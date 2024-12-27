https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/is-insani-saadettin-saran-yasa-disi-bahisten-gozaltina-alindi-1092077234.html

İş insanı Saadettin Saran yasa dışı bahis nedeniyle ifade verdi

İş insanı Saadettin Saran yasa dışı bahis nedeniyle ifade verdi

Sputnik Türkiye

İş insanı Saadettin Saran'ın yasa dışı bahis soruşturması kapsamında polis tarafından başsavcı sorgusuna alındığı öğrenildi. İstanbul Anadolu Adliyesi'ne... 27.12.2024, Sputnik Türkiye

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ifade

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İş insanı Saadettin Saran yasa dışı bahis iddiasıyla polis gözetiminde ifade verdi.NTV'nin haberine göre iş insanı Saadettin Saran yasa dışı bahis soruşturması kapsamında polis gözetiminde başsavcı sorgusuna alındı. İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na gelen Saadettin Saran ifade verdikten sonra adliyeden ayrıldı.Saadet Saran kimdir?30 Ağustos 1964 doğumlu Steven Saadettin Saran Amerikalı bir anne ve Türk bir babanın oğlu olarak dünyaya geldi. Aslen Kırıkkaleli olan iş insanı medya, spor ve giyim üzerine çalışmaları ile tanınır. 2017 yılında boşanan Saadettin Saran iki evlilik yaptı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241207/wanda-naraya-yasa-disi-bahis-sorusturmasi-acildi-ifade-vermeye-cagrildi-1091271318.html

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