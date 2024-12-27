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Soğuk sürpriz kapıda, Marmara için kar alarmı geldi: İstanbul’un hangi ilçeleri beyaza bürünebilir?
Soğuk sürpriz kapıda, Marmara için kar alarmı geldi: İstanbul’un hangi ilçeleri beyaza bürünebilir?
Sputnik Türkiye
Meteoroloji’den yapılan açıklamaya göre, Trakya bölgesinde bugün kar yağışı bekleniyor. Peki, İstanbul’a kar yağacak mı? Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan... 27.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-27T08:32+0300
2024-12-27T08:32+0300
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Türkiye genelinde soğuk hava ve yağışlar etkisini sürdürürken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Trakya bölgesinde kar yağışı görüleceğini açıkladı. Ancak İstanbul’da kar yağışının görülüp görülmeyeceği merak ediliyor. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, İstanbul’un kar yağışına neden kapalı olduğunu anlattı.'Isı ada etkisi İstanbul’u koruyor'Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul’un merkezine kar yağmamasının en önemli nedeninin “ısı ada etkisi” olduğunu belirtti. Şen, “Bugün Trakya’da özellikle Kırklareli ve çevresinde kar yağışı görülecek. Ancak bu yağış, İstanbul’un içine girmeyecek. İstanbul’da şehirleşmenin yoğun olduğu alanlar, ısı ada etkisi yaratarak kar yağışını engelliyor” dedi.İstanbul’un hangi i̇lçeleri beyaza bürünebilir?Çatalca ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmurÇatalca’nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur görülebileceğini söyleyen Şen, “Sıcaklıklar bugünden itibaren düşüşe geçiyor. İstanbul’da sıcaklıklar 8 dereceye kadar düşecek ve hava yağmurlu olacak. Yağışların pazartesiye kadar devam etmesi bekleniyor” şeklinde konuştu.Trakya’da kar yağışı başladıMeteoroloji verilerine göre, Trakya’nın yüksek kesimlerinde kar yağışı bekleniyor. Kırklareli ve çevresi, soğuk hava dalgasının etkisi altında karla tanışacak. Ancak bu soğuk hava dalgası, İstanbul’a sadece yağmur bırakacak gibi görünüyor. Şehirde hafta sonu boyunca yağışlı bir hava hakim olacak.Hava durumu: İstanbul ve çevresiMeteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için güncel hava durumu tahminlerini şöyle sıralıyor:İstanbul’a kar ne zaman yağacak?Uzmanlar, İstanbul’da kar yağışı görülmesi için daha düşük sıcaklıkların ve şehirleşmenin etkisini azaltacak bir soğuk hava dalgasının gerekli olduğunu belirtiyor. Şimdilik kar yağışı Trakya ile sınırlı kalacak gibi görünüyor. İstanbul için kar beklentisi ise bir başka soğuk hava dalgasını beklemek zorunda.
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istanbul'a kar yağacak mı, trakya'da kar yağışı, kırklareli'nde kar ne zaman yağacak, istanbul hava durumu bugün, sıcaklıklar düşecek mi, istanbul 8 derece olacak mı, ısı ada etkisi nedir, çatalca'da karla karışık yağmur, trakya kar yağışı son durum, pazartesiye kadar yağmur sürecek mi, meteoroloji son dakika kar yağışı, istanbul yüksek kesimlerde kar, kar yağışı etkili olacak mı, orhan şen hava durumu analizi, kar yağışı trakya'yı etkiler mi
istanbul'a kar yağacak mı, trakya'da kar yağışı, kırklareli'nde kar ne zaman yağacak, istanbul hava durumu bugün, sıcaklıklar düşecek mi, istanbul 8 derece olacak mı, ısı ada etkisi nedir, çatalca'da karla karışık yağmur, trakya kar yağışı son durum, pazartesiye kadar yağmur sürecek mi, meteoroloji son dakika kar yağışı, istanbul yüksek kesimlerde kar, kar yağışı etkili olacak mı, orhan şen hava durumu analizi, kar yağışı trakya'yı etkiler mi

Soğuk sürpriz kapıda, Marmara için kar alarmı geldi: İstanbul’un hangi ilçeleri beyaza bürünebilir?

