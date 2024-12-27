https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/yurt-disindan-getirilen-elektronik-cihaz-ve-telefonda-2025-bandrol-ucretleri-belli-oldu-1092086544.html

Yurt dışından getirilen elektronik cihaz ve telefonda 2025 bandrol ücretleri belli oldu

Yurt dışından getirilen elektronik cihaz ve telefonda 2025 bandrol ücretleri belli oldu

Sputnik Türkiye

Ticari amaç dışında yurt dışından getirilecek cep telefonu, televizyon ve radyo gibi elektronik cihazların bandrol bedellerinde değişiklik yapılmadı. 27.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-27T09:51+0300

2024-12-27T09:51+0300

2024-12-27T09:51+0300

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bandrol

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Ticari amaç dışında yurt dışından getirilecek cep telefonu, televizyon ve radyo gibi elektronik cihazların bandrol bedellerinde değişiklik yapılmadı.Resmi Gazete'de yayımlandıResmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, 2025 yılında bu kapsamda tahsil edilecek maktu bandrol bedellerinin, 23 Aralık 2019 tarihli ve 1841 sayılı Cumhurbaşkanı kararında yer aldığı şekilde tespit edilmesine karar verildi.Karara göre geçen yıl geçerli olan bandrol bedelleri bu yıl da geçerli olacak.2025 bandrol ücretleri ne kadar oldu?Bu kapsamda, televizyon için 8-80 euro, radyo için 1-2 euro, video için 18 euro, televizyon ağırlıklı birleşik cihazlar için 9-21 euro, set üstü medya kutuları ve her türlü uydu alıcı için 7 euro, radyo ağırlıklı birleşik cihazlar için 1-18 euro, görsel ve işitsel yayınları alabilen diğer cihazlar için 2-15 euro, cep telefonları için 20 euro, bilgisayarlar için 10 euro karşılığı Türk Lirası bandrol bedeli alınacak.

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bandrol , elektronik, elektronik, cihaz, televizyon, ücret, zam