https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/zelenskiy-turkiyenin-egemenligini-hedef-aldi-fener-patrigi-bartholomeosu-ekumenik-ilan-etti-1087117733.html

Zelenskiy, Türkiye'nin egemenliğini hedef aldı: Fener Patriği Bartholomeos'u 'ekümenik' ilan etti

Zelenskiy, Türkiye'nin egemenliğini hedef aldı: Fener Patriği Bartholomeos'u 'ekümenik' ilan etti

Sputnik Türkiye

Vladimir Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'da bulunan Fener Rum Patrikhanesi Patriği olan Bartholomeos ile bir telefon görüşmesi... 21.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-21T22:15+0300

2024-08-21T22:15+0300

2024-08-21T22:15+0300

ukrayna

vladimir zelenskiy

bartholomeos

fener rum patriği bartholomeos

i. bartholomeos

fener rum patrikhanesi

fener rum ortodoks patrikhanesi

istanbul

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egemenlik

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Görev süresi Mayıs ayında sona ermesine rağmen görevini devam ettiren Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy sosyal medya hesabından Fener Rum Patrikhanesi Patriği I. Bartholomeos ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.Söz konusu paylaşımda patrikten 'ekümenik patrik' diye bahseden Zelenskiy, Bartholomeos'tan dua isteyerek 'sarsılmaz' desteği için şükranlarını ilettiğini dile getirdi.Paylaşımında Fener Rum Patrikhanesi'nin 'Ekümenik Patrikhane' olduğunu da dile getiren Zelenskiy açıklamasında, "Ukrayna heyetinin 'Ekümenik Patrikhane'ye' gerçekleştirdiği son verimli ziyaret de dâhil olmak üzere devam eden işbirliğimizi olumlu bir şekilde değerlendirdik ve Patrikhane'nin iade-i ziyaretine ilişkin beklentilerimizi paylaştık" cümlelerine yer verdi.Zelenskiy ayrıca açıklamasında ayrıca Ukrayna Kiliseler ve Dini Örgütler Konseyi tarafından desteklenen yeni dini bağımsızlık yasasının önemini vurguladığını dile getirerek açıklamasını, "Ukrayna'da Ortodoksluğun güçlendirilmesi ve kiliseler arasında açık diyaloğun teşvik edilmesi yönündeki kararlılığını bir kez daha teyit ettim" cümlesi ile tamamladı.Fener Rum Patrikhanesi, hukuki olarak Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına bağlı bir dini kurum olmakla beraber idari açıdan Fatih Kaymakamlığı’na ve İstanbul Valiliği’ne bağlıdır.

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