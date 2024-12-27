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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/ukrayna-silahli-kuvvetleri-surpriz-bir-sekilde-ateskes-hakkinda-konustu-bu-boyle-devam-edemez-1092079338.html
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri sürpriz bir şekilde ateşkes hakkında konuştu: 'Bu böyle devam edemez'
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri sürpriz bir şekilde ateşkes hakkında konuştu: 'Bu böyle devam edemez'
Sputnik Türkiye
Ukrayna askerlerinin, çatışmalar sebebiyle bitik durumda olduğu ve birliklerde çok fazla eksik olması sebebiyle Rusya ile ateşkes hakkında umutlu olduklarına... 27.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-27T03:13+0300
2024-12-27T03:13+0300
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Washington Post'un haberine göre, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri (AFU) askerleri, Rusya ile bir ateşkes için umutlu olduklarını belirtiyor. 2025 yılında olası bir ateşkesin mümkün olabileceği ifade edilirken, askerlerin bir süreliğine ara verilmesini istedikleri vurgulandı. Gazeteye konuşan 33. Mekanize Tugay'dan Ukraynalı subay Felix, askerlerin çatışmalardan dolayı tükenmiş durumda olduğunu, tugaydaki diğer askerler de birliğin birçok önemli lojistik pozisyonunda kritik derecede personel eksikliği yaşandığını ve piyadelerde yalnızca birkaç askerin kaldığını belirtti. Felix, ateşkes görüşmelerinin ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın 20 Ocak'ta göreve başlamasından sonra gerçekleşeceğini umduğunu ifade ederek, "Bu böyle devam edemez. Yetkililerimiz buna bir son veremezlerse, belki Trump başarılı olur" dedi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'daki ateşkesin bir çıkmaz olduğunu söyleyerek, Kiev'e silah göndermek için zaman kazanmanın önemine dikkat çekmişti. Ayrıca Lavrov, Moskova'nın çözüm hakkında konuşmak yerine nihai yasal anlaşmalara ihtiyaç duyduğunu vurguladı. Trump, Ukrayna krizi konusunda defalarca açıklamalar yapmış, seçim öncesinde sorunu bir gün içinde çözme vaadinde bulunmuştu. Rusya ise bu durumun basit bir çözüm için fazla karmaşık olduğunu belirtmişti. Trump, ülkesinin Ukrayna'daki çatışmaya yaklaşımını ve Vladimir Zelenskiy'nin kendisini defalarca eleştirmiş, nitekim mitinglerde onu, her ziyareti ABD'den milyarlarca dolarlık yardımla sonuçlanan bir 'işportacı' olarak nitelemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/rusya-ukraynaya-olasi-bm-baris-gucu-gonderilmesi-anlasilmaz-bir-asama-1092077707.html
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ukrayna, kiev, ukrayna silahlı kuvvetleri, washington post, donald trump, vladimir zelenskiy, abd
ukrayna, kiev, ukrayna silahlı kuvvetleri, washington post, donald trump, vladimir zelenskiy, abd

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri sürpriz bir şekilde ateşkes hakkında konuştu: 'Bu böyle devam edemez'

03:13 27.12.2024
© AP Photo / Victor SajenkoOdessa Ukrayna askeri
Odessa Ukrayna askeri - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2024
© AP Photo / Victor Sajenko
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Ukrayna askerlerinin, çatışmalar sebebiyle bitik durumda olduğu ve birliklerde çok fazla eksik olması sebebiyle Rusya ile ateşkes hakkında umutlu olduklarına dair haberler ABD medyasına yansıdı.
Washington Post'un haberine göre, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri (AFU) askerleri, Rusya ile bir ateşkes için umutlu olduklarını belirtiyor. 2025 yılında olası bir ateşkesin mümkün olabileceği ifade edilirken, askerlerin bir süreliğine ara verilmesini istedikleri vurgulandı.
Gazeteye konuşan 33. Mekanize Tugay'dan Ukraynalı subay Felix, askerlerin çatışmalardan dolayı tükenmiş durumda olduğunu, tugaydaki diğer askerler de birliğin birçok önemli lojistik pozisyonunda kritik derecede personel eksikliği yaşandığını ve piyadelerde yalnızca birkaç askerin kaldığını belirtti.
Felix, ateşkes görüşmelerinin ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın 20 Ocak'ta göreve başlamasından sonra gerçekleşeceğini umduğunu ifade ederek, "Bu böyle devam edemez. Yetkililerimiz buna bir son veremezlerse, belki Trump başarılı olur" dedi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'daki ateşkesin bir çıkmaz olduğunu söyleyerek, Kiev'e silah göndermek için zaman kazanmanın önemine dikkat çekmişti. Ayrıca Lavrov, Moskova'nın çözüm hakkında konuşmak yerine nihai yasal anlaşmalara ihtiyaç duyduğunu vurguladı.
Trump, Ukrayna krizi konusunda defalarca açıklamalar yapmış, seçim öncesinde sorunu bir gün içinde çözme vaadinde bulunmuştu. Rusya ise bu durumun basit bir çözüm için fazla karmaşık olduğunu belirtmişti.
Trump, ülkesinin Ukrayna'daki çatışmaya yaklaşımını ve Vladimir Zelenskiy'nin kendisini defalarca eleştirmiş, nitekim mitinglerde onu, her ziyareti ABD'den milyarlarca dolarlık yardımla sonuçlanan bir 'işportacı' olarak nitelemişti.
Dmitriy Polyanskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2024
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Rusya: Ukrayna'ya olası BM barış gücü gönderilmesi ‘anlaşılmaz’ bir aşama
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