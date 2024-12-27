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Ursa Major olayında yeni ayrıntılar: Norveçli gemi Rus denizcilere yardım etmeyi reddetti
Ursa Major olayında yeni ayrıntılar: Norveçli gemi Rus denizcilere yardım etmeyi reddetti
Sputnik Türkiye
Rusya'ya ait kuru yük gemisi Ursa Major'un Akdeniz'de batmasıyla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Norveç bandıralı Oslo Carrier 3 gemisinin, Akdeniz'de... 27.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-27T10:47+0300
2024-12-27T10:44+0300
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Ursa Major'un sahibi Oboron Lojistik şirketinden Sputnik’e yapılan açıkladı, “(Rus denizcilerin bulunduğu) Filika, yakınlarda bulunan Norveç bandıralı Oslo Carrier 3 gemisine doğru yönelmişti. Filika yaklaştığında, (mürettebatının bir kısmı Rusça konuşan) Norveç gemisi bir tür yasağı gerekçe göstererek Ursa Major mürettebatını gemiye almayı reddetti” ifadesine yer verildi.Şirket, bu durumun 1989 Uluslararası Kurtarma Sözleşmesinin 10. maddesinin açık bir ihlali olduğunu kaydetti.‘İmdada İspanyollar yetişti’Oboron Lojistik, “Bir süre sonra, iki İspanyol kurtarma gemisi geldi. Aralarından biri, Salvamar Drago, filikaya yaklaşarak mürettebatı aldı ve filikayı da çekerek Cartagena limanına ulatırdı. Mürettebat yerel bir otele yerleştirildi” diye açıkladı.2009’da inşa edilen Ursa Major, Rusya’nın batısındaki St. Petersburg’dan ülkenin doğusundaki Vladivostok’a giderken 23 Aralık’ta Akdeniz’de batmıştı.Geminin sahibi Oboron Lojistik şirketi, olayın terör saldırısı sonucu meydana geldiğini iddia etmişti. Gemi mürettebatı, geminin sağında art arda üç patlama meydana geldiğini ve bir gediğin oluştuğunu, bunun üzerine geminin su alarak batmaya başladığını ifade etmişti. Olayda 14 denizci kurtarılırken iki kişi daha kayıp olarak geçiyor.Ursa Major’un aşırı yüklü olmadığını savunan şirket, geminin Rusya'nın en büyük yük gemilerinden biri olduğunu vurgulamıştı.
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rusya, norveç, ispanya, akdeniz, kuru yük gemisi, denizciler, patlama, terör, cartagena
rusya, norveç, ispanya, akdeniz, kuru yük gemisi, denizciler, patlama, terör, cartagena

Ursa Major olayında yeni ayrıntılar: Norveçli gemi Rus denizcilere yardım etmeyi reddetti

10:47 27.12.2024
© Fotoğraf : ScreenshotAkdeniz'de batan Rus kuru yük gemisi
Akdeniz'de batan Rus kuru yük gemisi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2024
© Fotoğraf : Screenshot
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Rusya'ya ait kuru yük gemisi Ursa Major'un Akdeniz'de batmasıyla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Norveç bandıralı Oslo Carrier 3 gemisinin, Akdeniz'de batan Rus gemisinin denizcilerini bilinmeyen nedenlerle kurtarmayı reddettiği öğrenildi.
Ursa Major'un sahibi Oboron Lojistik şirketinden Sputnik’e yapılan açıkladı, “(Rus denizcilerin bulunduğu) Filika, yakınlarda bulunan Norveç bandıralı Oslo Carrier 3 gemisine doğru yönelmişti. Filika yaklaştığında, (mürettebatının bir kısmı Rusça konuşan) Norveç gemisi bir tür yasağı gerekçe göstererek Ursa Major mürettebatını gemiye almayı reddetti” ifadesine yer verildi.
Şirket, bu durumun 1989 Uluslararası Kurtarma Sözleşmesinin 10. maddesinin açık bir ihlali olduğunu kaydetti.

‘İmdada İspanyollar yetişti’

Oboron Lojistik, “Bir süre sonra, iki İspanyol kurtarma gemisi geldi. Aralarından biri, Salvamar Drago, filikaya yaklaşarak mürettebatı aldı ve filikayı da çekerek Cartagena limanına ulatırdı. Mürettebat yerel bir otele yerleştirildi” diye açıkladı.
2009’da inşa edilen Ursa Major, Rusya’nın batısındaki St. Petersburg’dan ülkenin doğusundaki Vladivostok’a giderken 23 Aralık’ta Akdeniz’de batmıştı.
Geminin sahibi Oboron Lojistik şirketi, olayın terör saldırısı sonucu meydana geldiğini iddia etmişti. Gemi mürettebatı, geminin sağında art arda üç patlama meydana geldiğini ve bir gediğin oluştuğunu, bunun üzerine geminin su alarak batmaya başladığını ifade etmişti. Olayda 14 denizci kurtarılırken iki kişi daha kayıp olarak geçiyor.
Ursa Major’un aşırı yüklü olmadığını savunan şirket, geminin Rusya'nın en büyük yük gemilerinden biri olduğunu vurgulamıştı.
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