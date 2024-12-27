https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/yeralti-dunyasinin-kara-kutusu-hadi-ozcan-sirlariyla-son-yolculuguna-ugurlandi-1092102913.html

Yeraltı dünyasının 'kara kutusu' Hadi Özcan, sırlarıyla birlikte son yolculuğuna uğurlandı

Yeraltı dünyasının 'kara kutusu' Hadi Özcan, sırlarıyla birlikte son yolculuğuna uğurlandı

Sputnik Türkiye

Bir dönemin kara kutusu olarak tanınan ve yeraltı dünyasının tanınan isimlerinden suç örgütü lideri Hadi Özcan hayatını kaybetti. Özcan Sakarya'da toprağa... 27.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-27T15:42+0300

2024-12-27T15:42+0300

2024-12-27T15:44+0300

türkiye

abdullah çatlı

diyarbakır cezaevi

mehmet ağar

susurluk

hadi özcan

mafya

türk mafyası

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Kocaeli ve Sakarya'da faaliyet gösteren organize suç çetesiyle adını duyuran ve bir dönem yeraltı dünyasında tanınan isimlerden biri olan Hadi Özcan, tutuklu bulunduğu Diyarbakır Cezaevi'nde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Sakarya'da toprağa verilen Özcan'ın adı Susurluk olayına da karışmıştı. Susurluk kazası sonrasında savcıya verdiği ifade de ilk defa 'Mehmet Özbey' kod isimli Abdullah Çatlı'nın gerçek kimliğini deşifre ederek kayıtlara geçirmişti.Otuz yıl önce Kocaeli'de yeraltı dünyasında adı geçen ve dönemin kara kutusu olarak bilinen suç örgütü lideri Hadi Özcan, Nizamettin Keskin, Sürmeli Göçer ve Fehmi Göçer'in öldürülmesi olayına karıştı. Özcan, Gürcistan'a kaçmıştı. 2020 yılında ise yakalanarak Türkiye'ye iade edildi ve yargılanma sonucunda 75 yıl hapse mahkum edildi. Yargılaması sırasında ise suçlamaları kabul etmemişti. Cezaevinde kalp krizi geçirdiÖzcan, tutuklu olduğu Diyarbakır Cezaevi'nde önceki gün geçirdiği kalp krizi sonucunda yaşamını yitirdi. Cenazesi ise bugün memleketi Sakarya Sapanca'da toprağa verildi. Kocaeli Çetesi adıyla tanınıyordu Hadi Özcan, Kocaeli ve Sakarya'da adamları ile birçok silahlı eylem gerçekleştirdiği iddia edilen, Kocaeli Çetesi lideri olarak tanınıyordu. Özcan bir çok kez tehdit ve haraç alma, öldürmeye ve yaralamaya azmettirme gibi suçlardan da tutuklanıp yargılanmıştı. 2006 yılında İzmit'te içinde bulunduğu araç silahlı saldırıya uğramış, aracı otomatik silahlarla taranmıştı. Olayda Özcan yaralı olarak kurtulmuştu. O dönem bu saldırı 'mafya hesaplaşması' olarak görülmüştü. Çatlı'yı deşifre eden isim olarak biliniyordu2013 yılında gazeteci Sadık Güleç'in 'Ölüm Üçgeni; Bir şehir, Bir Kabadayı, Bir Mafya Babası’ kitabında Türkiye’nin karanlık dönemlerindeki önemli aktörleriyle olan ilişkilerini anlatmıştı. Kitabın tanıtım yazısında ise şu bilgiler yer almıştı: Yine o dönem, Özcan kitapta Abdullah Çatlı'nın kendisini öldürmek için plan yaptığını anlatırken, Susurluk kazası sonrasında savcıya verdiği ifade de ilk defa 'Mehmet Özbey' kod isimli Abdullah Çatlı'nın gerçek kimliğini deşifre ederek kayıtlara geçirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/italya-14-yasindaki-mafya-lideri-tiktok-sevdasi-nedeniyle-yakalandi--1088501312.html

türkiye

diyarbakır cezaevi

susurluk

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