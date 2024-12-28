https://anlatilaninotesi.com.tr/20241228/beyaz-saray-ukrayna-ile-ilgili-her-turlu-baris-girisimi-zelenskiy-ile-koordine-edilmeli-1092119141.html
Beyaz Saray: Ukrayna ile ilgili her türlü barış girişimi Zelenskiy ile koordine edilmeli
Beyaz Saray: Ukrayna ile ilgili her türlü barış girişimi Zelenskiy ile koordine edilmeli
Sputnik Türkiye
Beyaz Saray Stratejik İletişim Koordinatörü Kirby, Ukrayna ile ilgili her türlü barış girişiminin Zelenskiy ile koordine edilmesi gerektiğini belirtti. 28.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-28T00:04+0300
2024-12-28T00:04+0300
2024-12-28T00:03+0300
ukrayna krizi
abd
beyaz saray
john kirby
joe biden
ukrayna
müzakere
vladimir zelenskiy
barış
nato
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/1f/1080246179_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_0224178978dbf97ba077654c80b0ae55.jpg
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby düzenlediği günlük basın brifinginde, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirmeye yönelik her türlü barış girişiminin Vladimir Zelenskiy ile koordine edilmesi gerektiğinden emin olmaya devam ettiğini söyledi.Kirby, “Bu savaşa bir çözüm bulunmasına yönelik müzakerelere katkı sağlamak isteyen herhangi bir ülke Zelenskiy ve Ukrayna halkıyla tam bir mutabakat içinde olmalı” dedi.Beyaz Saray Sözcüsü, herhangi bir müzakere sürecinin merkezinde yer alması gereken ülkenin kesinlikle Ukrayna olması gerektiğini vurgulayarak, “Müzakerelere hazır olup olmadığına veya ne zaman hazır olacağına Zelenskiy karar vermeli. Bunu hangi koşul ve şartlar altında yapacağını da kendisi belirlemeli” ifadelerini kullandı.Haziran ayında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’daki çatışmanın barışçıl çözümüne yönelik girişimlerde bulunmuş ve Moskova’nın Ukrayna birliklerinin Rusya’nın yeni bölgelerinden çekilmesinin ardından derhal ateşkes ilan edeceğini ve müzakerelere hazır olduğunu duyuracağını belirtmişti. Rus lider ayrıca, Kiev’in NATO’ya katılma niyetinden vazgeçmesi, demilitarizasyon ve denazifikasyon yapması, nötr, blok dışı ve nükleersiz statüyü kabul etmesi gerektiğini kaydederek, Rusya’ya yönelik yaptırımların kaldırılması gerektiğini ifade etmişti.Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Kursk bölgesine düzenlediği terör saldırısının ardından Putin,sivillere, sivil altyapıya ayrım gözetmeksizin saldıran veya nükleer enerji tesislerine tehdit oluşturmaya çalışanlarla müzakere yapılmasının mümkün olmadığını dile getirmişti. Daha sonra Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov, Moskova’nın daha önce yaptığı barış önerilerinin halen geçerli olduğunu ancak “bu macera dikkate alındığında” şu aşamada Ukrayna ile müzakere etmeyeceğini belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/macaristan-cumhurbaskani-budapestenin-ukrayna-konusundaki-tutumu-ornek-teskil-ediyor-1092078796.html
ukrayna
rusya
kursk bölgesi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/1f/1080246179_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_675cb52f6bc518ae3cb8d22885bdf452.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, beyaz saray, john kirby, joe biden, ukrayna, müzakere, vladimir zelenskiy, barış, nato, rusya, vladimir putin, yuriy uşakov, kursk bölgesi
abd, beyaz saray, john kirby, joe biden, ukrayna, müzakere, vladimir zelenskiy, barış, nato, rusya, vladimir putin, yuriy uşakov, kursk bölgesi
Beyaz Saray: Ukrayna ile ilgili her türlü barış girişimi Zelenskiy ile koordine edilmeli
Beyaz Saray Stratejik İletişim Koordinatörü Kirby, Ukrayna ile ilgili her türlü barış girişiminin Zelenskiy ile koordine edilmesi gerektiğini belirtti.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby düzenlediği günlük basın brifinginde, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirmeye yönelik her türlü barış girişiminin Vladimir Zelenskiy ile koordine edilmesi gerektiğinden emin olmaya devam ettiğini söyledi.
Kirby, “Bu savaşa bir çözüm bulunmasına yönelik müzakerelere katkı sağlamak isteyen herhangi bir ülke Zelenskiy ve Ukrayna halkıyla tam bir mutabakat içinde olmalı” dedi.
Beyaz Saray Sözcüsü, herhangi bir müzakere sürecinin merkezinde yer alması gereken ülkenin kesinlikle Ukrayna olması gerektiğini vurgulayarak, “Müzakerelere hazır olup olmadığına veya ne zaman hazır olacağına Zelenskiy karar vermeli. Bunu hangi koşul ve şartlar altında yapacağını da kendisi belirlemeli” ifadelerini kullandı.
Haziran ayında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’daki çatışmanın barışçıl çözümüne yönelik girişimlerde bulunmuş ve Moskova’nın Ukrayna birliklerinin Rusya’nın yeni bölgelerinden çekilmesinin ardından derhal ateşkes ilan edeceğini ve müzakerelere hazır olduğunu duyuracağını belirtmişti. Rus lider ayrıca, Kiev’in NATO’ya katılma niyetinden vazgeçmesi, demilitarizasyon ve denazifikasyon yapması, nötr, blok dışı ve nükleersiz statüyü kabul etmesi gerektiğini kaydederek, Rusya’ya yönelik yaptırımların kaldırılması gerektiğini ifade etmişti.
Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Kursk bölgesine düzenlediği terör saldırısının ardından Putin,sivillere, sivil altyapıya ayrım gözetmeksizin saldıran veya nükleer enerji tesislerine tehdit oluşturmaya çalışanlarla müzakere yapılmasının mümkün olmadığını dile getirmişti. Daha sonra Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov, Moskova’nın daha önce yaptığı barış önerilerinin halen geçerli olduğunu ancak “bu macera dikkate alındığında” şu aşamada Ukrayna ile müzakere etmeyeceğini belirtmişti.