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CHP Genel Başkanı Özel’den Suriye açıklaması: 'Ne yapılması gerekiyorsa dünya ve Avrupa Birliği ile yapmak lazım'
CHP Genel Başkanı Özel’den Suriye açıklaması: 'Ne yapılması gerekiyorsa dünya ve Avrupa Birliği ile yapmak lazım'
Sputnik Türkiye
CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen Parti Meclisi Toplantısı'na başkanlık eden CHP Genel Başkanı Özel, Suriye'nin siyasi, ekonomik istikrar için ne yapılması... 27.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-27T17:11+0300
2024-12-27T17:11+0300
politika
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CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen Parti Meclisi Toplantısı'na başkanlık eden Özgür Özel konuşmasında, Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve ülkede demokratik bir rejim inşasını savunduklarını belirterek, "Suriye'de demokrasinin Kürtleri de Türkmenleri de Arapları da Alevileri de Sünnileri de kucaklamasını savunan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin artık bir askerinin daha burnunun kanamaması gerektiğini hatırlatan ve Türkiye'deki sığınmacıları bir an önce ülkelerine göndermenin takviminin planlanmasını savunan bir çizgideyiz" şeklinde konuştu.Türkiye'deki Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri için paraya ihtiyaç olacağını ifade eden Özel, "CHP olarak, mensubu olduğumuz uluslararası kuruluşlar ve sözümüzün geçtiği her yerde bu konuya katkı sağlamaya hazırız. Çünkü hem Avrupa hem dünya, bu sığınmacı meselesi için elini taşın altına koymaya değil ama elini cebine atmaya hazır" diye konuştu.Özel konuşmasında şu cümleleri dile getirdi :Yerel seçimde CHP'nin 47 yıl sonra birinci parti olduğunu aktaran Özel, "Türkiye'nin yüzde 65'ini, ekonomisinin yüzde 80'ini CHP yönetiyor" dedi.Özel, Türkiye'deki asgari ücretli oranının yüzde 56 olduğunu ve etki alanının yüzde 80'e ulaştığını belirterek şu cümleleri kaydetti:Tandoğan'da asgari ücret mitingiYarın Ankara'da yeni yılda uygulanacak asgari ücret miktarına yönelik bir miting gerçekleştirileceğini ifade eden Özel, "Yarın tüm Ankaralıları ve Ankara'ya ulaşabilme durumu olan herkesi saat 13.00'te Tandoğan Meydanı'nda bu sefalet ücretine ve krizin yükünü yoksulların, emeklilerin, emekçilerin sırtına bırakan bu politikalara itiraz etmeye, ses yükseltmeye davet ediyorum" diye konuştu.Özel, çalışanlarına yeni yıl için belirlenen asgari ücret miktarını verecek olan işverenlerini ifşa edeceklerini belirterek, "Bu konuda 1 Ocak olduğunda ilan edeceğiniz zamları yaparken Cumhuriyet Halk Partisinin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin onurlu vatandaşlarının bunu izlediğini ve buna göre tavır ve tutum içinde olacaklarını hatırlatmak istiyorum" ifadesini kullandı.Yarın Ankara'daki Tandoğan Meydanı'nda 167 sivil toplum örgütüyle ortak bir miting yapılacağını belirten Özel, şunları aktardı:Özgür Özel, "Bütün gücümüzle bastıracağız, bütün gücümüzle erken seçime zorlamak için mücadele edeceğiz. Bu mücadelenin sonunda seçim olursa kurtuluş hemen olacak. Yok direnirlerse, seçimin olduğu gün olacak" ifadesini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/ahmet-ozer-hakkinda-karar-tutukluluk-hali-devam-edecek-1092107199.html
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türkiye, özgür özel, suriye, cumhuriyet halk partisi (chp), avrupa birliği, tandoğan, miting, asgari ücret, ankara

CHP Genel Başkanı Özel’den Suriye açıklaması: 'Ne yapılması gerekiyorsa dünya ve Avrupa Birliği ile yapmak lazım'

17:11 27.12.2024
© AA / Osmancan GürdoğanCHP Genel Başkanı Özgür Özel
CHP Genel Başkanı Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2024
© AA / Osmancan Gürdoğan
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CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen Parti Meclisi Toplantısı'na başkanlık eden CHP Genel Başkanı Özel, Suriye'nin siyasi, ekonomik istikrar için ne yapılması gerekiyorsa dünya ile başta Avrupa Birliği ile yapılması gerektiğini belirterek işin bu kısmına umulanın çok ötesinde katkı vermeye hazır olduklarını vurguladı.
CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen Parti Meclisi Toplantısı'na başkanlık eden Özgür Özel konuşmasında, Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve ülkede demokratik bir rejim inşasını savunduklarını belirterek, "Suriye'de demokrasinin Kürtleri de Türkmenleri de Arapları da Alevileri de Sünnileri de kucaklamasını savunan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin artık bir askerinin daha burnunun kanamaması gerektiğini hatırlatan ve Türkiye'deki sığınmacıları bir an önce ülkelerine göndermenin takviminin planlanmasını savunan bir çizgideyiz" şeklinde konuştu.
Türkiye'deki Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri için paraya ihtiyaç olacağını ifade eden Özel, "CHP olarak, mensubu olduğumuz uluslararası kuruluşlar ve sözümüzün geçtiği her yerde bu konuya katkı sağlamaya hazırız. Çünkü hem Avrupa hem dünya, bu sığınmacı meselesi için elini taşın altına koymaya değil ama elini cebine atmaya hazır" diye konuştu.
Özel konuşmasında şu cümleleri dile getirdi :

Suriye'nin siyasi, ekonomik istikrarı için ne yapılması gerekiyorsa dünya ile başta Avrupa Birliği ile yapmak lazım. Biz işin bu kısmına umulanın çok ötesinde katkı vermeye hazırız. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarda olsa ekonomiyi nasıl yöneteceğini de biliyor, Suriye göç sorununu nasıl yöneteceğini de biliyor.

Yerel seçimde CHP'nin 47 yıl sonra birinci parti olduğunu aktaran Özel, "Türkiye'nin yüzde 65'ini, ekonomisinin yüzde 80'ini CHP yönetiyor" dedi.
Özel, Türkiye'deki asgari ücretli oranının yüzde 56 olduğunu ve etki alanının yüzde 80'e ulaştığını belirterek şu cümleleri kaydetti:

Herkesin maaşı asgari ücrete endeksli. Asgari ücrete 30 verince, bütün maaşlar asgari ücretin biraz üstünde alana da 30 veriyor. Hatta daha bile az veriyorlar. Öyle olunca sıkıntı büyük. Daha az verdiği nereden belli? Yüzde 30-35-40 olan asgari ücretli oranı çıkmış, yüzde 57'ye. Asgari ücret canavarı gitgide büyüyor. Belki bu asgari ücretle, asgari ücretli sayısı gelecek yıl yüzde 65'e çıkacak. Ücretlilerin yüzde 65'ine çıkacak.

Tandoğan'da asgari ücret mitingi

Yarın Ankara'da yeni yılda uygulanacak asgari ücret miktarına yönelik bir miting gerçekleştirileceğini ifade eden Özel, "Yarın tüm Ankaralıları ve Ankara'ya ulaşabilme durumu olan herkesi saat 13.00'te Tandoğan Meydanı'nda bu sefalet ücretine ve krizin yükünü yoksulların, emeklilerin, emekçilerin sırtına bırakan bu politikalara itiraz etmeye, ses yükseltmeye davet ediyorum" diye konuştu.
Özel, çalışanlarına yeni yıl için belirlenen asgari ücret miktarını verecek olan işverenlerini ifşa edeceklerini belirterek, "Bu konuda 1 Ocak olduğunda ilan edeceğiniz zamları yaparken Cumhuriyet Halk Partisinin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin onurlu vatandaşlarının bunu izlediğini ve buna göre tavır ve tutum içinde olacaklarını hatırlatmak istiyorum" ifadesini kullandı.
Yarın Ankara'daki Tandoğan Meydanı'nda 167 sivil toplum örgütüyle ortak bir miting yapılacağını belirten Özel, şunları aktardı:

Miting meydanına gideceğiz. Düzenleyiciler bize de konuşma imkanı verdiler. Mitingde konuşma yapacağım. O mitingde sözümüze değer veren herkesi, sadece Cumhuriyet Halk Partilileri değil, 'asgari ücretle geçinilemiyor, bu maaşlarla emekliler geçinemiyor' diyen herkesi, asgari ücretlileri, emeklileri ve itiraz eden herkesi, bütün esnafı, bütün çiftçileri davet ediyoruz. Yarın o meydandan sesi yükseltip mücadelenin ateşini yakacağız.

Özgür Özel, "Bütün gücümüzle bastıracağız, bütün gücümüzle erken seçime zorlamak için mücadele edeceğiz. Bu mücadelenin sonunda seçim olursa kurtuluş hemen olacak. Yok direnirlerse, seçimin olduğu gün olacak" ifadesini kullandı.
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