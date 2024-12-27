https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/yeni-acilacak-doktora-programlari-icin-akreditasyon-sarti-getirildi-1092078274.html
Yeni açılacak doktora programları için akreditasyon şartı getirildi
Yeni açılacak doktora programları için akreditasyon şartı getirildi
Sputnik Türkiye
YÖK'ten 2024 Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu'nun sonuçlarına ilişkin yapılan açıklamada YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, doktora programı... 27.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-27T01:25+0300
2024-12-27T01:25+0300
2024-12-27T01:25+0300
türkiye
yükseköğretim kurumları sınavı (yks)
yök
erol özvar
akreditasyon
doktora
üniversite
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YÖK'ten 2024 Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu'nun sonuçlarına ilişkin yapılan açıklamaya göre, 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kılavuzunda en az bir akredite lisans programı bulunan üniversite sayısı 116 olurken akredite olan toplam program sayısı 1209 oldu. 42 üniversitenin ise 10 ve üzerinde akredite lisans programının bulunduğu belirlendi. Üniversitelerin 2018'de yüzde 6.89 olan akredite lisans program sayısı ortalaması, 2023'te 10.42'ye ulaştı.Türkiye'de akredite lisans programı sayısının en yüksek olduğu üniversiteler ise şöyle sıralandı:Akreditasyon şartıAçıklamada, rapora ilişkin değerlendirmelerine yer verilen YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, kalite odaklı anlayışı yükseköğretim sisteminin merkezine yerleştirme çabalarının kararlılıkla devam edeceğini ifade ederek, şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/yok-baskani-ozvar-350-bine-ulasti-diyerek-konustu-uluslararasi-ogrenci-kalitesinin-de-artmasi-1090984355.html
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yükseköğretim kurumları sınavı (yks), yök, erol özvar, akreditasyon, doktora, üniversite
yükseköğretim kurumları sınavı (yks), yök, erol özvar, akreditasyon, doktora, üniversite
Yeni açılacak doktora programları için akreditasyon şartı getirildi
YÖK'ten 2024 Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu'nun sonuçlarına ilişkin yapılan açıklamada YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, doktora programı açmak için başvuran üniversitelere akredite program sahibi olma şartı getirildiğini bildirdi.
YÖK'ten 2024 Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu'nun sonuçlarına ilişkin yapılan açıklamaya göre, 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kılavuzunda en az bir akredite lisans programı bulunan üniversite sayısı 116 olurken akredite olan toplam program sayısı 1209 oldu.
42 üniversitenin ise 10 ve üzerinde akredite lisans programının bulunduğu belirlendi. Üniversitelerin 2018'de yüzde 6.89 olan akredite lisans program sayısı ortalaması, 2023'te 10.42'ye ulaştı.
Türkiye'de akredite lisans programı sayısının en yüksek olduğu üniversiteler ise şöyle sıralandı:
1.
İstanbul Gelişim Üniversitesi - 56 program
2.
Sakarya Üniversitesi - 55 program
3.
42 programla da Hacettepe Üniversitesi - 42 program
4.
Atatürk Üniversitesi - 41 program
5.
Ege Üniversitesi - 39 program
6.
Erciyes Üniversitesi - 35 program
7.
İstanbul Teknik Üniversitesi - 34 program
8.
Başkent Üniversitesi - 33 program
9.
Yıldız Teknik Üniversitesi - 31 program
10.
İstanbul Medipol Üniversitesi - 29 program
Açıklamada, rapora ilişkin değerlendirmelerine yer verilen YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, kalite odaklı anlayışı yükseköğretim sisteminin merkezine yerleştirme çabalarının kararlılıkla devam edeceğini ifade ederek, şunları kaydetti:
"Kurumsal vizyonumuzu oluşturan bütün hususlar, uygulamakta olduğumuz kalite odaklı anlayışın birer sonucudur. Üniversitelerimizde de benzer anlayışın hakim olmasına özel önem veriyoruz. Bu anlayışla üniversitelerimizi kalite süreçlerine uyum sağlamaları yönünde bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sürekli olarak teşvik etmeye ve desteklemeye devam edeceğiz.
Bu anlayışımızın bir tezahürü olarak doktora programı açmak üzere başvuran üniversitelerimize akredite program sahibi olma şartı getirmiş bulunuyoruz. Benzer şekilde fakülte, yüksekokul, enstitü, araştırma ve uygulama merkezi gibi akademik birimler kurmak için de önümüzdeki dönemde akreditasyon şartı getiriyoruz. Bu girişimimiz, yükseköğretimde kaliteyi önceleyen anlayışımızın bir yansımasıdır. 2027 yılına kadar üniversitelerimizin tamamının akreditasyon süreçlerini tamamlamasını bekliyoruz."