08:32 27.12.2024
© AAİstanbul – Kar – kar yağışı
İstanbul – Kar – kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2024
© AA
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Meteoroloji’den yapılan açıklamaya göre, Trakya bölgesinde bugün kar yağışı bekleniyor. Peki, İstanbul’a kar yağacak mı? Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul’un kar yağışıyla ilgili kritik detayları paylaştı. İşte uzman görüşleri ve hava durumu tahminleri…
Türkiye genelinde soğuk hava ve yağışlar etkisini sürdürürken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Trakya bölgesinde kar yağışı görüleceğini açıkladı. Ancak İstanbul’da kar yağışının görülüp görülmeyeceği merak ediliyor. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, İstanbul’un kar yağışına neden kapalı olduğunu anlattı.

'Isı ada etkisi İstanbul’u koruyor'

Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul’un merkezine kar yağmamasının en önemli nedeninin “ısı ada etkisi” olduğunu belirtti. Şen, “Bugün Trakya’da özellikle Kırklareli ve çevresinde kar yağışı görülecek. Ancak bu yağış, İstanbul’un içine girmeyecek. İstanbul’da şehirleşmenin yoğun olduğu alanlar, ısı ada etkisi yaratarak kar yağışını engelliyor” dedi.

İstanbul’un hangi i̇lçeleri beyaza bürünebilir?

Çatalca: Yüksek rakımlı bölgeleri nedeniyle kar yağışına en açık yerlerden biri.
Arnavutköy: Kuzey kesimde yer alması ve düşük sıcaklık değerleriyle dikkat çekiyor.
Sarıyer: Özellikle Belgrad Ormanı ve yüksek bölgeleri kar yağışı alabilir.
Beykoz: Karadeniz kıyısına yakınlığı ve ormanlık alanlarıyla soğuk hava dalgasını hissedebilir.
Şile: Karadeniz'e yakın konumu nedeniyle kar yağışına uygun koşullara sahip.
Başakşehir: Şehrin nispeten yüksek rakımlı bölgelerinden biri.
Pendik ve Kartal: Aydos Ormanı çevresindeki yüksek kesimlerde kar görülebilir.

Çatalca ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur

Çatalca’nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur görülebileceğini söyleyen Şen, “Sıcaklıklar bugünden itibaren düşüşe geçiyor. İstanbul’da sıcaklıklar 8 dereceye kadar düşecek ve hava yağmurlu olacak. Yağışların pazartesiye kadar devam etmesi bekleniyor” şeklinde konuştu.

Trakya’da kar yağışı başladı

Meteoroloji verilerine göre, Trakya’nın yüksek kesimlerinde kar yağışı bekleniyor. Kırklareli ve çevresi, soğuk hava dalgasının etkisi altında karla tanışacak. Ancak bu soğuk hava dalgası, İstanbul’a sadece yağmur bırakacak gibi görünüyor. Şehirde hafta sonu boyunca yağışlı bir hava hakim olacak.

Hava durumu: İstanbul ve çevresi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için güncel hava durumu tahminlerini şöyle sıralıyor:
Sıcaklık: İstanbul genelinde sıcaklıklar 8 dereceye kadar düşecek.
Yağış: Yağmurlu hava hafta boyunca sürecek.
Kar: Şehir merkezinde kar yağışı beklenmiyor. Çatalca ve yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur görülebilir.

İstanbul’a kar ne zaman yağacak?

Uzmanlar, İstanbul’da kar yağışı görülmesi için daha düşük sıcaklıkların ve şehirleşmenin etkisini azaltacak bir soğuk hava dalgasının gerekli olduğunu belirtiyor. Şimdilik kar yağışı Trakya ile sınırlı kalacak gibi görünüyor. İstanbul için kar beklentisi ise bir başka soğuk hava dalgasını beklemek zorunda.
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