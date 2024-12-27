https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/tarim-destegine-online-sorgulama-geldi-tarimsal-destek-odemeleri-nasil-ogrenilir-1092114641.html

Tarım desteğine online sorgulama geldi: Tarımsal destek ödemeleri nasıl öğrenilir?

Tarım desteğine online sorgulama geldi: Tarımsal destek ödemeleri nasıl öğrenilir?

Sputnik Türkiye

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından duyurulan tarımsal destek hesaplamasıyla ilgili yeni internet sitesi merak konusu oldu. Yeni sistemle çiftçiler hangi... 27.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-27T20:01+0300

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türkiye

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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından devreye sokulan internet sitesiyle çiftçiler ödemeleri online takip edebilecek.Tarım ve Orman Bakanlığı'nın tarımsal destekleme tutarlarını hesaplamak için geliştirdiği Destek Hesaplama Sistemi'ne giriş yapan çiftçilerin hangi ürünü, hangi bölgede, ne ölçüde üretirse ne kadar destek alabileceğini online olarak sistemden görebileceği açıklandı.Destek ödemesi nereden öğrenilir?Çiftçiler https://destekhesaplama.tarimorman.gov.tr sistemi üzerinden ürettikleri ürünlerin destek ödemelerini kolaylıkla öğrenebilecek.Hangi çiftçi destek ödemesi alacak?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/bakanlik-toplatma-karari-aldi-bu-kalemler-kisirliga-neden-olabiliyor-1091606056.html

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