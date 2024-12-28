https://anlatilaninotesi.com.tr/20241228/cocugu-kasten-oldurmek-sucundan-araniyordu-buzdolabinda-yakalandi-1092129830.html

Çocuğu kasten öldürmek suçundan aranıyordu: Buzdolabında yakalandı

Çocuğu kasten öldürmek suçundan aranıyordu: Buzdolabında yakalandı

Sputnik Türkiye

Diyarbakır'da çocuğu kasten öldürmek ve kasten yaralama suçundan aranan firari hükümlü, saklandığı buzdolabında yakalandı. 28.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-28T12:56+0300

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türkiye

diyarbakır

çocuk cinayeti

katil zanlısı

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Diyarbakır'da 'çocuğu kasten öldürmek' ve 'kasten yaralama' suçundan hakkında 14 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü saklandığı buzdolabında yakalandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve JASAT tarafından, arananların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor. Bu kapsamda ekipler, "çocuğu kasten öldürmek" ve "kasten yaralama" suçlarından hakkında 14 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü U.P'nin yakalanması için harekete geçti.Yeniköy Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, buzdolabında saklanan U.P'yi yakaladı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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Sputnik Türkiye

diyarbakır, çocuk cinayeti, katil zanlısı