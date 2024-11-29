https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/yok-baskani-ozvar-350-bine-ulasti-diyerek-konustu-uluslararasi-ogrenci-kalitesinin-de-artmasi-1090984355.html

YÖK Başkanı Özvar, '350 bine ulaştı' diyerek konuştu: 'Uluslararası öğrenci kalitesinin de artması gerekiyor'

YÖK Başkanı Özvar, '350 bine ulaştı' diyerek konuştu: 'Uluslararası öğrenci kalitesinin de artması gerekiyor'

Sputnik Türkiye

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Özvar, Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2030'a Doğru Yükseköğretim Vizyonu Toplantısı'nda... 29.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-29T17:15+0300

2024-11-29T17:15+0300

2024-11-29T17:15+0300

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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Bugün itibarıyla uluslararası öğrenci sayımız 350 bine ulaşmışsa da bu sayıyla iftihar etmek çok doğru bir yaklaşım değildir. Uluslararası öğrenci sayısının artması kadar uluslararası öğrencilerin kalitesinin de artmasını birinci öncelik haline getirmemiz gerekmektedir" dedi.Yükseköğretimin kitleselleşmesi ve küreselleşmesinin, beraberinde bu sektörde yaşanan zorlukların ve sınamaların, toplumun sınırlı bir kesimini etkilemekten çıkıp bütün bir ülkeyi hatta daha geniş coğrafyaları tesiri altına alacak mahiyet kazanmaya başladığını belirten Özvar, bu nedenle yükseköğretimin sadece halihazırdaki durumunu değil, yakın gelecekte alabileceği şekilleri bugünden ele almanın büyük ehemmiyet arz ettiğini anlattı.Özvar, kalite güvencesi ve küresel rekabet edebilirliğin ilerleyen yıllarda karşı karşıya kalacakları önemli sınama alanlarından biri olacağına işaret ederek, öğretim kapasitesinin ve yükseköğretim programlarının genişlemesinin üniversitelere erişimi artırdığını, ülkenin dört bir yanında yükseköğretim kurumlarında genç nüfusun bilim ve teknolojiyle buluşmasını sağladığını bildirdi.Türkiye'nin uluslararası öğrenci çekme konusunda daha büyük rakiplerinin ortaya çıkacağına dikkati çeken Özvar, şunları kaydetti:Özvar, Türkiye'nin hızla yaşlanan bir ülke konumunda olduğuna ve bunun sağlık sektöründe kendini göstereceğine değinerek, "Bu bakımdan önümüzdeki yıllarda yaşlı bakım olmak üzere muhtelif alanların daha şimdiden üniversitelerin gündemine girerek, bu konularda bir kısım çözümler, bir kısım projeler önem arz etmektedir. Demografik değişim konusunu, dönüşüm konusunu rektörler olarak gündeminize almanızı bekliyoruz" diye konuştu.Yazılım ve yapay zeka tabanlı uğraşların en fazla talep edilen kariyerler olduğunu, geçen yıl başladıkları uzun süren çalışmalar ve istişareler neticesinde bu sene 17 yeni ön lisans ve lisans programının 20 üniversitede 70'i aşkın sayıda açıldığını aktaran Özvar, bu bölümlerin bu yıl tam doluluk oranıyla hizmet vermeye başladığını, ülkenin dijital beceri açığının kapatılmasında önemli rol oynayacağına inandıkları bu programların sayısını, kalite standartlarını düşürmeden ilerleyen yıllarda artırmaya devam edeceklerini bildirdi.'Dünya sıralamasında ilk 15'in içerisine gireceğiz'Gelecek akademik yıl itibarıyla bu programlarda ders verecek hoca sayısına bağlı olarak istihdama duyarlı yeni programları artırmaya devam edeceklerini vurgulayan Özvar, şöyle devam etti:Özvar, bugün itibarıyla yurt dışına hizmet veren 7-8 üniversitenin, ilerleyen birkaç yılda ikiye katlanmasını beklediklerini anlatarak, sözlerini şöyle tamamladı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240711/yok-baskani-ozvar-turkiye-dunyada-en-fazla-uluslararasi-ogrenciye-sahip-ilk-10-ulke-arasinda-1085771806.html

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yükseköğretim kurulu (yök), yök, erol özvar, kazakistan, özbekistan, kırgızistan, öğrenci, yabancı öğrenci, arnavutluk, afrika birliği, istanbul teknik üniversitesi