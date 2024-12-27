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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/ukrayna-uaea-yardimiyla-rusyaya-baski-yapmaya-calisiyor-1092101805.html
‘Ukrayna, UAEA yardımıyla Rusya’ya baskı yapmaya çalışıyor’
‘Ukrayna, UAEA yardımıyla Rusya’ya baskı yapmaya çalışıyor’
Sputnik Türkiye
Ukrayna yönetiminin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu'nun olağanüstü oturumunu kullanarak Rusya’ya baskı yapmaya çalıştığını bildiren Rus... 27.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-27T15:01+0300
2024-12-27T15:05+0300
ukrayna krizi
rusya
mihail ulyanov
ukrayna
uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea)
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Ukrayna, 12 Aralık günü, UAEA Yönetim Kurulu'nu “nükleer santrallerin güvenliği açısından kritik öneme sahip istikrarsız enerji altyapısının sonuçlarını” görüşmek üzere olağanüstü toplantıya çağırırken Moskova, Kiev'in tartışmaya açtığı konunun Yönetim Kurulu'nun yetki alanı dışında olduğuna işaret etti.Rusya'nın Viyana'daki Uluslararası Örgütler Daimi Temsilcisi Mihail Ulyanov, Sputnik’e açıklamasında, Ukrayna yönetiminin UAEA içindeki Rusya karşıtı girişimlerini değerlendirdi.Ulyanov, “Olağanüstü oturumun düzenlenmesinin, büyük ölçüde Ukrayna silahlı kuvvetlerinin ve silah üretim tesislerinin ihtiyaçlarına hizmet eden Ukrayna enerji altyapısına yönelik Rus saldırılarıyla bağlantılı olarak bize baskı yapma amacı taşıdığı oldukça açık” dedi.Rusya, Ukrayna’nın UAEA Kurulu’na sunduğu tasarıyı eleştirdiUkrayna’nın UAEA Yönetim Kurulu’na sunduğu tasarıyı argümanlar kullanarak eleştirdiklerini anlatan Ulyanov, “Burada iki husus söz konusu. Birincisi, Kiev'in ve Batılı destekçilerinin iddialarının aksine, nükleer santrallerdeki harici güç kaynağının nükleer güvenlik açısından sadece bir miktar, ancak belirleyici olmaktan uzak bir öneme sahip olması. UAEA, nükleer güvenlik standartları ya harici güç kaynağından hiç bahsetmiyor ya da ona açıkça ikincil bir rol veriyor” diye anlattı.UAEA’nın daha önce Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı uzmanlarıyla birlikte uluslararası bir nükleer olay ölçeği geliştirdiğini anımsatan Ulyanov, “Bu ölçekte, Nükleer santral arızalarını, bir kaza durumunda olumsuz sonuçların ne kadar önemli olabileceğine bağlı olarak birinci tehdit seviyesinden yedinci tehdit seviyesine kadar sınıflandırıyor. İşte bu ölçeğe göre, dış güç kaynağının beş günlüğüne bile kesilmesi sıfır tehdit seviyesi olarak değerlendiriliyor. Başka bir deyişle, Ukrayna ve Batılılar tarafından oturumda savunulan çizgi, aşırı risk değerlendirmelerine dayanıyordu ve açıkça siyasi bir nitelik taşıyordu” diye ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/ukrayna-ordusunun-kursktaki-askeri-techizatin-bakimi-yabancilarin-elinde-1092100181.html
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rusya, mihail ulyanov, ukrayna, uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea)
rusya, mihail ulyanov, ukrayna, uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea)

‘Ukrayna, UAEA yardımıyla Rusya’ya baskı yapmaya çalışıyor’

15:01 27.12.2024 (güncellendi: 15:05 27.12.2024)
© İHA / CHRISTIAN BRUNAUluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA)
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2024
© İHA / CHRISTIAN BRUNA
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Ukrayna yönetiminin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu'nun olağanüstü oturumunu kullanarak Rusya’ya baskı yapmaya çalıştığını bildiren Rus diplomat Ulyanov, Kiev tarafından hazırlanan UAEA tasarısını argümanlar sunarak eleştirdiklerini belirtti.
Ukrayna, 12 Aralık günü, UAEA Yönetim Kurulu'nu “nükleer santrallerin güvenliği açısından kritik öneme sahip istikrarsız enerji altyapısının sonuçlarını” görüşmek üzere olağanüstü toplantıya çağırırken Moskova, Kiev'in tartışmaya açtığı konunun Yönetim Kurulu'nun yetki alanı dışında olduğuna işaret etti.
Rusya'nın Viyana'daki Uluslararası Örgütler Daimi Temsilcisi Mihail Ulyanov, Sputnik’e açıklamasında, Ukrayna yönetiminin UAEA içindeki Rusya karşıtı girişimlerini değerlendirdi.
Ulyanov, “Olağanüstü oturumun düzenlenmesinin, büyük ölçüde Ukrayna silahlı kuvvetlerinin ve silah üretim tesislerinin ihtiyaçlarına hizmet eden Ukrayna enerji altyapısına yönelik Rus saldırılarıyla bağlantılı olarak bize baskı yapma amacı taşıdığı oldukça açık” dedi.

Rusya, Ukrayna’nın UAEA Kurulu’na sunduğu tasarıyı eleştirdi

Ukrayna’nın UAEA Yönetim Kurulu’na sunduğu tasarıyı argümanlar kullanarak eleştirdiklerini anlatan Ulyanov, “Burada iki husus söz konusu. Birincisi, Kiev'in ve Batılı destekçilerinin iddialarının aksine, nükleer santrallerdeki harici güç kaynağının nükleer güvenlik açısından sadece bir miktar, ancak belirleyici olmaktan uzak bir öneme sahip olması. UAEA, nükleer güvenlik standartları ya harici güç kaynağından hiç bahsetmiyor ya da ona açıkça ikincil bir rol veriyor” diye anlattı.
UAEA’nın daha önce Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı uzmanlarıyla birlikte uluslararası bir nükleer olay ölçeği geliştirdiğini anımsatan Ulyanov, “Bu ölçekte, Nükleer santral arızalarını, bir kaza durumunda olumsuz sonuçların ne kadar önemli olabileceğine bağlı olarak birinci tehdit seviyesinden yedinci tehdit seviyesine kadar sınıflandırıyor. İşte bu ölçeğe göre, dış güç kaynağının beş günlüğüne bile kesilmesi sıfır tehdit seviyesi olarak değerlendiriliyor. Başka bir deyişle, Ukrayna ve Batılılar tarafından oturumda savunulan çizgi, aşırı risk değerlendirmelerine dayanıyordu ve açıkça siyasi bir nitelik taşıyordu” diye ekledi.
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