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Bu hafta hangi yatırım araçları kazandırdı? Altın, borsa ve dolarda son durum ne?
Bu hafta hangi yatırım araçları kazandırdı? Altın, borsa ve dolarda son durum ne?
Sputnik Türkiye
Bu hafta hangi yatırım araçları, yatırımcısının yüzünü güldürdü? 28.12.2024, Sputnik Türkiye
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2024-12-28T11:21+0300
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Bu hafta yatırım araçlarından altın, borsa ve dolar kazandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 3,09 değer kazanarak 10.025,47 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 9.562,36 ve en yüksek 10.055,06 puanı gördü.Aynı dönemde Borsa İstanbul mali endeksi yüzde 3,62 artarak 11.976,50 puan, hizmetler endeksi yüzde 2,37 değer kazancıyla 9.660,01 puan, sanayi endeksi 1,80 artışla 13.192,59 puan, teknoloji endeksi yüzde 2,71 kazançla 14.024,52 puan oldu.En çok hangi hisse prim yaptı?Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 10,50 ile Oyak Çimento oldu.Oyak Çimento'yu yüzde 10,10 ile Fenerbahçe Futbol AŞ, yüzde 9,72 ile Türkiye Sigorta izledi.Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 7,19 ile Borusan Yatırım ve Pazarlama, yüzde 6,08 ile Papilon Savunma, yüzde 5,71 ile Katılımevim olarak sıralandı.Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 546 milyar lirayla Garanti BBVA, 465 milyar 337 milyon lirayla Koç Holding ve 401 milyar 235 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.Altın ve doların seyri ne oldu?24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 0,17 artışla 2 bin 964 liraya, cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 0,16 değer kazanarak 20 bin 108 liraya yükseldi.Doların satış fiyatı yüzde 0,09 artışla 35,2220 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,35 artışla 36,7810 lira oldu.Geçen hafta 44,1800 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,14 değer kazanarak 44,2410 liraya yükseldi.İsviçre frangı da önceki haftaya kıyasla yüzde 0,74 azalışla 39,1010 liradan alıcı buldu.
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türkiye, borsa istanbul, yatırımcı, dolar, altın, hisse senedi
türkiye, borsa istanbul, yatırımcı, dolar, altın, hisse senedi

Bu hafta hangi yatırım araçları kazandırdı? Altın, borsa ve dolarda son durum ne?

11:21 28.12.2024
© AAdolar - altın
dolar - altın - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2024
© AA
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Bu hafta hangi yatırım araçları, yatırımcısının yüzünü güldürdü?
Bu hafta yatırım araçlarından altın, borsa ve dolar kazandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 3,09 değer kazanarak 10.025,47 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 9.562,36 ve en yüksek 10.055,06 puanı gördü.
Aynı dönemde Borsa İstanbul mali endeksi yüzde 3,62 artarak 11.976,50 puan, hizmetler endeksi yüzde 2,37 değer kazancıyla 9.660,01 puan, sanayi endeksi 1,80 artışla 13.192,59 puan, teknoloji endeksi yüzde 2,71 kazançla 14.024,52 puan oldu.

En çok hangi hisse prim yaptı?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 10,50 ile Oyak Çimento oldu.
Oyak Çimento'yu yüzde 10,10 ile Fenerbahçe Futbol AŞ, yüzde 9,72 ile Türkiye Sigorta izledi.
Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 7,19 ile Borusan Yatırım ve Pazarlama, yüzde 6,08 ile Papilon Savunma, yüzde 5,71 ile Katılımevim olarak sıralandı.
Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 546 milyar lirayla Garanti BBVA, 465 milyar 337 milyon lirayla Koç Holding ve 401 milyar 235 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.

Altın ve doların seyri ne oldu?

24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 0,17 artışla 2 bin 964 liraya, cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 0,16 değer kazanarak 20 bin 108 liraya yükseldi.
Doların satış fiyatı yüzde 0,09 artışla 35,2220 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,35 artışla 36,7810 lira oldu.
Geçen hafta 44,1800 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,14 değer kazanarak 44,2410 liraya yükseldi.
İsviçre frangı da önceki haftaya kıyasla yüzde 0,74 azalışla 39,1010 liradan alıcı buldu.
banka, kredi, faiz - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2024
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