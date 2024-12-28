https://anlatilaninotesi.com.tr/20241228/bati-basini-abd-biden-gorevden-ayrilmadan-once-kieve-125-milyar-dolarlik-askeri-yardim-gonderecek-1092119963.html

Batı basını: ABD, Biden görevden ayrılmadan önce Kiev'e 1.25 milyar dolarlık askeri yardım gönderecek

Batı basını: ABD, Biden görevden ayrılmadan önce Kiev'e 1.25 milyar dolarlık askeri yardım gönderecek

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Biden'ın görev süresinin sona ereceği 20 Ocak’tan önce Ukrayna'ya 1.25 milyar dolar tutarında yeni bir askeri yardım paketi göndermeyi planladığı... 28.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-28T01:17+0300

2024-12-28T01:17+0300

2024-12-28T01:16+0300

dünya

abd

joe biden

ukrayna

kiev

associated press (ap)

askeri yardım

stinger füzesi

mühimmat

sergey lavrov

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Associated Press’in (AP) ismini açıklamadığı ABD’li yetkililere dayandırarak verdiği habere göre, ABD Başkanı Joe Biden görevden ayrılmadan önce Ukrayna'ya 1.25 milyar dolar tutarında yeni bir askeri yardım paketi göndermeyi planlıyor.Ajansın kaynakları, yardım paketinin Stinger füzeleri, 155 ve 105 mm kalibreli top mermileri, NASAMS ve HAWK hava savunma sistemleri için füzeler de dahil olmak üzere ‘önemli sayıda mühimmat’ içerdiğini belirtti.Askeri yardıma ilişkin resmi açıklamanın 30 Aralık'ta yapılmasının beklendiğini belirten kaynaklar, ABD yönetiminin amacının Başkan Biden'ın görev süresinin sona ereceği 20 Ocak 2025 tarihinden önce Kiev'e mümkün olduğunca fazla askeri yardım göndermek olduğunu vurguladı.Rusya, Ukrayna'ya yapılan silah yardımlarının çözümü engellediğini, NATO ülkelerini çatışmaya doğrudan dahil ettiğini ve 'ateşle oynamak' olduğunu ifade etmişti.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren her türlü kargonun Rusya için meşru bir hedef olacağını belirtmişti.Lavrov, ABD ve NATO'nun sadece silah tedarik ederek değil, aynı zamanda İngiltere, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerin topraklarında askeri personel eğiterek de çatışmaya doğrudan dahil olduğunu vurgulamıştı.Kremlin, Batı'dan Ukrayna'ya silah pompalanmasının müzakerelere elverişli olmadığını ve olumsuz bir etkisi olacağını söylemişti.

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abd, joe biden, ukrayna, kiev, associated press (ap), askeri yardım, stinger füzesi, mühimmat, sergey lavrov, kremlin