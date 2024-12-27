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Suriye'deki hastaneler doktorsuz ve ilaçsız kaldı
Suriye'deki hastaneler doktorsuz ve ilaçsız kaldı
Sputnik Türkiye
Sputnik muhabiri, Şam'daki hastanelerden birini ziyaret ederek hastalar ve doktorların ne gibi sorunlarla karşılaştığını öğrendi. 27.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-27T20:41+0300
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Başkentteki El Muasat Hastanesi'nde 20 yıldır hipertansiyon ve diyabet tedavisi gören 69 yaşındaki emekli Mohsen, “Endişe ve korku içinde yaşıyoruz. Tedavim ertelendi. Hastaların çoğu, EKG veya teste ihtiyaç duyup duymadıklarına bakılmaksızın herhangi bir tedavi veya ilaç almıyor ya da bir uzman tarafından takip edilmiyor” dedi.Marwah adlı 9 yaşındaki kız çocuğu bir süre önce neredeyse ölümcül hale gelen bir astım krizi geçirdi. Devlet hastanesi ona yardımcı olamadı ve özel bir klinikte tedavi gördü. Kızın annesi Misa, şunları anlattı:‘Hamam böcekleri ve fareler hastaneleri sarmış durumda’El Muasat Hastanesi doktorlarından Yakub Malki, Sputnik'e yaptığı açıklamada, şunları ifade etti:Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) göre, Suriye'de sağlık sektörü ihtiyaçlarının sadece yüzde 21'ini karşılayabiliyor ve sınırlı kaynaklar nedeniyle hastanelerin yüzde 58'i çalışmıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/chp-genel-baskani-ozelden-suriye-aciklamasi-ne-yapilmasi-gerekiyorsa-dunya-ve-avrupa-birligi-ile-1092108673.html
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suriye, şam, dünya sağlık örgütü (dsö), ilaç, fare, hamam böceği
suriye, şam, dünya sağlık örgütü (dsö), ilaç, fare, hamam böceği

Suriye'deki hastaneler doktorsuz ve ilaçsız kaldı

20:41 27.12.2024 (güncellendi: 21:09 27.12.2024)
© SputnikSuriye'deki hastaneler doktorsuz ve ilaçsız kaldı
Suriye'deki hastaneler doktorsuz ve ilaçsız kaldı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2024
© Sputnik
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Sputnik muhabiri, Şam'daki hastanelerden birini ziyaret ederek hastalar ve doktorların ne gibi sorunlarla karşılaştığını öğrendi.
Başkentteki El Muasat Hastanesi'nde 20 yıldır hipertansiyon ve diyabet tedavisi gören 69 yaşındaki emekli Mohsen, “Endişe ve korku içinde yaşıyoruz. Tedavim ertelendi. Hastaların çoğu, EKG veya teste ihtiyaç duyup duymadıklarına bakılmaksızın herhangi bir tedavi veya ilaç almıyor ya da bir uzman tarafından takip edilmiyor” dedi.
Marwah adlı 9 yaşındaki kız çocuğu bir süre önce neredeyse ölümcül hale gelen bir astım krizi geçirdi. Devlet hastanesi ona yardımcı olamadı ve özel bir klinikte tedavi gördü.
Kızın annesi Misa, şunları anlattı:

Korkunçtu, boğuluyordu, kollarımızda öleceğinden korkuyorduk. Dört devlet hastanesine başvurduk, ancak doktorların daha ciddi vakalarla meşgul olduğunu söyleyerek bizi hiç birine kabul etmediler. Birinde de nöbetçi çocuk doktoru ya da başka bir doktor olmadığı söylendi. Bunun üzerine Otostrad Mezze'deki özel bir hastaneye gittik ve burada gerekli inhalasyon için büyük miktarda para ödedik.

Suriye'deki hastaneler doktorsuz ve ilaçsız kaldı
Suriye'deki hastaneler doktorsuz ve ilaçsız kaldı - Sputnik Türkiye
1/3
Suriye'deki hastaneler doktorsuz ve ilaçsız kaldı
Suriye'deki hastaneler doktorsuz ve ilaçsız kaldı
Suriye'deki hastaneler doktorsuz ve ilaçsız kaldı - Sputnik Türkiye
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Suriye'deki hastaneler doktorsuz ve ilaçsız kaldı
Suriye'deki hastaneler doktorsuz ve ilaçsız kaldı
Suriye'deki hastaneler doktorsuz ve ilaçsız kaldı - Sputnik Türkiye
3/3
Suriye'deki hastaneler doktorsuz ve ilaçsız kaldı
1/3
Suriye'deki hastaneler doktorsuz ve ilaçsız kaldı
2/3
Suriye'deki hastaneler doktorsuz ve ilaçsız kaldı
3/3
Suriye'deki hastaneler doktorsuz ve ilaçsız kaldı

‘Hamam böcekleri ve fareler hastaneleri sarmış durumda’

El Muasat Hastanesi doktorlarından Yakub Malki, Sputnik'e yaptığı açıklamada, şunları ifade etti:

Sağlık personeli eksikliğinin yanı sıra ekipman ve malzeme eksikliğimiz de var. Elektrik ve yakıt kesintileriyle ilgili sorunlar var. İthal tüm ilaçlar sadece hastanın kendisi tarafından satın alınarak ve Suriye'ye sokmanın bir yolu bulunarak temin edilebiliyor. Hastanede temizlikçi yok, sonuç olarak hamam böcekleri, kediler, fareler hastaneye akın ediyor. Bu da kamu hastaneleri için gerçek bir sorun. Devletten hiçbir finansman yok, bugün hastane sadece yapılan bağışlarla çalışabiliyor.

Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) göre, Suriye'de sağlık sektörü ihtiyaçlarının sadece yüzde 21'ini karşılayabiliyor ve sınırlı kaynaklar nedeniyle hastanelerin yüzde 58'i çalışmıyor.
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