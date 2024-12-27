https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/ukrayna-silahli-kuvvetleri-surpriz-bir-sekilde-ateskes-hakkinda-konustu-bu-boyle-devam-edemez-1092079338.html

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri sürpriz bir şekilde ateşkes hakkında konuştu: 'Bu böyle devam edemez'

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri sürpriz bir şekilde ateşkes hakkında konuştu: 'Bu böyle devam edemez'

Sputnik Türkiye

Ukrayna askerlerinin, çatışmalar sebebiyle bitik durumda olduğu ve birliklerde çok fazla eksik olması sebebiyle Rusya ile ateşkes hakkında umutlu olduklarına... 27.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-27T03:13+0300

2024-12-27T03:13+0300

2024-12-27T03:13+0300

ukrayna krizi

ukrayna

kiev

ukrayna silahlı kuvvetleri

washington post

donald trump

vladimir zelenskiy

abd

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/01/1083347081_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_79d3a81b0f6b3b51a1f25df587766ca2.jpg

Washington Post'un haberine göre, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri (AFU) askerleri, Rusya ile bir ateşkes için umutlu olduklarını belirtiyor. 2025 yılında olası bir ateşkesin mümkün olabileceği ifade edilirken, askerlerin bir süreliğine ara verilmesini istedikleri vurgulandı. Gazeteye konuşan 33. Mekanize Tugay'dan Ukraynalı subay Felix, askerlerin çatışmalardan dolayı tükenmiş durumda olduğunu, tugaydaki diğer askerler de birliğin birçok önemli lojistik pozisyonunda kritik derecede personel eksikliği yaşandığını ve piyadelerde yalnızca birkaç askerin kaldığını belirtti. Felix, ateşkes görüşmelerinin ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın 20 Ocak'ta göreve başlamasından sonra gerçekleşeceğini umduğunu ifade ederek, "Bu böyle devam edemez. Yetkililerimiz buna bir son veremezlerse, belki Trump başarılı olur" dedi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'daki ateşkesin bir çıkmaz olduğunu söyleyerek, Kiev'e silah göndermek için zaman kazanmanın önemine dikkat çekmişti. Ayrıca Lavrov, Moskova'nın çözüm hakkında konuşmak yerine nihai yasal anlaşmalara ihtiyaç duyduğunu vurguladı. Trump, Ukrayna krizi konusunda defalarca açıklamalar yapmış, seçim öncesinde sorunu bir gün içinde çözme vaadinde bulunmuştu. Rusya ise bu durumun basit bir çözüm için fazla karmaşık olduğunu belirtmişti. Trump, ülkesinin Ukrayna'daki çatışmaya yaklaşımını ve Vladimir Zelenskiy'nin kendisini defalarca eleştirmiş, nitekim mitinglerde onu, her ziyareti ABD'den milyarlarca dolarlık yardımla sonuçlanan bir 'işportacı' olarak nitelemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/rusya-ukraynaya-olasi-bm-baris-gucu-gonderilmesi-anlasilmaz-bir-asama-1092077707.html

ukrayna

kiev

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna, kiev, ukrayna silahlı kuvvetleri, washington post, donald trump, vladimir zelenskiy, abd