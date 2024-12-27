https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/suriyedeki-hastaneler-doktorsuz-ve-ilacsiz-kaldi-1092114813.html

Suriye'deki hastaneler doktorsuz ve ilaçsız kaldı

Suriye'deki hastaneler doktorsuz ve ilaçsız kaldı

Sputnik Türkiye

Sputnik muhabiri, Şam'daki hastanelerden birini ziyaret ederek hastalar ve doktorların ne gibi sorunlarla karşılaştığını öğrendi. 27.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-27T20:41+0300

2024-12-27T20:41+0300

2024-12-27T21:09+0300

dünya

suriye

şam

dünya sağlık örgütü (dsö)

ilaç

fare

hamam böceği

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Başkentteki El Muasat Hastanesi'nde 20 yıldır hipertansiyon ve diyabet tedavisi gören 69 yaşındaki emekli Mohsen, “Endişe ve korku içinde yaşıyoruz. Tedavim ertelendi. Hastaların çoğu, EKG veya teste ihtiyaç duyup duymadıklarına bakılmaksızın herhangi bir tedavi veya ilaç almıyor ya da bir uzman tarafından takip edilmiyor” dedi.Marwah adlı 9 yaşındaki kız çocuğu bir süre önce neredeyse ölümcül hale gelen bir astım krizi geçirdi. Devlet hastanesi ona yardımcı olamadı ve özel bir klinikte tedavi gördü. Kızın annesi Misa, şunları anlattı:‘Hamam böcekleri ve fareler hastaneleri sarmış durumda’El Muasat Hastanesi doktorlarından Yakub Malki, Sputnik'e yaptığı açıklamada, şunları ifade etti:Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) göre, Suriye'de sağlık sektörü ihtiyaçlarının sadece yüzde 21'ini karşılayabiliyor ve sınırlı kaynaklar nedeniyle hastanelerin yüzde 58'i çalışmıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/chp-genel-baskani-ozelden-suriye-aciklamasi-ne-yapilmasi-gerekiyorsa-dunya-ve-avrupa-birligi-ile-1092108673.html

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suriye, şam, dünya sağlık örgütü (dsö), ilaç, fare, hamam böceği