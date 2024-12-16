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Tarım ve Orman Bakanlığı toplatma kararı aldı: Bu kalemler kısırlığa neden olabiliyor
Tarım ve Orman Bakanlığı toplatma kararı aldı: Bu kalemler kısırlığa neden olabiliyor
Sputnik Türkiye
Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ne yapılan son bildirimde, çocuklar arasında popüler olan bir kalem türünde sağlığa zararlı maddeler bulunduğu belirtildi... 16.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-16T12:46+0300
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yaşam
güvensiz ürün bilgi sistemi (gübis)
tarım ve orman bakanlığı
kalem
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Tarım ve Orman Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ne eklediği ve çocuklar arasında popüler olan bir kalem türünde yasal sınırın üzerinde 'fitalat' bulunduğunu açıkladı. Peki fitalat nedir? Ftalat hangi sağlık sorunlarına neden olur?Tarım ve Orman Bakanlığı Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ne yapılan son bildirimde, çocuklar arasında popüler olan bir kalem türünde sağlığa zararlı maddeler bulunduğu belirtildi. Bakanlığın sitesinde 'Gıpta Kıds Forest Versatil Kalem' başlığıyla paylaşılan kalem üzerinde yapılan incelemelerde, üründe limit değerin oldukça üzerinde fitalat kalıntısı bulunduğu aktarıldı. Bakanlığın sitesinde yapılan açıklamada Çin menşeli üründe, güvensizlik nedeni 'Limit Değer Üzerinden Fitalat Tespit Edilmesi' olarak gösterildi. Fitalat nedir? Kısırlığa neden olur mu?Suda çözünürlükleri düşük, yağda çözünürlükleri yüksek ve uçuculukları düşüktür. Kanserojen maddelerdir. Ayrıca özellikle erkeklerde kısırlığa neden olmakta. Bu özelliği nedeni ile prezervatiflerde kullanılmakta.Yapılan araştırmalarla fitalatların canlılar üzerinde hormon bozucu etkileri olduğu ispatlandı. Bağışıklık sistemi tam olarak gelişmediğinden bebek ve çocuklar için yetişkinlere göre çok daha tehlikeli. Yine fitalatlar erkeklerde üreme hücrelerinde bozulmalara, kısırlığa, cinsel organlarda gelişim bozukluklarına neden olabiliyor. Fitalatlar, kanserojen kimyasallar. Dolayısıyla hormonların dengesini bozucu etki gösterdiği için birçok hastalıkta tetikleyici etkiye sebep olabiliyor. Bebek ürünlerinde fitalatların kullanımı yasak olsa da doğum öncesinde anneler hazır gıdalardan fitalatlara maruz kalabiliyor. Bu da bebekte doğuştan gelen problemlere yol açabiliyor. Fitalat içeren kıyafetler, aksesuarlar, oyuncaklar ve kırtasiye malzemeleri de çocuklar için büyük bir tehdit oluşturuyor.
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fitalat nedir, filatat kısırlık yapar mı, fitalat zararları, hangi ürünlerde fitalat var, filatat nasıl anlaşılır
fitalat nedir, filatat kısırlık yapar mı, fitalat zararları, hangi ürünlerde fitalat var, filatat nasıl anlaşılır

Tarım ve Orman Bakanlığı toplatma kararı aldı: Bu kalemler kısırlığa neden olabiliyor

12:46 16.12.2024
Tarım ve Orman Bakanlığı internet sitesi
Tarım ve Orman Bakanlığı internet sitesi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2024
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Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ne yapılan son bildirimde, çocuklar arasında popüler olan bir kalem türünde sağlığa zararlı maddeler bulunduğu belirtildi. Bakanlık, kalemler için toplatma kararı aldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ne eklediği ve çocuklar arasında popüler olan bir kalem türünde yasal sınırın üzerinde 'fitalat' bulunduğunu açıkladı. Peki fitalat nedir? Ftalat hangi sağlık sorunlarına neden olur?
Tarım ve Orman Bakanlığı Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ne yapılan son bildirimde, çocuklar arasında popüler olan bir kalem türünde sağlığa zararlı maddeler bulunduğu belirtildi. Bakanlığın sitesinde 'Gıpta Kıds Forest Versatil Kalem' başlığıyla paylaşılan kalem üzerinde yapılan incelemelerde, üründe limit değerin oldukça üzerinde fitalat kalıntısı bulunduğu aktarıldı.
Bakanlığın sitesinde yapılan açıklamada Çin menşeli üründe, güvensizlik nedeni 'Limit Değer Üzerinden Fitalat Tespit Edilmesi' olarak gösterildi.

Fitalat nedir? Kısırlığa neden olur mu?

Suda çözünürlükleri düşük, yağda çözünürlükleri yüksek ve uçuculukları düşüktür. Kanserojen maddelerdir. Ayrıca özellikle erkeklerde kısırlığa neden olmakta. Bu özelliği nedeni ile prezervatiflerde kullanılmakta.
Yapılan araştırmalarla fitalatların canlılar üzerinde hormon bozucu etkileri olduğu ispatlandı. Bağışıklık sistemi tam olarak gelişmediğinden bebek ve çocuklar için yetişkinlere göre çok daha tehlikeli. Yine fitalatlar erkeklerde üreme hücrelerinde bozulmalara, kısırlığa, cinsel organlarda gelişim bozukluklarına neden olabiliyor. Fitalatlar, kanserojen kimyasallar. Dolayısıyla hormonların dengesini bozucu etki gösterdiği için birçok hastalıkta tetikleyici etkiye sebep olabiliyor. Bebek ürünlerinde fitalatların kullanımı yasak olsa da doğum öncesinde anneler hazır gıdalardan fitalatlara maruz kalabiliyor. Bu da bebekte doğuştan gelen problemlere yol açabiliyor. Fitalat içeren kıyafetler, aksesuarlar, oyuncaklar ve kırtasiye malzemeleri de çocuklar için büyük bir tehdit oluşturuyor.
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