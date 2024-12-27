https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/tbmm-milli-savunma-komisyonu-baskani-akar-uluslararasi-ortamda-turkiye-artik-ozne-haline-geldi-1092114206.html

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar: Uluslararası ortamda Türkiye artık özne haline geldi

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar: Uluslararası ortamda Türkiye artık özne haline geldi

Sputnik Türkiye

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Akar bir panelde yaptığı konuşmada, uluslararası ortamda... 27.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-27T19:22+0300

2024-12-27T19:22+0300

2024-12-27T19:22+0300

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, "Uluslararası ortamda Türkiye artık özne haline geldi. Türkiye uluslararası ortamda özne, siz Türkiye'yi seversiniz, sevmezsiniz fakat Türkiye'siz bir hesap yapamazsınız, yapamayacaksınız" dedi.Çeşitli programlara katılmak için Bursa'ya gelen Akar, Valilik ziyaretinin ardından Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Turkuaz Salon'da düzenlenen 'Türkiye'nin Savunma ve Güvenlik Meseleleri' konulu panelde konuşan Akar, Türkiye'nin geleceği, refahı ve bekası için çok çalışmak gerektiğini söyledi.Tarihten alınan ilhamla Türkiye'nin çok daha ileri bir noktaya geleceğini belirten Akar, sözlerini şöyle sürdürdü:Akar, geçmişte ecdadın dünyanın her köşesine istikrarı, barışı, huzuru, adaleti taşıdığını hatırlatarak, "Şu anda biz onun ekmeğini yiyoruz. Gittiğiniz zaman Afrika'da, Kafkaslar'da, Balkanlar'da, Türkiye'ye karşı büyük bir muhabbet var. Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye. Bu nedir? Bizim bugünkü yaptıklarımız var ama atalarımızın yaptığı da var. Çünkü biz hiçbir zaman sömürgeci olmadık, emperyalist olmadık. 30 devlet çıktı Osmanlı'dan sonra hiçbiri Türkçe konuşmuyor. Bazıları diyor ki 'keşke konuşsaydı'. Hayır o zaman devlet 600 yıl var olmazdı" ifadesini kullandı.'Türkler, Kürtler, Zazalar binlerce yıldan beri bu coğrafyada yaşıyoruz'Akar, terör örgütleri PKK ve YPG'nin hiçbir zaman Kürtlerin temsilcisi olmadığını vurgulayarak, "Geçenlerde orada bir PKK'lı öldü. Bunun cenazesinde gördünüz, görmediniz Ermeni bayrağıyla gömülüyor. Dolayısıyla bu bir terör örgütü. Bu hiçbir zaman Kürt kardeşlerimizin temsilcisi olamadı. Aynı DEAŞ gibi, Nasıl ki DEAŞ Müslümanların temsilcisi değilse bu PKK da bizim temsilcimiz değildir. Türkler, Kürtler, Zazalar binlerce yıldan beri bu coğrafyada yaşıyoruz. Biz biriz, kardeşliğimiz de inşallah devam edecek" değerlendirmesinde bulundu.Hulusi Akar, şöyle devam etti:'3. Dünya Savaşı ortamına girdik'Sıkça sorulan “3. Dünya Savaşı başladı mı?” sorusuna da cevap veren Akar, “Birçok kez soruluyor, 3. Dünya Savaşı başladı mı diye. Savaş 3'e ayrılır, hazırlık safhası vardır, savaşın kendisi ve bittikten sonra yaraları sarma safhası vardır. Şu an hazırlık safhası var. Karşılıklı olarak konuşma, görüşme var. Herkes birbirleriyle temasta, ittifaklar kurulmaya çalışılıyor. Bazı protokoller yapılıyor. İletişimin bu denli yüksek olduğu ve silahların anormal bir şekilde öldürücü gücünün arttığı bir dönemde gerçekten tetiğe basmak zor. Dolayısıyla taraflar da bu anlayışla olabildiğince ihtiyatlı bir şekilde ilerliyorlar. Fakat bir savaş ortamına girdiğimizi bilelim” dedi.Doğu Akdeniz'de Suriye ile işbirliğiBTÜ öğrencilerinden birinin Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelere ilişkin sorusu üzerine Akar, "Suriye selamete ererse, istikrara kavuşursa tabii ki iki komşu ülke, iki dost, iki kardeş ülke olarak yapabileceğimiz çok iş var. Bunlardan bir tanesi tabii deniz yetki alanları. Çünkü bu son zamanlarda özellikle batı komşumuzun tahrikleriyle Mısırlılar, bir şeyler yaptık ettik demek suretiyle tahriklere devam ediyor. Biz de çok rahat bir şekilde, dostumuz, kardeşimiz olacak istikrarlı bir Suriye bunu yapabiliriz. Sadece bunu değil, bunun yanı sıra iletişim, ulaşım noktasında da işbirliğimizi geliştirebiliriz, arttırabiliriz. İki ülkenin faaliyetlerinin lehine olur" diye konuştu.Akar, Kıbrıs'ın Türkiye'nin milli meselesi olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/chp-genel-baskani-ozelden-suriye-aciklamasi-ne-yapilmasi-gerekiyorsa-dunya-ve-avrupa-birligi-ile-1092108673.html

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türkiye, hulusi akar, recep tayyip erdoğan, bursa, suriye, türkiye büyük millet meclisi (tbmm), pkk, kıbrıs, ypg, türk, kürt, doğu akdeniz