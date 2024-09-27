https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/italya-14-yasindaki-mafya-lideri-tiktok-sevdasi-nedeniyle-yakalandi--1088501312.html

14 yaşındaki 'mafya lideri' TikTok sevdası nedeniyle yakalandı

14 yaşındaki 'mafya lideri' TikTok sevdası nedeniyle yakalandı

Sputnik Türkiye

İtalya'da 14 yaşındaki bir çocuk mafya lideri TikTok sevdası nedeniyle yakalandı. 27.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-27T10:18+0300

2024-09-27T10:18+0300

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İtalya'da 14 yaşındaki bir mafya lideri tutuklandı. Polisin aktardığına göre Gabriele ismindeki çocuk, özellikle TikTok ve farklı sosyal medya kanallarından etkilenerek 'kendi çetesini' kurdu. Rapora göre, 14 yaşındaki çocuk Napoli'nin ünlü mahallelerinden Case Nuove’de yaşayan gençlerden oluşan bir çetenin lideriydi. Reşit olmamasına rağmen, iki cinayete teşebbüs suçuyla sabıkası bulunan Gabriele, bu suçlardan şartlı tahliye edilmişti. Çetesi genellikle sarhoş bar müşterilerini soymak ve motosiklet çalmak gibi suçlarla uğraşıyordu. TikTok'da video paylaşarak yakalandı Devamında ise okuldaki bir öğrenciyle 'yan bakma' tartışmasına giren ve çocuğu silahla vuran 14 yaşındaki çocuk şehri terk etti. Kaçak durumda olmasına rağmen TikTok'da videolarda dövmesini ve yüzünü gösteren çocuk, polisin videoları incelemesi ile yakalandı. Tutuklandığında gerçek bir mafya gibi davranan Gabriele, polislere meydan okuyarak soruları yanıtlamadı ve hakaretlerde bulundu. Ancak, 10 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya olduğunu anladığında ağlamaya başladı. Polisin onu yakalaması, aynı zamanda hayatını da kurtarmış olabilir; çünkü rakip bir çetenin lideri olan 16 yaşındaki bir genç, Gabriele’yi öldürmeyi planlıyordu.'TikTok'da mafyalar efsaneleştiriliyor'İtalyan medyasına göre, gençlerin suç dünyasına adım atmasında sosyal medya platformlarının, özellikle TikTok’un etkisi büyük. Gangster estetiğine özenen bu gençler, sosyal medyada gördükleri 'idol'lerine benzemek için önce kıyafetlerini, ardından da davranışlarını değiştirmeye başlıyorlar. Emanuele Sibillo örneği, bu durumu en iyi şekilde özetliyor. Henüz 13 yaşında kendi çetesini kuran Sibillo, 2015 yılında 20 yaşındayken öldürüldü. Ancak Napoli’nin ünlü suç örgütü Camorra, onun etrafında bir efsane yaratarak, Sibillo’yu genç gangsterler için bir sembol haline getirdi. İtalya, gençlik çetelerinin suç faaliyetleriyle giderek daha fazla sarsılıyor. İçişleri Bakanlığı’nın verilerine göre, geçtiğimiz yıl reşit olmayanlar tarafından 6000 hırsızlık, 3400 gasp ve 300 tecavüz vakası işlendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/dunya-haritasi-tamamen-degisebilir-bilim-insanlari-uyardi-pangea-geri-donuyor-manyetik-alan-1088497120.html

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italya, tiktok, sosyal medya, sosyal medya fenomeni, suçlu, polis