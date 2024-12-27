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SPK 2 şirketin ilk halka arzını onayladı
SPK 2 şirketin ilk halka arzını onayladı
Sputnik Türkiye
Sermaye Piyasası Kurulu, 2 şirketin ilk halka arzını onay verdi. Onay verilen şirketler Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt AŞ ile Egeyapı Avrupa... 27.12.2024, Sputnik Türkiye
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) bültenine göre, Kurul HUB Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 210 milyon lira, Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 900 milyon lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı, Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'nin 4 milyar 320 milyon lira tutarındaki bedelli sermaye artırımı başvurularını onayladı.Qua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret AŞ'nin 10 milyar lira, Alnus Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 1 milyar lira, Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi AŞ'nin 8 milyar lira, Borlease Otomotiv AŞ'nin 2 milyar lira, Şekerbank TAŞ'nin 2,5 milyar lira, Emir Varlık Yönetim AŞ'nin 1 milyar lira, Erciyas Çelik Boru Sanayi AŞ'nin 200 milyon dolar, Türkiye İş Bankası AŞ'nin 5 milyar dolar, Türkiye İhracat Kredi Bankası AŞ'nin 5 milyar dolar, Garanti BBVA'nın 2 milyar dolar, TC Ziraat Bankası AŞ'nin 13 milyar dolar tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu kabul eden SPK, Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt AŞ'nin pay başına 125 lira, Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin pay başına 15 lira tutarındaki ilk halka arzına izin verdi.18 kişi hakkında 2 yıl işlem yapma yasağıBaşkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde ve sosyal medyada yapılan paylaşımlarda sorumluluğu bulunan 18 kişi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına ve söz konusu kişiler hakkında Borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda 2 yıl işlem yapma yasağı getirilmesine, Tedbirler Tebliği’nin 6/3 maddesi uyarınca, Kurulun 8 Kasım 2021 tarihli kararı ile 6 ay işlem yapma yasağı getirilmesine ve SPK'nın 18 Nisan 2022 tarihli kararı ile işlem yapma yasağı 6 ay uzatılan kişiler hakkında, işlem yasaklı kaldıkları sürenin 2 yıllık süreden düşülerek uygulanmasına karar verildi.SPK, Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili olarak 2 kişi hakkında suç duyurularının yapılmasına ve bu kişiler hakkında borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda 2 yıl işlem yapma yasağı getirilmesine ve bu 2 kişiden birinin sahip olduğu tüm lisansların işlem yapma yasağı süresi boyunca iptal edilmesine hükmetti.25 internet sitesine erişimin engeliSermaye Piyasası Kurulu yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırdığı belirlenen 25 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.
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sermaye piyasası kurulu (spk), borsa istanbul, işlem, yasak
sermaye piyasası kurulu (spk), borsa istanbul, işlem, yasak

SPK 2 şirketin ilk halka arzını onayladı

00:58 27.12.2024 (güncellendi: 01:10 27.12.2024)
© AASermaye Piyasası Kurulu (SPK)
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2024
© AA
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Sermaye Piyasası Kurulu, 2 şirketin ilk halka arzını onay verdi. Onay verilen şirketler Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt AŞ ile Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ oldu. SPK'nın bültenine göre 18 kişi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına ve 2 yıl işlem yapma yasağı getirilmesine karar verildi.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) bültenine göre, Kurul HUB Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 210 milyon lira, Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 900 milyon lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı, Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'nin 4 milyar 320 milyon lira tutarındaki bedelli sermaye artırımı başvurularını onayladı.
Qua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret AŞ'nin 10 milyar lira, Alnus Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 1 milyar lira, Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi AŞ'nin 8 milyar lira, Borlease Otomotiv AŞ'nin 2 milyar lira, Şekerbank TAŞ'nin 2,5 milyar lira, Emir Varlık Yönetim AŞ'nin 1 milyar lira, Erciyas Çelik Boru Sanayi AŞ'nin 200 milyon dolar, Türkiye İş Bankası AŞ'nin 5 milyar dolar, Türkiye İhracat Kredi Bankası AŞ'nin 5 milyar dolar, Garanti BBVA'nın 2 milyar dolar, TC Ziraat Bankası AŞ'nin 13 milyar dolar tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu kabul eden SPK, Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt AŞ'nin pay başına 125 lira, Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin pay başına 15 lira tutarındaki ilk halka arzına izin verdi.

18 kişi hakkında 2 yıl işlem yapma yasağı

Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde ve sosyal medyada yapılan paylaşımlarda sorumluluğu bulunan 18 kişi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına ve söz konusu kişiler hakkında Borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda 2 yıl işlem yapma yasağı getirilmesine, Tedbirler Tebliği’nin 6/3 maddesi uyarınca, Kurulun 8 Kasım 2021 tarihli kararı ile 6 ay işlem yapma yasağı getirilmesine ve SPK'nın 18 Nisan 2022 tarihli kararı ile işlem yapma yasağı 6 ay uzatılan kişiler hakkında, işlem yasaklı kaldıkları sürenin 2 yıllık süreden düşülerek uygulanmasına karar verildi.
SPK, Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili olarak 2 kişi hakkında suç duyurularının yapılmasına ve bu kişiler hakkında borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda 2 yıl işlem yapma yasağı getirilmesine ve bu 2 kişiden birinin sahip olduğu tüm lisansların işlem yapma yasağı süresi boyunca iptal edilmesine hükmetti.

25 internet sitesine erişimin engeli

Sermaye Piyasası Kurulu yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırdığı belirlenen 25 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.
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