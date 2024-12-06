Bazı bankalarda sahte dolar alarmı: Basım yılı fark etmeksizin alımı durdurdular

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Asgari ücret zam oranı ne olacak?
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Kadının seçme seçilme hakkı var, yaşam hakkı yok’
09:05
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
TARİHTE BUGÜN
Atatürk’ün vizyonuyla şekillenen yol: Türk kadını tüm dünya kadınlarına örnek oldu
12:09
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Şiir dosyamızda bugün konumuz ikinci yeniciler.
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Göz tedavisinde yapay zeka dönemi
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
CHP Eski Milletvekili Eryılmaz: HTŞ’nin yuları ABD ve İsrail’in elinde
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'Suriye’deki çatışmalar uzun sürecek'
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
TARİHTE BUGÜN
Atatürk’ün vizyonuyla şekillenen yol: Türk kadını tüm dünya kadınlarına örnek oldu
17:41
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
13 dk
MÜZİĞİN DAHİ ÇOCUĞU
Türklere olan ilgisi nereden geliyordu?
18:18
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
17 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Fransa Ligue 1'in köklü kulüplerinden Olympique Lyon küme düşürüldü
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Barış Mutlu: Beşiktaş şu an dönüm noktası yakalayabilecek bir durumda değil
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
17 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Şiir ve Siyaset
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
Melis Elmen'le Çalışma Hayatım
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
18:26
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:06
83 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/bazi-bankalarda-sahte-dolar-alarmi-basim-yili-fark-etmeksizin-alimi-durdurdular-1091248318.html
Bazı bankalarda sahte dolar alarmı: Basım yılı fark etmeksizin alımı durdurdular
Bazı bankalarda sahte dolar alarmı: Basım yılı fark etmeksizin alımı durdurdular
Sputnik Türkiye
Bankalar, sahte dövizle mücadele kapsamında para sayma ve ATM makinelerini güncelliyor. Bazı bankalar, 2009 yılından önce basılmış 50 ve 100 dolarlık... 06.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-06T15:36+0300
2024-12-06T15:36+0300
ekonomi
dolar
banka
sahte dolar
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/1b/1090903025_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_2048579c38107894e419d9a797bfb6a1.jpg
Sahte döviz kullanımını önlemek amacıyla bankalar, para sayma cihazları, ATM makineleri ve sahte döviz kontrol cihazlarında kapsamlı bir güncelleme süreci yürütüyor. Bazı bankalar, 2009 öncesi basılmış 50 ve 100 dolarlık banknotların alımını geçici olarak durdurdu. Bu bankalar yalnızca yeni baskı 100 dolarlık banknotları kabul ediyor. Güncellemeler tamamlanana kadar eski baskı dolarların kabul edilmemesi kararı uygulanmaya devam edecek.Bazı bankalar alımı durdurduBazı bankalar, 2009 yılından önce basılmış 50 ve 100 dolarlık banknotların alımını, para sayma ve ATM makinelerindeki yazılım güncellemeleri tamamlanana kadar durdurdu. Söz konusu bankalar sadece yeni baskı 100 dolar kabul ediyor.Bu süreçte bazı bankaların yüksek tutardaki dövizi nakit olarak kabul etmediği, bazı bankaların da basım yılı fark etmeksizin 50 dolarlık banknotları almadığı öğrenildi.Kamu bankaları ise tüketiciyi koruma ve mağdur etmeme bakış açısıyla konuya yaklaşıyor.Bankacılık sektörü yetkilileri, alıcıların herhangi bir banka şubesinden teslim aldığı dolarların sahte olma ihtimali bulunmadığını belirtiyor.Sahte dolar nasıl tespit ediliyor?Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da (TCMB) banknot sahteciliği ile etkin mücadele kapsamında ilgili adli mercilerle koordinasyon içinde gerekli çalışmalarını sürdürüyor.Öte yandan, TCMB'nin Türkiye genelindeki banknot sahteciliğini yakından takip edebilmek amacıyla 1 Ocak 2016’da geliştirdiği Sahte Banknot İzleme Sistemi (SBİS), kolluk kuvvetleri ile banknot sahteciliği olayları arasında bağlantılar kurarak bu konuda daha etkin mücadele etmeyi sağlıyor.SBİS'yi, Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığının merkez ve 81 il merkezindeki birimleri ve Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünün ilgili birimleri de kullanabiliyor.TCMB, söz konusu sistem ile banknotlar üzerindeki güvenlik özelliklerinin hangilerinde, ne yoğunlukta sahtecilik yapıldığını tespit ve takip ediyor.SBİS ile ilgili bilginin yer aldığı TCMB'nin internet sitesinde, sahte olduğundan şüphelenilen bir banknot ile karşılaşıldığında yapılması gerekenlere ilişkin bilgilere de yer veriliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/bankalarda-faizsiz-kredi-yarisi-kizisti-sifir-faizli-kredi-tutari-75-bin-liraya-dayandi-1091233312.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/1b/1090903025_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_19c274df5a68c27a0f9dba7c7dfd2b23.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
dolar, banka, sahte dolar
dolar, banka, sahte dolar

