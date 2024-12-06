https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/bazi-bankalarda-sahte-dolar-alarmi-basim-yili-fark-etmeksizin-alimi-durdurdular-1091248318.html

Bazı bankalarda sahte dolar alarmı: Basım yılı fark etmeksizin alımı durdurdular

Bazı bankalarda sahte dolar alarmı: Basım yılı fark etmeksizin alımı durdurdular

Sputnik Türkiye

Bankalar, sahte dövizle mücadele kapsamında para sayma ve ATM makinelerini güncelliyor. Bazı bankalar, 2009 yılından önce basılmış 50 ve 100 dolarlık... 06.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-06T15:36+0300

2024-12-06T15:36+0300

2024-12-06T15:36+0300

ekonomi

dolar

banka

sahte dolar

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Sahte döviz kullanımını önlemek amacıyla bankalar, para sayma cihazları, ATM makineleri ve sahte döviz kontrol cihazlarında kapsamlı bir güncelleme süreci yürütüyor. Bazı bankalar, 2009 öncesi basılmış 50 ve 100 dolarlık banknotların alımını geçici olarak durdurdu. Bu bankalar yalnızca yeni baskı 100 dolarlık banknotları kabul ediyor. Güncellemeler tamamlanana kadar eski baskı dolarların kabul edilmemesi kararı uygulanmaya devam edecek.Bazı bankalar alımı durdurduBazı bankalar, 2009 yılından önce basılmış 50 ve 100 dolarlık banknotların alımını, para sayma ve ATM makinelerindeki yazılım güncellemeleri tamamlanana kadar durdurdu. Söz konusu bankalar sadece yeni baskı 100 dolar kabul ediyor.Bu süreçte bazı bankaların yüksek tutardaki dövizi nakit olarak kabul etmediği, bazı bankaların da basım yılı fark etmeksizin 50 dolarlık banknotları almadığı öğrenildi.Kamu bankaları ise tüketiciyi koruma ve mağdur etmeme bakış açısıyla konuya yaklaşıyor.Bankacılık sektörü yetkilileri, alıcıların herhangi bir banka şubesinden teslim aldığı dolarların sahte olma ihtimali bulunmadığını belirtiyor.Sahte dolar nasıl tespit ediliyor?Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da (TCMB) banknot sahteciliği ile etkin mücadele kapsamında ilgili adli mercilerle koordinasyon içinde gerekli çalışmalarını sürdürüyor.Öte yandan, TCMB'nin Türkiye genelindeki banknot sahteciliğini yakından takip edebilmek amacıyla 1 Ocak 2016’da geliştirdiği Sahte Banknot İzleme Sistemi (SBİS), kolluk kuvvetleri ile banknot sahteciliği olayları arasında bağlantılar kurarak bu konuda daha etkin mücadele etmeyi sağlıyor.SBİS'yi, Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığının merkez ve 81 il merkezindeki birimleri ve Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünün ilgili birimleri de kullanabiliyor.TCMB, söz konusu sistem ile banknotlar üzerindeki güvenlik özelliklerinin hangilerinde, ne yoğunlukta sahtecilik yapıldığını tespit ve takip ediyor.SBİS ile ilgili bilginin yer aldığı TCMB'nin internet sitesinde, sahte olduğundan şüphelenilen bir banknot ile karşılaşıldığında yapılması gerekenlere ilişkin bilgilere de yer veriliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/bankalarda-faizsiz-kredi-yarisi-kizisti-sifir-faizli-kredi-tutari-75-bin-liraya-dayandi-1091233312.html

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dolar, banka, sahte dolar