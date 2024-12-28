https://anlatilaninotesi.com.tr/20241228/adiyamanda-kuduz-karantinasi-koyun-girisine--tabela-asildi-1092123638.html

Adıyaman'da kuduz karantinası: Köyün girişine tabela asıldı

Adıyaman'da kuduz karantinası: Köyün girişine tabela asıldı

Sputnik Türkiye

Adıyaman'ın Besni ilçesinde sahipsiz köpekte kuduza rastlanması üzerine bir köy karantinaya alındı. 28.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-28T10:15+0300

2024-12-28T10:15+0300

2024-12-28T10:15+0300

türkiye

kuduz

adıyaman

karantina

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/1c/1092123740_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_35d1038fd53d8ceabfab1ac01f0b7c67.jpg

Adıyaman'ın Toklu köyünde 7 yaşındaki Ahmet Uçar'a 25 Aralık'ta saldıran sahipsiz köpekte kuduz tespit edilmesi üzerine köyde karantina uygulaması başlatıldı.Köyün girişine "Dikkat! Bu köyde kuduz hastalığı vardır" tabelası asıldı.6 ay karantinaya alınan köyün muhtarı Mehmet Yaşar, gazetecilere, okuldan dönen Uçar'a saldıran köpekte kuduz tespit edilmesi üzerine köyün karantinaya alındığını belirtti.Yaşar, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin köydeki hayvanlara aşı yaptığını kaydetti.Okuldan dönen Ahmet Uçar, 25 Aralık'ta sahipsiz köpeğin saldırısına uğramış, yaralanan çocuk Besni Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.Gaziantep Şehir Hastanesine sevk edilen 7 yaşındaki çocuğun tedavisi burada sürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241228/poset-fiyatlari-belli-oldu-mu-degisti-mi-market-poseti-ucretine-zam-geldi-mi-karar-resmi-gazetede-1092123407.html

türkiye

adıyaman

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kuduz, adıyaman, karantina