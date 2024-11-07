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Yargıtay'dan emsal boşanma kararı: Düğün ve cenazelerde eşi yalnız bırakmak kusur sayıldı
Yargıtay'dan emsal boşanma kararı: Düğün ve cenazelerde eşi yalnız bırakmak kusur sayıldı
Sputnik Türkiye
Yargıtay, bir boşanma davası kapsamında verdiği kararda, aile bireylerinin cenazelerine katılmayan, özel günlerde ve ziyaretlerde eşini yalnız bırakan kadın... 07.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-07T10:59+0300
2024-11-07T10:59+0300
türkiye
evlilik
cenaze
düğün
boşanma
boşanma davası
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Yargıtay, boşanma davasında emsal bir karara imza attı. Kararda, aile bireylerinin cenazelerine katılmayan, özel günlerde ve ziyaretlerde eşini yalnız bırakan kadın ile eşini yalnız bırakarak ailesini ziyarete giden erkeği eşit kusurlu saydı.Düğün ve cenazelere katılmadı iddiasıSabah'ta yer alan habere göre; Çorum'da yaşayan bir koca, evine ve çocuklarına ilgi göstermediği, yemek ve temizlik yapmadığı, sosyal ortamlarda kendisini yalnız bıraktığı, düğün ve cenazelere katılmadığı, anne ve babasına hakaret ederek fiziksel şiddet uyguladığını iddia ettiği eşine boşanma davası açıp tazminat talebinde bulundu. Eşinin açtığı davaya karşı dava açan kadın ise kocasının psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladığını, kendisine ilgisiz davrandığını, çeşitli bahanelerle sorunlarıyla ilgilenmediğini ileri sürerek maddi ve manevi tazminat talebinde bulundu.Yargılamayı yapan yerel mahkeme, boşanmaya konu iddialar karşısında kadını ağır kusurlu bularak tarafların boşanmalarına ve kadının tazminat talebinin reddine, kadının erkeğe 10 bin lira tazminat ödemesine karar verdi.İstinaf eşit kusurlu saydıYerel mahkeme kararının istinafa taşınması üzerine dosyayı görüşen Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi, "tarafları eşit kusurlu" saydı ve tazminat taleplerini karşılıklı olarak reddetti. İstinaf kararında, kadına kusur olarak yöneltilen eylemler "özel günlerde ve aile ziyaretlerinde erkeği yalnız bırakma, aile bireylerinin cenazelerine katılmama ve başsağlığı dilememe, erkeğin annesine hakaret, fiziksel şiddet ve evden kovma" şeklinde sıralandı.Erkeğin kusurlu davranışları ise "ilgisiz davranma, hafta sonları çocukları alıp kadını yalnız bırakarak ailesinin yanına gitme, kadınla yeterince vakit geçirmeme ve şiddet" olarak yer aldı. Kararın temyiz edilmesi üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, istinaf kararını 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na uygun bularak onadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/emsal-teskil-edecek-kadinin-esinin-bulundugu-sehre-tayin-istememesi-bosanma-nedeni-sayildi-1089094649.html
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evlilik, cenaze, düğün, boşanma, boşanma davası
evlilik, cenaze, düğün, boşanma, boşanma davası

Yargıtay'dan emsal boşanma kararı: Düğün ve cenazelerde eşi yalnız bırakmak kusur sayıldı

10:59 07.11.2024
© AAEvlilik yüzüğü
Evlilik yüzüğü - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2024
© AA
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Yargıtay, bir boşanma davası kapsamında verdiği kararda, aile bireylerinin cenazelerine katılmayan, özel günlerde ve ziyaretlerde eşini yalnız bırakan kadın ile eşini yalnız bırakarak ailesini ziyarete giden erkeği eşit kusurlu saydı.
Yargıtay, boşanma davasında emsal bir karara imza attı. Kararda, aile bireylerinin cenazelerine katılmayan, özel günlerde ve ziyaretlerde eşini yalnız bırakan kadın ile eşini yalnız bırakarak ailesini ziyarete giden erkeği eşit kusurlu saydı.

Düğün ve cenazelere katılmadı iddiası

Sabah'ta yer alan habere göre; Çorum'da yaşayan bir koca, evine ve çocuklarına ilgi göstermediği, yemek ve temizlik yapmadığı, sosyal ortamlarda kendisini yalnız bıraktığı, düğün ve cenazelere katılmadığı, anne ve babasına hakaret ederek fiziksel şiddet uyguladığını iddia ettiği eşine boşanma davası açıp tazminat talebinde bulundu. Eşinin açtığı davaya karşı dava açan kadın ise kocasının psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladığını, kendisine ilgisiz davrandığını, çeşitli bahanelerle sorunlarıyla ilgilenmediğini ileri sürerek maddi ve manevi tazminat talebinde bulundu.
Yargılamayı yapan yerel mahkeme, boşanmaya konu iddialar karşısında kadını ağır kusurlu bularak tarafların boşanmalarına ve kadının tazminat talebinin reddine, kadının erkeğe 10 bin lira tazminat ödemesine karar verdi.

İstinaf eşit kusurlu saydı

Yerel mahkeme kararının istinafa taşınması üzerine dosyayı görüşen Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi, "tarafları eşit kusurlu" saydı ve tazminat taleplerini karşılıklı olarak reddetti. İstinaf kararında, kadına kusur olarak yöneltilen eylemler "özel günlerde ve aile ziyaretlerinde erkeği yalnız bırakma, aile bireylerinin cenazelerine katılmama ve başsağlığı dilememe, erkeğin annesine hakaret, fiziksel şiddet ve evden kovma" şeklinde sıralandı.
Erkeğin kusurlu davranışları ise "ilgisiz davranma, hafta sonları çocukları alıp kadını yalnız bırakarak ailesinin yanına gitme, kadınla yeterince vakit geçirmeme ve şiddet" olarak yer aldı. Kararın temyiz edilmesi üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, istinaf kararını 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na uygun bularak onadı.
Dava - mahkeme - karar - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2024
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Emsal teşkil edecek: Kadının, eşinin bulunduğu şehre tayin istememesi boşanma nedeni sayıldı
11 Ekim, 11:22
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