Bazı bankalarda sahte dolar alarmı: Basım yılı fark etmeksizin alımı durdurdular

15:36 06.12.2024
© İHA / ABDULLAH BOZKURT - EMİRHAN ERZURUM-AW338376Dolar
Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2024
© İHA / ABDULLAH BOZKURT - EMİRHAN ERZURUM-AW338376
Abone ol
Bankalar, sahte dövizle mücadele kapsamında para sayma ve ATM makinelerini güncelliyor. Bazı bankalar, 2009 yılından önce basılmış 50 ve 100 dolarlık banknotların alımını durdurdu. Bazıları ise basım yılı fark etmeksizin 50 dolarlık banknotları kabul etmiyor.
Sahte döviz kullanımını önlemek amacıyla bankalar, para sayma cihazları, ATM makineleri ve sahte döviz kontrol cihazlarında kapsamlı bir güncelleme süreci yürütüyor. Bazı bankalar, 2009 öncesi basılmış 50 ve 100 dolarlık banknotların alımını geçici olarak durdurdu. Bu bankalar yalnızca yeni baskı 100 dolarlık banknotları kabul ediyor. Güncellemeler tamamlanana kadar eski baskı dolarların kabul edilmemesi kararı uygulanmaya devam edecek.

Bazı bankalar alımı durdurdu

Bazı bankalar, 2009 yılından önce basılmış 50 ve 100 dolarlık banknotların alımını, para sayma ve ATM makinelerindeki yazılım güncellemeleri tamamlanana kadar durdurdu. Söz konusu bankalar sadece yeni baskı 100 dolar kabul ediyor.
Bu süreçte bazı bankaların yüksek tutardaki dövizi nakit olarak kabul etmediği, bazı bankaların da basım yılı fark etmeksizin 50 dolarlık banknotları almadığı öğrenildi.
Kamu bankaları ise tüketiciyi koruma ve mağdur etmeme bakış açısıyla konuya yaklaşıyor.
Bankacılık sektörü yetkilileri, alıcıların herhangi bir banka şubesinden teslim aldığı dolarların sahte olma ihtimali bulunmadığını belirtiyor.

Sahte dolar nasıl tespit ediliyor?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da (TCMB) banknot sahteciliği ile etkin mücadele kapsamında ilgili adli mercilerle koordinasyon içinde gerekli çalışmalarını sürdürüyor.
Öte yandan, TCMB'nin Türkiye genelindeki banknot sahteciliğini yakından takip edebilmek amacıyla 1 Ocak 2016’da geliştirdiği Sahte Banknot İzleme Sistemi (SBİS), kolluk kuvvetleri ile banknot sahteciliği olayları arasında bağlantılar kurarak bu konuda daha etkin mücadele etmeyi sağlıyor.
SBİS'yi, Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığının merkez ve 81 il merkezindeki birimleri ve Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünün ilgili birimleri de kullanabiliyor.
TCMB, söz konusu sistem ile banknotlar üzerindeki güvenlik özelliklerinin hangilerinde, ne yoğunlukta sahtecilik yapıldığını tespit ve takip ediyor.
SBİS ile ilgili bilginin yer aldığı TCMB'nin internet sitesinde, sahte olduğundan şüphelenilen bir banknot ile karşılaşıldığında yapılması gerekenlere ilişkin bilgilere de yer veriliyor.
Türk Lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2024
EKONOMİ
Bankalarda faizsiz kredi yarışı kızıştı: Sıfır faizli kredi tutarı 75 bin liraya dayandı
11:43
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала