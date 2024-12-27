https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/soguk-surpriz-kapida-marmara-icin-kar-alarmi-geldi-istanbulun-hangi-ilceleri-beyaza-burunebilir-1092083272.html

Soğuk sürpriz kapıda, Marmara için kar alarmı geldi: İstanbul’un hangi ilçeleri beyaza bürünebilir?

Soğuk sürpriz kapıda, Marmara için kar alarmı geldi: İstanbul’un hangi ilçeleri beyaza bürünebilir?

Sputnik Türkiye

Meteoroloji’den yapılan açıklamaya göre, Trakya bölgesinde bugün kar yağışı bekleniyor. Peki, İstanbul’a kar yağacak mı? Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan... 27.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-27T08:32+0300

2024-12-27T08:32+0300

2024-12-27T08:32+0300

yaşam

orhan şen

istanbul

trakya

kırklareli

meteoroloji genel müdürlüğü

meteoroloji

cnn

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Türkiye genelinde soğuk hava ve yağışlar etkisini sürdürürken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Trakya bölgesinde kar yağışı görüleceğini açıkladı. Ancak İstanbul’da kar yağışının görülüp görülmeyeceği merak ediliyor. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, İstanbul’un kar yağışına neden kapalı olduğunu anlattı.'Isı ada etkisi İstanbul’u koruyor'Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul’un merkezine kar yağmamasının en önemli nedeninin “ısı ada etkisi” olduğunu belirtti. Şen, “Bugün Trakya’da özellikle Kırklareli ve çevresinde kar yağışı görülecek. Ancak bu yağış, İstanbul’un içine girmeyecek. İstanbul’da şehirleşmenin yoğun olduğu alanlar, ısı ada etkisi yaratarak kar yağışını engelliyor” dedi.İstanbul’un hangi i̇lçeleri beyaza bürünebilir?Çatalca ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmurÇatalca’nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur görülebileceğini söyleyen Şen, “Sıcaklıklar bugünden itibaren düşüşe geçiyor. İstanbul’da sıcaklıklar 8 dereceye kadar düşecek ve hava yağmurlu olacak. Yağışların pazartesiye kadar devam etmesi bekleniyor” şeklinde konuştu.Trakya’da kar yağışı başladıMeteoroloji verilerine göre, Trakya’nın yüksek kesimlerinde kar yağışı bekleniyor. Kırklareli ve çevresi, soğuk hava dalgasının etkisi altında karla tanışacak. Ancak bu soğuk hava dalgası, İstanbul’a sadece yağmur bırakacak gibi görünüyor. Şehirde hafta sonu boyunca yağışlı bir hava hakim olacak.Hava durumu: İstanbul ve çevresiMeteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için güncel hava durumu tahminlerini şöyle sıralıyor:İstanbul’a kar ne zaman yağacak?Uzmanlar, İstanbul’da kar yağışı görülmesi için daha düşük sıcaklıkların ve şehirleşmenin etkisini azaltacak bir soğuk hava dalgasının gerekli olduğunu belirtiyor. Şimdilik kar yağışı Trakya ile sınırlı kalacak gibi görünüyor. İstanbul için kar beklentisi ise bir başka soğuk hava dalgasını beklemek zorunda.

istanbul

trakya

kırklareli

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