ve "kasten yaralama" suçlarından hakkında 14 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü U.P'nin yakalanması için harekete geçti.Yeniköy Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, buzdolabında saklanan U.P'yi yakaladı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/yenidogan-cetesi-sorusturmasinda-son-dakika-gelismesi-kilit-isimlerden-firari-ali-dirik-yakalandi-1092105779.html
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diyarbakır, çocuk cinayeti, katil zanlısı
diyarbakır, çocuk cinayeti, katil zanlısı
Çocuğu kasten öldürmek suçundan aranıyordu: Buzdolabında yakalandı
Diyarbakır'da çocuğu kasten öldürmek ve kasten yaralama suçundan aranan firari hükümlü, saklandığı buzdolabında yakalandı.
Diyarbakır'da 'çocuğu kasten öldürmek' ve 'kasten yaralama' suçundan hakkında 14 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü saklandığı buzdolabında yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve JASAT tarafından, arananların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor. Bu kapsamda ekipler, "çocuğu kasten öldürmek" ve "kasten yaralama" suçlarından hakkında 14 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü U.P'nin yakalanması için harekete geçti.
Yeniköy Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, buzdolabında saklanan U.P'yi yakaladı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.