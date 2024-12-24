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Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/pasaportlar-icin-son-haftada-randevular-doldu-artik-2025in-guncel-fiyat-listesinden-zamli-olarak-1091949308.html
Pasaportlar için son haftada randevular doldu: 'Artık 2025'in güncel fiyat listesinden zamlı olarak alınacak'
Pasaportlar için son haftada randevular doldu: 'Artık 2025'in güncel fiyat listesinden zamlı olarak alınacak'
Sputnik Türkiye
2025 yılında pasaport harç ve defter ücretlerine yüzde 43.93 oranında zam geliyor. 6 aylık, 1 yıllık, 2 yıllık ve 3+ yıllık pasaportlar için yeni fiyatlar... 24.12.2024, Sputnik Türkiye
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ekonomi
pasaport
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2025 yılı itibarıyla pasaport harç ücretleri, yeniden değerleme oranı yüzde 43.93 olarak belirlenerek zamlandı. 6 aylık pasaport harcı 2 bin 359 TL olurken, 1 yıllık pasaport 3 bin 424 TL’ye, 2 yıllık pasaport 5 bin 630 TL’ye, 3 yıllık pasaport ise 7 bin 999 TL’ye yükseldi. 3+ yıl geçerliliği olan pasaportlar için harç bedeli 11 bin 274 TL olarak açıklandı.Pasaport defter ücreti de zamlandıPasaport harç ücretlerindeki artışa ek olarak, pasaport defter ücreti de 2025 yılı için güncellendi. 2024 yılında 790 TL olan defter ücreti, 1.137 TL’ye yükseldi. Bu artış, pasaport almak isteyenler için toplam maliyetin önemli ölçüde artmasına neden olacak.2025 pasaport harç ücretleri listesiHangi pasaport türleri mevcut?Türkiye’de kullanım amacına göre dört farklı pasaport türü bulunuyor:Yeniden değerleme oranı nedir?Pasaport harç ücretleri, her yıl yeniden değerleme oranına göre belirleniyor. 2025 yılı için bu oran yüzde 43.93 olarak açıklandı. Resmi Gazete’de yayımlanan bu oran, harç ve vergi türlerini etkileyen genel bir ölçüt olarak kullanılıyor.Pasaport ücretlerindeki artış seyahat planlarını etkiler mi?Artan pasaport ücretleri ve defter bedeli, özellikle yurt dışı seyahat planı yapan bireyleri düşündürüyor. Uzmanlar, artan maliyetlerin, özellikle uzun süreli pasaport tercihlerini zorlaştırabileceğini belirtiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/ev-sahipleri-maas-zammini-bekliyor-kiralarda-fahis-artis-kapida-2025-kira-tahminleri-belli-oldu-1091948246.html
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2025 pasaport harç ücretleri, pasaport harcı ne kadar oldu, yeni zamlı pasaport fiyatları, pasaport defter ücreti 2025, 6 aylık pasaport ücreti, 1 yıllık pasaport harcı, 2 yıllık pasaport fiyatı, 3 yıllık pasaport harcı, 3+ yıl pasaport ücreti, yeniden değerleme oranı 2025, yurt dışı seyahat maliyeti, bordo pasaport ücretleri, yeşil pasaport harcı
2025 pasaport harç ücretleri, pasaport harcı ne kadar oldu, yeni zamlı pasaport fiyatları, pasaport defter ücreti 2025, 6 aylık pasaport ücreti, 1 yıllık pasaport harcı, 2 yıllık pasaport fiyatı, 3 yıllık pasaport harcı, 3+ yıl pasaport ücreti, yeniden değerleme oranı 2025, yurt dışı seyahat maliyeti, bordo pasaport ücretleri, yeşil pasaport harcı

Pasaportlar için son haftada randevular doldu: 'Artık 2025'in güncel fiyat listesinden zamlı olarak alınacak'

08:17 24.12.2024
© AATürkiye - Pasaport
Türkiye - Pasaport - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2024
© AA
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2025 yılında pasaport harç ve defter ücretlerine yüzde 43.93 oranında zam geliyor. 6 aylık, 1 yıllık, 2 yıllık ve 3+ yıllık pasaportlar için yeni fiyatlar Resmi Gazete’de yayımlandı. Pasaport defter ücreti de artışla birlikte 1.137 TL oldu. Yurt dışı seyahat planı yapanlar için işte yeni zamlı pasaport harç bedelleri…
2025 yılı itibarıyla pasaport harç ücretleri, yeniden değerleme oranı yüzde 43.93 olarak belirlenerek zamlandı. 6 aylık pasaport harcı 2 bin 359 TL olurken, 1 yıllık pasaport 3 bin 424 TL’ye, 2 yıllık pasaport 5 bin 630 TL’ye, 3 yıllık pasaport ise 7 bin 999 TL’ye yükseldi. 3+ yıl geçerliliği olan pasaportlar için harç bedeli 11 bin 274 TL olarak açıklandı.

Pasaport defter ücreti de zamlandı

Pasaport harç ücretlerindeki artışa ek olarak, pasaport defter ücreti de 2025 yılı için güncellendi. 2024 yılında 790 TL olan defter ücreti, 1.137 TL’ye yükseldi. Bu artış, pasaport almak isteyenler için toplam maliyetin önemli ölçüde artmasına neden olacak.

2025 pasaport harç ücretleri listesi

6 aylık pasaport harcı: 2.359 TL
1 yıllık pasaport harcı: 3.424 TL
2 yıllık pasaport harcı: 5.630 TL
3 yıllık pasaport harcı: 7.999 TL
3+ yıl pasaport harcı: 11.274 TL
Pasaport defter ücreti: 1.137 TL

Hangi pasaport türleri mevcut?

Türkiye’de kullanım amacına göre dört farklı pasaport türü bulunuyor:
Bordo Pasaport: Umuma mahsus, tüm vatandaşlar için.
Yeşil Pasaport: Devlet memurları ve belirli kamu görevlileri için.
Gri Pasaport: Hizmet pasaportu, kamu görevi için yurt dışına çıkanlar için.
Siyah Pasaport: Diplomatik görevlerde kullanılan pasaport.

Yeniden değerleme oranı nedir?

Pasaport harç ücretleri, her yıl yeniden değerleme oranına göre belirleniyor. 2025 yılı için bu oran yüzde 43.93 olarak açıklandı. Resmi Gazete’de yayımlanan bu oran, harç ve vergi türlerini etkileyen genel bir ölçüt olarak kullanılıyor.

Pasaport ücretlerindeki artış seyahat planlarını etkiler mi?

Artan pasaport ücretleri ve defter bedeli, özellikle yurt dışı seyahat planı yapan bireyleri düşündürüyor. Uzmanlar, artan maliyetlerin, özellikle uzun süreli pasaport tercihlerini zorlaştırabileceğini belirtiyor.
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