Adıyaman'da köpek saldırısına uğrayan çocuk yüzünden yaralandı: Köy 'kuduz' nedeniyle karantinaya alındı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Sadettin Saran'a yasa dışı bahis soruşturması
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Rojin Kabaiş’in babasının adalet çığlığı
09:05
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
17 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Şükrü Boyraz: ‘Sosyal devlet kendi yurttaşını bir başkasının sadakasına muhtaç etmeyen devlettir’
12:05
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
2024'te basına yansıyanlar
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Noel sineması ve sosyolojisi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
MELİS ELMEN'LE ÇALIŞMA HAYATIM
SGK Uzmanı Melis Elmen olası senaryoyu açıkladı: 2025 yılı memur ve emekli maaşları ne olacak?
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:04
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
TARİHTE BUGÜN
Milli Şairin hayatına büyüteç tutuyoruz
17:39
11 dk
ÖZEL HABER
Zelenskiy’den Noel arifesinde “Ekümenik” mesajı
17:53
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
ÖZEL HABER
Kural uygulama sanatı: Hakemlerin mesleki arka planları
18:14
5 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
18:33
8 dk
TARİHTE BUGÜN
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda bir dönüm noktasıydı
18:51
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
7 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:07
82 dk
TARİHTE BUGÜN
Sismografların iğnelerini kıran o acı gün unutulmuyor
20:42
8 dk
SESLİ HABER
Yapay zeka ile hazırlanan video linkine tıkladı, hesabından 650 bin TL çekildi
07:22
1 dk
SESLİ HABER
Migreni olanlar dikkat: Erbain soğukları baş ağrısını tetikliyor
07:45
2 dk
ÖZEL HABER
Kimine suikast kimine ihmal dendi: Türkiye’de patlayan mühimmat fabrikaları
08:28
5 dk
ÖZEL HABER
Uzmanlar uyardı: Atom meyve sularına dikkat
09:05
3 dk
ÖZEL HABER
Milletvekilleri talep etti: TBMM'de latte servisi başladı
09:29
1 dk
SESLİ HABER
Trump'ın Noel dilek listesi şaşırtmadı: Panama Kanalı, Grönland, Kanada
09:50
2 dk
ÖZEL HABER
Barış Adıbelli: 'Rusya gördü ki cephede aslında Ukrayna postu giymiş ABD ve NATO’yla savaşıyor'
10:04
2 dk
ÖZEL HABER
Rus arkeologlar çalışma başlatmıştı: Noel Baba’nın mezarı Türkiye’de mi?
10:24
3 dk
SESLİ HABER
Uzayda mahsur kalan astronotlardan Noel kutlaması
10:44
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
ÖZEL HABER
Kural uygulama sanatı: Hakemlerin mesleki arka planları
11:11
5 dk
ÖZEL HABER
Hasan Erel: 'BRICS, G7’ye alternatif bir oluşum olarak ortaya koyuldu'
11:50
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
ÖZEL HABER
Zelenskiy’den Noel arifesinde “Ekümenik” mesajı
12:22
3 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:33
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
ÖZEL HABER
Zelenskiy’den Noel arifesinde “Ekümenik” ifadesi
16:09
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241228/adiyamanda-kopek-saldirisina-ugrayan-cocuk-yuzunden-yaralandi-koy-kuduz-nedeniyle-karantinaya-1092130535.html
Adıyaman'da köpek saldırısına uğrayan çocuk yüzünden yaralandı: Köy 'kuduz' nedeniyle karantinaya alındı
Adıyaman'da köpek saldırısına uğrayan çocuk yüzünden yaralandı: Köy 'kuduz' nedeniyle karantinaya alındı
Sputnik Türkiye
Adıyaman'ın Besni ilçesinde sahipsiz bir köpeğin saldırısına uğrayan 7 yaşındaki Ahmet Uçar, Gaziantep Şehir Hastanesi’nde tedavi görüyor. Kuduz olduğu tespit... 28.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-28T13:17+0300
2024-12-28T13:21+0300
türkiye
ahmet uçar
türkiye
adıyaman
karantina
kuduz
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/1c/1092130666_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3f0dd7e7dd47a56741936268c0cea40d.jpg
Adıyaman'ın Besni ilçesinde sahipsiz köpeğin saldırısında yaralanan 7 yaşındaki Ahmet Uçar, Gaziantep Şehir Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor. Ahmet Uçar, geçtiğimiz günlerde Toklu Mahallesi'nde okuldan eve dönerken sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Uçar Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ardından Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edilen çocuğa tetanos ve kuduz aşısı yapıldı. Öte yandan Ahmet Uçar'a saldıran sahipsiz köpekte kuduz tespit edilmesi üzerine köy de karantinaya alındı.'Kardeşimin yüzü köpek saldırısı sonucu yaralandı' Ahmet Uçar'ın ağabeyi Şerif Uçar, iki gün önce kardeşi Ahmet'in okuldan çıktıktan sonra eve geldiği sırada sahipsiz köpeğin saldırısına uğradığını söyledi. Köpeğin kardeşinin beslenme çantasını fırlattığını anlatan Uçar, şöyle konuştu:"Kardeşimin yüzü köpek saldırısı sonucu yaralandı. Aynı sokak köpeğinin 2 kişiye saldırdığını biliyorum. Kardeşimi kurtarmaya gelen 2 kişi de köpekten zor kurtulduklarını söyledi. Ambulansla kardeşimi Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırdık. Sonra da buraya geldik. Doktorlardan aldığım bilgiye göre kardeşimin gözünde bir problem olma ihtimali var."Köy 6 ay karantinaya alındıKöyün girişine "Dikkat! Bu köyde kuduz hastalığı vardır" tabelası asıldı. 6 ay karantinaya alınan köyün muhtarı Mehmet Yaşar, gazetecilere, okuldan dönen Uçar'a saldıran köpekte kuduz tespit edilmesi üzerine köyün karantinaya alındığını belirtti. Yaşar, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin köydeki hayvanlara aşı yaptığını kaydetti.7 yaşındaki Ahmet Uçar'ın sağlık durumu hakkında açıklamaGaziantep Şehir Hastanesi Çocuk Enfeksiyonu Hastalıkları Uzmanı Gülnihan Üstündağ ise Ahmet'in durumunun şu anda stabil olduğunu belirterek 7 yaşındaki çocuğun sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Doktor, "İki gün önce köpek tarafından ısırılmış ve köpeğin kuduz olduğu halk sağlığı tarafından doğrulanmış. Şu an için gözde ve başta yaraları mevcut. Bunların bakımı yapılıyor. Hastamız koruyucu antibiyotiklerini alıyor. Kuduz bir köpek tarafından baş bölgesinden ısırıldığı için biraz riskli bir durum. Her ne kadar aşı yapıldıysa da bu hastamız kuduzdan yüzde 100 korunma sağlayamayabilir. Hastamızı yakından izleyeceğiz. Herhangi bir bulgu gelişmesi halinde gerekli tedavileri de uygulayacağız" diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241228/adiyamanda-kuduz-karantinasi-koyun-girisine--tabela-asildi-1092123638.html
türkiye
adıyaman
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/1c/1092130666_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_db7206c0821f4a892bc94b2c551b08c7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ahmet uçar, türkiye, adıyaman, karantina, kuduz
ahmet uçar, türkiye, adıyaman, karantina, kuduz

