https://anlatilaninotesi.com.tr/20241228/adiyamanda-kuduz-karantinasi-koyun-girisine--tabela-asildi-1092123638.html
Adıyaman'da kuduz karantinası: Köyün girişine tabela asıldı
Adıyaman'da kuduz karantinası: Köyün girişine tabela asıldı
Sputnik Türkiye
Adıyaman'ın Besni ilçesinde sahipsiz köpekte kuduza rastlanması üzerine bir köy karantinaya alındı. 28.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-28T10:15+0300
2024-12-28T10:15+0300
2024-12-28T10:15+0300
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kuduz
adıyaman
karantina
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Adıyaman'ın Toklu köyünde 7 yaşındaki Ahmet Uçar'a 25 Aralık'ta saldıran sahipsiz köpekte kuduz tespit edilmesi üzerine köyde karantina uygulaması başlatıldı.Köyün girişine "Dikkat! Bu köyde kuduz hastalığı vardır" tabelası asıldı.6 ay karantinaya alınan köyün muhtarı Mehmet Yaşar, gazetecilere, okuldan dönen Uçar'a saldıran köpekte kuduz tespit edilmesi üzerine köyün karantinaya alındığını belirtti.Yaşar, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin köydeki hayvanlara aşı yaptığını kaydetti.Okuldan dönen Ahmet Uçar, 25 Aralık'ta sahipsiz köpeğin saldırısına uğramış, yaralanan çocuk Besni Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.Gaziantep Şehir Hastanesine sevk edilen 7 yaşındaki çocuğun tedavisi burada sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241228/poset-fiyatlari-belli-oldu-mu-degisti-mi-market-poseti-ucretine-zam-geldi-mi-karar-resmi-gazetede-1092123407.html
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kuduz, adıyaman, karantina
kuduz, adıyaman, karantina
Adıyaman'da kuduz karantinası: Köyün girişine tabela asıldı
Adıyaman'ın Besni ilçesinde sahipsiz köpekte kuduza rastlanması üzerine bir köy karantinaya alındı.
Adıyaman'ın Toklu köyünde 7 yaşındaki Ahmet Uçar'a 25 Aralık'ta saldıran sahipsiz köpekte kuduz tespit edilmesi üzerine köyde karantina uygulaması başlatıldı.
Köyün girişine "Dikkat! Bu köyde kuduz hastalığı vardır" tabelası asıldı.
6 ay karantinaya alınan köyün muhtarı Mehmet Yaşar, gazetecilere, okuldan dönen Uçar'a saldıran köpekte kuduz tespit edilmesi üzerine köyün karantinaya alındığını belirtti.
Yaşar, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin köydeki hayvanlara aşı yaptığını kaydetti.
Okuldan dönen Ahmet Uçar, 25 Aralık'ta sahipsiz köpeğin saldırısına uğramış, yaralanan çocuk Besni Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.
Gaziantep Şehir Hastanesine sevk edilen 7 yaşındaki çocuğun tedavisi burada sürüyor.