https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/yargitaydan-emsal-karar-tup-bebek-tedavisinde-kullanilan-ziynet-esyalarinin-kadina-iadesine-karar-1092092712.html

Yargıtay'dan emsal karar: Tüp bebek tedavisinde kullanılan ziynet eşyalarının kadına iadesine karar verdi

Yargıtay'dan emsal karar: Tüp bebek tedavisinde kullanılan ziynet eşyalarının kadına iadesine karar verdi

Sputnik Türkiye

Yargıtay, eşinin ziynet eşyalarını tüp bebek tedavisi için bozdurarak harcayan kocayı kusurlu buldu. Yargıtay, ziynet eşyalarının kadına iadesine hükmetti. 27.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-27T11:28+0300

2024-12-27T11:28+0300

2024-12-27T11:28+0300

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Yargıtay 2. Hukuk Dairesi emsal bir karara imza atarak, eşinin ziynet eşyalarını tüp bebek tedavisi için bozdurarak harcayan kocayı kusurlu buldu. Yargıtay verdiği kararla, ziynet eşyalarının kadına iadesine hükmetti.Çorum'da çocuk sahibi olmak isteyen çift tüp bebek tedavisi gördü. Koca, tedavi masrafları için ziynet eşyalarını bozdururken, tedaviye rağmen çocukları olmayan çift daha sonra boşanmaya karar verdi. Eşinden boşanan kadın, ziynet eşyalarını da geri istedi. Davalı eş, tedavi masraflarının karşılanması için kadının ziynet eşyalarını kullandığını kabul etti. Yerel mahkeme, ziynet eşyalarını satan kocayı haklı buldu. Yerel mahkeme kocayı haklı bulunca dosya Yargıtay'a taşındıKararın temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay 2. Hukuk Dairesine geldi. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, tüp bebek tedavisi için eşinin ziynet eşyalarını satan kocayı haklı bulan yerel mahkemenin kararını bozdu. Daire, evlilik esnasında kadına takılan ziynet eşyaları kim tarafından alınmış olursa olsun kadına bağışlandığını ve kişisel malı niteliği kazandığını belirtti. Yaşanan olayda ziynet eşyalarının tedavi için bozdurulduğu anlaşılırken, iade edilmek üzere davalı eşe verildiğinin kanıtlanamadığı ifade edildi. Kararda, bozdurulan ziynet eşyalarının rıza ile ve iade şartı olmaksızın verildiğinin davalı erkek tarafından ispatlanması gerektiği belirtildi. İspatlanamayan bu duruma ilişkin erkeğin dava konusu ziynet eşyalarını davacı kadına iade etmesi gerektiği aktarıldı. Yargıtay, ziynet eşyalarının erkek tarafından kadına iadesine hükmetti.Yargıtay emsal bir karar verdiYargıtay tarafından verilen kararı değerlendiren avukat Mehmet Azar, “Yerel mahkemede görülen maddi, manevi tazminat, boşanma davası ve ziynet alacak davasıyla ilgili yapılan yargılama sonucunda yerel mahkeme, ziynet eşyalarının tüp bebek tedavisinde kullanılmak üzere davalı koca tarafından alındığını fakat iade edilmemesi gerektiğini söylemiştir” dedi.Ziynet eşyalarının iade edilmemek şartıyla davalı kocaya verildiğini ancak bu durum ispatlanamadığı için iadesinin gerektiğini söyleyen avukat Azar, “Yargıtay ziynet eşyalarının kadına ait olduğu ve kadına iade edilmesi gerektiği yönünde emsal bir karara imza atmıştır” dedi.Boşanma aşamasındaki çiftlere uyarılarda bulunan avukat Azar, “Evlilik birliği içerisinde ortak menfaat amacına yönelik olarak ev alımında, araba alımında veyahut somut olaydaki gibi tüp bebek tedavisinde kullanılmak üzere kadın tarafından erkeğe verilen ziynet eşyaları eğer iade edilmemek şartıyla verilirse erkek bu iadeden kurtulmuş olacaktır. Eğer iade edilmesi şartı varsa ortak menfaat için de kullanılırsa kullanılsın erkek bunu kadına iade etmek zorundadır” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/yargitaydan-emsal-bosanma-karari-dugun-ve-cenazelerde-esi-yalniz-birakmak-kusur-sayildi-1090124529.html

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