https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/tarim-destegine-online-sorgulama-geldi-tarimsal-destek-odemeleri-nasil-ogrenilir-1092114641.html
Tarım desteğine online sorgulama geldi: Tarımsal destek ödemeleri nasıl öğrenilir?
Tarım desteğine online sorgulama geldi: Tarımsal destek ödemeleri nasıl öğrenilir?
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından duyurulan tarımsal destek hesaplamasıyla ilgili yeni internet sitesi merak konusu oldu. Yeni sistemle çiftçiler hangi... 27.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-27T20:01+0300
2024-12-27T20:01+0300
2024-12-27T20:05+0300
türkiye
tarım
tarım ve orman bakanlığı
tarım yasası
tarım işçisi
tarım arazisi
tarım ürünü
tarım orman-iş
destek
ekonomik destek paketi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1c/1089754504_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_c6c66f2bf7cfd66017c6e73a5abc1b90.jpg
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından devreye sokulan internet sitesiyle çiftçiler ödemeleri online takip edebilecek.Tarım ve Orman Bakanlığı'nın tarımsal destekleme tutarlarını hesaplamak için geliştirdiği Destek Hesaplama Sistemi'ne giriş yapan çiftçilerin hangi ürünü, hangi bölgede, ne ölçüde üretirse ne kadar destek alabileceğini online olarak sistemden görebileceği açıklandı.Destek ödemesi nereden öğrenilir?Çiftçiler https://destekhesaplama.tarimorman.gov.tr sistemi üzerinden ürettikleri ürünlerin destek ödemelerini kolaylıkla öğrenebilecek.Hangi çiftçi destek ödemesi alacak?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/bakanlik-toplatma-karari-aldi-bu-kalemler-kisirliga-neden-olabiliyor-1091606056.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1c/1089754504_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_99eca244e1975397efa791b0a656c948.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
tarım desteği online sorgulama, destek ödemeleri ne kadar, destek kredisi, ihtiyaç kredisi, tarım kredisi, destek ödemesi ne zaman yatar, tarım bakanlığı ödemeleri sorgulama
tarım desteği online sorgulama, destek ödemeleri ne kadar, destek kredisi, ihtiyaç kredisi, tarım kredisi, destek ödemesi ne zaman yatar, tarım bakanlığı ödemeleri sorgulama
Tarım desteğine online sorgulama geldi: Tarımsal destek ödemeleri nasıl öğrenilir?
20:01 27.12.2024 (güncellendi: 20:05 27.12.2024)
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından duyurulan tarımsal destek hesaplamasıyla ilgili yeni internet sitesi merak konusu oldu. Yeni sistemle çiftçiler hangi ürünü, hangi bölgede, ne ölçüde üretirse ne kadar destek alabileceğini online olarak tek tıkla öğrenebilecek.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından devreye sokulan internet sitesiyle çiftçiler ödemeleri online takip edebilecek.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın tarımsal destekleme tutarlarını hesaplamak için geliştirdiği Destek Hesaplama Sistemi'ne giriş yapan çiftçilerin hangi ürünü, hangi bölgede, ne ölçüde üretirse ne kadar destek alabileceğini online olarak sistemden görebileceği açıklandı.
Destek ödemesi nereden öğrenilir?
Çiftçiler https://destekhesaplama.tarimorman.gov.tr sistemi üzerinden ürettikleri ürünlerin destek ödemelerini kolaylıkla öğrenebilecek.
Hangi çiftçi destek ödemesi alacak?
Bitkisel Üretim Destekleri:
Mazot ve gübre desteği, sertifikalı tohum kullanımı destekleri, fark ödemesi destekleri (örneğin, ayçiçeği, pamuk gibi ürünler)
Hayvansal Üretim Destekleri:
Süt, kırmızı et ve buzağı destekleri, arıcılık destekleri, hayvan hastalıkları tazminatları
Balıkçılık ve Su Ürünleri Destekleri:
Su ürünleri yetiştiriciliği destekleri, balıkçılık faaliyetleri için sağlanan destekler