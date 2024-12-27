https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/turkiyede-2024un-en-cok-kazandiran-meslekleri-aciklandi-maas-ucurumlari-ortaya-cikti-1092083736.html
Türkiye'de 2024'ün en çok kazandıran meslekleri açıklandı: Maaş uçurumları ortaya çıktı
Türkiye'de 2024'ün en çok kazandıran meslekleri açıklandı: Maaş uçurumları ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
TÜİK, 2023 yılına ait kazanç istatistiklerini açıkladı. Finans ve sigorta sektörü zirvede yer alırken, en düşük kazanç tarım ve su ürünleri alanında... 27.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-27T08:44+0300
2024-12-27T08:44+0300
2024-12-27T08:44+0300
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan 2023 Kazanç Yapı İstatistikleri raporu, en çok kazandıran meslekleri ve sektörleri gözler önüne serdi. Raporda, finans ve sigorta sektörü yıllık ortalama 643 bin 739 TL ile en yüksek kazanca ulaşan alan olarak dikkat çekti.Bilgi ve i̇letişim i̇kinci sıradaFinans ve sigorta sektörünü, yıllık ortalama 605 bin 317 TL brüt kazanç ile bilgi ve iletişim sektörü izledi. Kültür, sanat, eğlence ve spor sektörü ise yıllık 461 bin TL kazançla üçüncü sırada yer aldı.En düşük kazanç tarımdaEn düşük kazanç ise tarım, ormancılık ve su ürünleri sektöründe kaydedildi. Bu alanda çalışanların yıllık ortalama kazancı 202 bin 809 TL oldu.Ortalama kazançlar ve cinsiyet farkı2023’te Türkiye’de yıllık ortalama brüt kazanç 305 bin 764 TL olarak belirlendi.Cinsiyet bazında kazanç farkı dikkat çekerken, en büyük farkın yüzde 23.5 ile sanatkârlar ve benzeri işler ile yüzde 22.9 ile teknisyenlerde olduğu görüldü. Kazanç farkının en düşük olduğu meslekler ise yüzde 2 ile yöneticiler, yüzde 7.2 ile hizmet ve satış elemanları oldu.Eğitim durumu etkisiEğitim düzeyine göre kazanç analizinde, yükseköğretim mezunlarının diğer eğitim seviyelerine göre daha fazla kazandığı açıklandı. Bu, meslek seçiminde eğitim seviyesinin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.2024’te rakamlar daha yüksekRaporda yer alan veriler 2023 yılı Kasım ayını baz aldığı için güncel kazançların daha yüksek olduğu tahmin ediliyor. 2024 yılı sonunda daha büyük artışların görülmesi bekleniyor.Kadın-Erkek Kazanç Farkı Tartışma YarattıVeriler, cinsiyet eşitliğindeki farkın hala belirgin olduğunu ortaya koydu. Kadın çalışanlar erkek meslektaşlarına göre birçok sektörde daha az kazanç elde etmeye devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/soguk-surpriz-kapida-marmara-icin-kar-alarmi-geldi-istanbulun-hangi-ilceleri-beyaza-burunebilir-1092083272.html
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Türkiye'de 2024'ün en çok kazandıran meslekleri açıklandı: Maaş uçurumları ortaya çıktı
TÜİK, 2023 yılına ait kazanç istatistiklerini açıkladı. Finans ve sigorta sektörü zirvede yer alırken, en düşük kazanç tarım ve su ürünleri alanında kaydedildi. Kadın-erkek kazanç farkı devam ediyor. İşte Türkiye’nin en çok kazandıran meslekleri ve sektörlerdeki detaylar.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan 2023 Kazanç Yapı İstatistikleri raporu, en çok kazandıran meslekleri ve sektörleri gözler önüne serdi. Raporda, finans ve sigorta sektörü yıllık ortalama 643 bin 739 TL ile en yüksek kazanca ulaşan alan olarak dikkat çekti.
Bilgi ve i̇letişim i̇kinci sırada
Finans ve sigorta sektörünü, yıllık ortalama 605 bin 317 TL brüt kazanç ile bilgi ve iletişim sektörü izledi. Kültür, sanat, eğlence ve spor sektörü ise yıllık 461 bin TL kazançla üçüncü sırada yer aldı.
En düşük kazanç ise tarım, ormancılık ve su ürünleri sektöründe kaydedildi. Bu alanda çalışanların yıllık ortalama kazancı 202 bin 809 TL oldu.
Ortalama kazançlar ve cinsiyet farkı
2023’te Türkiye’de yıllık ortalama brüt kazanç 305 bin 764 TL olarak belirlendi.
Cinsiyet bazında kazanç farkı dikkat çekerken, en büyük farkın yüzde 23.5 ile sanatkârlar ve benzeri işler ile yüzde 22.9 ile teknisyenlerde olduğu görüldü. Kazanç farkının en düşük olduğu meslekler ise yüzde 2 ile yöneticiler, yüzde 7.2 ile hizmet ve satış elemanları oldu.
Eğitim düzeyine göre kazanç analizinde, yükseköğretim mezunlarının diğer eğitim seviyelerine göre daha fazla kazandığı açıklandı. Bu, meslek seçiminde eğitim seviyesinin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.
2024’te rakamlar daha yüksek
Raporda yer alan veriler 2023 yılı Kasım ayını baz aldığı için güncel kazançların daha yüksek olduğu tahmin ediliyor. 2024 yılı sonunda daha büyük artışların görülmesi bekleniyor.
Kadın-Erkek Kazanç Farkı Tartışma Yarattı
Veriler, cinsiyet eşitliğindeki farkın hala belirgin olduğunu ortaya koydu. Kadın çalışanlar erkek meslektaşlarına göre birçok sektörde daha az kazanç elde etmeye devam ediyor.