https://anlatilaninotesi.com.tr/20241228/chp-genel-baskani-ozel-22-bin-104-liralik-asgari-ucret-bir-sefalet-ucreti-1092132217.html

CHP Genel Başkanı Özel: 22 bin 104 liralık asgari ücret bir sefalet ücreti

CHP Genel Başkanı Özel: 22 bin 104 liralık asgari ücret bir sefalet ücreti

Sputnik Türkiye

Ankara'da düzenlenen 'Yurttaş sesleniyor haklarımızı alacağız' mitinginde konuşan CHP Genel Başkanı Özel, asgari ücretin hayal kırıklığı yaşattığını söyledi. 28.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-28T14:11+0300

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel Ankara'da düzenlenen, "Yurttaş Sesleniyor 'Haklarımızı Alacağız'" mitinginde asgari ücret zammıyla ilgili konuştu. Özel, "9 milyon asgari ücretli ve maaşı asgari ücrete bağlı olan milyonlar büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. 22 bin 104 liralık asgari ücret bir sefalet ücretidir" dedi. Ankara'da düzenlenen mitingte konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, asgari ücrete yapılan yüzde 30 zammı eleştirdi. Özel, "Ben CHP'nin Genel Başkanı olarak hiç şüphe yok ki Meclis'i çok önemsiyorum. Biz Meclis zemininde siz emekçilerin emeklilerin çiftçilerin sesini duyurmak isteyen herkesin sesini o Meclis'te duyuruyoruz. Ama görüyoruz ki birileri o Meclis'e rağmen bildiğini okuyor. O zaman o Meclis'in gerçek sahiplerine, millete gitmenin zamanıdır." dedi. Milyonlar büyük bir hayal kırıklığı yaşadıÖzel konuşmasına şöyle devam etti; Bu meydan yoksullarla, bu meydan hakkını yediklerinle dolu. Bak Bursa'da Balıkesir'de il kongrelerinde sana Şam'ın fatihi diye sesleniyorlarmış. Sen fethedeceksen emekçinin gönlünü fethet ama yapamazsın çünkü onların gönlünden düştün. Milyonlara söz verdin ama geçinemiyorlar. Geçim yoksa seçim var.Milyonlar senden seçim istiyor, sandık istiyor. Bu iktidar döneminde bütün kurumlar yerle yeksan oldu. Her şey bir kişinin iki dudağının arasına sıkıştı. Asgari ücret tespit komisyonu bile dışlandı. 9 milyon asgari ücretli ve maaşı asgari ücrete bağlı olan milyonlar büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. 22 bin 104 liralık asgari ücret bir sefalet ücretidir. Türk-İş masadan tamamen çekildi. DİSK ve Hak-İş de aynı görüşte. Tarihte ilk kez asgari ücrette zam beklenirken ceplerinden 2 bin liraları alınmıştır. "

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özgür özel, chp, türk-iş, asgari ücret, asgari ücret zammı 2025, miting, ortak miting