https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/is-insani-saadettin-saran-yasa-disi-bahisten-gozaltina-alindi-1092077234.html
İş insanı Saadettin Saran yasa dışı bahis nedeniyle ifade verdi
İş insanı Saadettin Saran yasa dışı bahis nedeniyle ifade verdi
Sputnik Türkiye
İş insanı Saadettin Saran'ın yasa dışı bahis soruşturması kapsamında polis tarafından başsavcı sorgusuna alındığı öğrenildi. İstanbul Anadolu Adliyesi'ne... 27.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-27T00:09+0300
2024-12-27T00:09+0300
2024-12-27T00:32+0300
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saadettin saran
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bahis
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İş insanı Saadettin Saran yasa dışı bahis iddiasıyla polis gözetiminde ifade verdi.NTV'nin haberine göre iş insanı Saadettin Saran yasa dışı bahis soruşturması kapsamında polis gözetiminde başsavcı sorgusuna alındı. İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na gelen Saadettin Saran ifade verdikten sonra adliyeden ayrıldı.Saadet Saran kimdir?30 Ağustos 1964 doğumlu Steven Saadettin Saran Amerikalı bir anne ve Türk bir babanın oğlu olarak dünyaya geldi. Aslen Kırıkkaleli olan iş insanı medya, spor ve giyim üzerine çalışmaları ile tanınır. 2017 yılında boşanan Saadettin Saran iki evlilik yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241207/wanda-naraya-yasa-disi-bahis-sorusturmasi-acildi-ifade-vermeye-cagrildi-1091271318.html
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saadet saran gözaltı, saadet saran tutuklanma
saadet saran gözaltı, saadet saran tutuklanma
İş insanı Saadettin Saran yasa dışı bahis nedeniyle ifade verdi
00:09 27.12.2024 (güncellendi: 00:32 27.12.2024)
İş insanı Saadettin Saran'ın yasa dışı bahis soruşturması kapsamında polis tarafından başsavcı sorgusuna alındığı öğrenildi. İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirilen ünlü iş insanına yasa dışı bahis ile ilgili sorular soruldu.
İş insanı Saadettin Saran yasa dışı bahis iddiasıyla polis gözetiminde ifade verdi.
NTV'nin haberine göre iş insanı Saadettin Saran yasa dışı bahis soruşturması kapsamında polis gözetiminde başsavcı sorgusuna alındı. İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na gelen Saadettin Saran ifade verdikten sonra adliyeden ayrıldı.
30 Ağustos 1964 doğumlu Steven Saadettin Saran Amerikalı bir anne ve Türk bir babanın oğlu olarak dünyaya geldi. Aslen Kırıkkaleli olan iş insanı medya, spor ve giyim üzerine çalışmaları ile tanınır. 2017 yılında boşanan Saadettin Saran iki evlilik yaptı.