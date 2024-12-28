https://anlatilaninotesi.com.tr/20241228/adiyamanda-kopek-saldirisina-ugrayan-cocuk-yuzunden-yaralandi-koy-kuduz-nedeniyle-karantinaya-1092130535.html

Adıyaman'da köpek saldırısına uğrayan çocuk yüzünden yaralandı: Köy 'kuduz' nedeniyle karantinaya alındı

Adıyaman'da köpek saldırısına uğrayan çocuk yüzünden yaralandı: Köy 'kuduz' nedeniyle karantinaya alındı

Sputnik Türkiye

Adıyaman'ın Besni ilçesinde sahipsiz bir köpeğin saldırısına uğrayan 7 yaşındaki Ahmet Uçar, Gaziantep Şehir Hastanesi’nde tedavi görüyor. Kuduz olduğu tespit... 28.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-28T13:17+0300

2024-12-28T13:17+0300

2024-12-28T13:21+0300

türkiye

ahmet uçar

türkiye

adıyaman

karantina

kuduz

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Adıyaman'ın Besni ilçesinde sahipsiz köpeğin saldırısında yaralanan 7 yaşındaki Ahmet Uçar, Gaziantep Şehir Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor. Ahmet Uçar, geçtiğimiz günlerde Toklu Mahallesi'nde okuldan eve dönerken sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Uçar Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ardından Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edilen çocuğa tetanos ve kuduz aşısı yapıldı. Öte yandan Ahmet Uçar'a saldıran sahipsiz köpekte kuduz tespit edilmesi üzerine köy de karantinaya alındı.'Kardeşimin yüzü köpek saldırısı sonucu yaralandı' Ahmet Uçar'ın ağabeyi Şerif Uçar, iki gün önce kardeşi Ahmet'in okuldan çıktıktan sonra eve geldiği sırada sahipsiz köpeğin saldırısına uğradığını söyledi. Köpeğin kardeşinin beslenme çantasını fırlattığını anlatan Uçar, şöyle konuştu:"Kardeşimin yüzü köpek saldırısı sonucu yaralandı. Aynı sokak köpeğinin 2 kişiye saldırdığını biliyorum. Kardeşimi kurtarmaya gelen 2 kişi de köpekten zor kurtulduklarını söyledi. Ambulansla kardeşimi Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırdık. Sonra da buraya geldik. Doktorlardan aldığım bilgiye göre kardeşimin gözünde bir problem olma ihtimali var."Köy 6 ay karantinaya alındıKöyün girişine "Dikkat! Bu köyde kuduz hastalığı vardır" tabelası asıldı. 6 ay karantinaya alınan köyün muhtarı Mehmet Yaşar, gazetecilere, okuldan dönen Uçar'a saldıran köpekte kuduz tespit edilmesi üzerine köyün karantinaya alındığını belirtti. Yaşar, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin köydeki hayvanlara aşı yaptığını kaydetti.7 yaşındaki Ahmet Uçar'ın sağlık durumu hakkında açıklamaGaziantep Şehir Hastanesi Çocuk Enfeksiyonu Hastalıkları Uzmanı Gülnihan Üstündağ ise Ahmet'in durumunun şu anda stabil olduğunu belirterek 7 yaşındaki çocuğun sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Doktor, "İki gün önce köpek tarafından ısırılmış ve köpeğin kuduz olduğu halk sağlığı tarafından doğrulanmış. Şu an için gözde ve başta yaraları mevcut. Bunların bakımı yapılıyor. Hastamız koruyucu antibiyotiklerini alıyor. Kuduz bir köpek tarafından baş bölgesinden ısırıldığı için biraz riskli bir durum. Her ne kadar aşı yapıldıysa da bu hastamız kuduzdan yüzde 100 korunma sağlayamayabilir. Hastamızı yakından izleyeceğiz. Herhangi bir bulgu gelişmesi halinde gerekli tedavileri de uygulayacağız" diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241228/adiyamanda-kuduz-karantinasi-koyun-girisine--tabela-asildi-1092123638.html

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ahmet uçar, türkiye, adıyaman, karantina, kuduz