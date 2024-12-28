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Batı basını: ABD, Biden görevden ayrılmadan önce Kiev'e 1.25 milyar dolarlık askeri yardım gönderecek
Batı basını: ABD, Biden görevden ayrılmadan önce Kiev'e 1.25 milyar dolarlık askeri yardım gönderecek
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Biden'ın görev süresinin sona ereceği 20 Ocak’tan önce Ukrayna'ya 1.25 milyar dolar tutarında yeni bir askeri yardım paketi göndermeyi planladığı... 28.12.2024, Sputnik Türkiye
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associated press (ap)
askeri yardım
stinger füzesi
mühimmat
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Associated Press’in (AP) ismini açıklamadığı ABD’li yetkililere dayandırarak verdiği habere göre, ABD Başkanı Joe Biden görevden ayrılmadan önce Ukrayna'ya 1.25 milyar dolar tutarında yeni bir askeri yardım paketi göndermeyi planlıyor.Ajansın kaynakları, yardım paketinin Stinger füzeleri, 155 ve 105 mm kalibreli top mermileri, NASAMS ve HAWK hava savunma sistemleri için füzeler de dahil olmak üzere ‘önemli sayıda mühimmat’ içerdiğini belirtti.Askeri yardıma ilişkin resmi açıklamanın 30 Aralık'ta yapılmasının beklendiğini belirten kaynaklar, ABD yönetiminin amacının Başkan Biden'ın görev süresinin sona ereceği 20 Ocak 2025 tarihinden önce Kiev'e mümkün olduğunca fazla askeri yardım göndermek olduğunu vurguladı.Rusya, Ukrayna'ya yapılan silah yardımlarının çözümü engellediğini, NATO ülkelerini çatışmaya doğrudan dahil ettiğini ve 'ateşle oynamak' olduğunu ifade etmişti.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren her türlü kargonun Rusya için meşru bir hedef olacağını belirtmişti.Lavrov, ABD ve NATO'nun sadece silah tedarik ederek değil, aynı zamanda İngiltere, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerin topraklarında askeri personel eğiterek de çatışmaya doğrudan dahil olduğunu vurgulamıştı.Kremlin, Batı'dan Ukrayna'ya silah pompalanmasının müzakerelere elverişli olmadığını ve olumsuz bir etkisi olacağını söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241228/beyaz-saray-ukrayna-ile-ilgili-her-turlu-baris-girisimi-zelenskiy-ile-koordine-edilmeli-1092119141.html
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abd, joe biden, ukrayna, kiev, associated press (ap), askeri yardım, stinger füzesi, mühimmat, sergey lavrov, kremlin

Batı basını: ABD, Biden görevden ayrılmadan önce Kiev'e 1.25 milyar dolarlık askeri yardım gönderecek

01:17 28.12.2024
Ukrayna askeri yardım
Ukrayna askeri yardım - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2024
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ABD Başkanı Biden'ın görev süresinin sona ereceği 20 Ocak’tan önce Ukrayna'ya 1.25 milyar dolar tutarında yeni bir askeri yardım paketi göndermeyi planladığı aktarıldı.
Associated Press’in (AP) ismini açıklamadığı ABD’li yetkililere dayandırarak verdiği habere göre, ABD Başkanı Joe Biden görevden ayrılmadan önce Ukrayna'ya 1.25 milyar dolar tutarında yeni bir askeri yardım paketi göndermeyi planlıyor.
Ajansın kaynakları, yardım paketinin Stinger füzeleri, 155 ve 105 mm kalibreli top mermileri, NASAMS ve HAWK hava savunma sistemleri için füzeler de dahil olmak üzere ‘önemli sayıda mühimmat’ içerdiğini belirtti.
Askeri yardıma ilişkin resmi açıklamanın 30 Aralık'ta yapılmasının beklendiğini belirten kaynaklar, ABD yönetiminin amacının Başkan Biden'ın görev süresinin sona ereceği 20 Ocak 2025 tarihinden önce Kiev'e mümkün olduğunca fazla askeri yardım göndermek olduğunu vurguladı.
Rusya, Ukrayna'ya yapılan silah yardımlarının çözümü engellediğini, NATO ülkelerini çatışmaya doğrudan dahil ettiğini ve 'ateşle oynamak' olduğunu ifade etmişti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren her türlü kargonun Rusya için meşru bir hedef olacağını belirtmişti.
Lavrov, ABD ve NATO'nun sadece silah tedarik ederek değil, aynı zamanda İngiltere, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerin topraklarında askeri personel eğiterek de çatışmaya doğrudan dahil olduğunu vurgulamıştı.
Kremlin, Batı'dan Ukrayna'ya silah pompalanmasının müzakerelere elverişli olmadığını ve olumsuz bir etkisi olacağını söylemişti.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2024
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