Adıyaman'da köpek saldırısına uğrayan çocuk yüzünden yaralandı: Köy 'kuduz' nedeniyle karantinaya alındı

13:17 28.12.2024 (güncellendi: 13:21 28.12.2024)
© AAAhmet Uçar
Ahmet Uçar - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2024
© AA
Abone ol
Adıyaman'ın Besni ilçesinde sahipsiz bir köpeğin saldırısına uğrayan 7 yaşındaki Ahmet Uçar, Gaziantep Şehir Hastanesi’nde tedavi görüyor. Kuduz olduğu tespit edilen köpeğin saldırısı sonrası köy 6 ay karantinaya alındı.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde sahipsiz köpeğin saldırısında yaralanan 7 yaşındaki Ahmet Uçar, Gaziantep Şehir Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor. Ahmet Uçar, geçtiğimiz günlerde Toklu Mahallesi'nde okuldan eve dönerken sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı.
Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Uçar Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ardından Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edilen çocuğa tetanos ve kuduz aşısı yapıldı. Öte yandan Ahmet Uçar'a saldıran sahipsiz köpekte kuduz tespit edilmesi üzerine köy de karantinaya alındı.

'Kardeşimin yüzü köpek saldırısı sonucu yaralandı'

Ahmet Uçar'ın ağabeyi Şerif Uçar, iki gün önce kardeşi Ahmet'in okuldan çıktıktan sonra eve geldiği sırada sahipsiz köpeğin saldırısına uğradığını söyledi. Köpeğin kardeşinin beslenme çantasını fırlattığını anlatan Uçar, şöyle konuştu:

"Kardeşimin yüzü köpek saldırısı sonucu yaralandı. Aynı sokak köpeğinin 2 kişiye saldırdığını biliyorum. Kardeşimi kurtarmaya gelen 2 kişi de köpekten zor kurtulduklarını söyledi. Ambulansla kardeşimi Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırdık. Sonra da buraya geldik. Doktorlardan aldığım bilgiye göre kardeşimin gözünde bir problem olma ihtimali var."

Köy 6 ay karantinaya alındı

Köyün girişine "Dikkat! Bu köyde kuduz hastalığı vardır" tabelası asıldı. 6 ay karantinaya alınan köyün muhtarı Mehmet Yaşar, gazetecilere, okuldan dönen Uçar'a saldıran köpekte kuduz tespit edilmesi üzerine köyün karantinaya alındığını belirtti. Yaşar, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin köydeki hayvanlara aşı yaptığını kaydetti.

7 yaşındaki Ahmet Uçar'ın sağlık durumu hakkında açıklama

Gaziantep Şehir Hastanesi Çocuk Enfeksiyonu Hastalıkları Uzmanı Gülnihan Üstündağ ise Ahmet'in durumunun şu anda stabil olduğunu belirterek 7 yaşındaki çocuğun sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
Doktor, "İki gün önce köpek tarafından ısırılmış ve köpeğin kuduz olduğu halk sağlığı tarafından doğrulanmış. Şu an için gözde ve başta yaraları mevcut. Bunların bakımı yapılıyor. Hastamız koruyucu antibiyotiklerini alıyor. Kuduz bir köpek tarafından baş bölgesinden ısırıldığı için biraz riskli bir durum. Her ne kadar aşı yapıldıysa da bu hastamız kuduzdan yüzde 100 korunma sağlayamayabilir. Hastamızı yakından izleyeceğiz. Herhangi bir bulgu gelişmesi halinde gerekli tedavileri de uygulayacağız" diye konuştu.
Kuduz karantina - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2024
TÜRKİYE
Adıyaman'da kuduz karantinası: Köyün girişine tabela asıldı
10:15
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала