https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/hanehalkinin-12-ay-sonrasi-yillik-tuketici-enflasyonu-beklentileri-aciklandi-1092077121.html
Hanehalkının 12 ay sonrası yıllık tüketici enflasyonu beklentileri açıklandı
Hanehalkının 12 ay sonrası yıllık tüketici enflasyonu beklentileri açıklandı
Sputnik Türkiye
Merkez Bankası, finansal ve reel sektör uzmanlarının, imalat sanayi firmalarının ve hanehalkının 12 ay sonrası yıllık tüketici enflasyonu beklentilerini... 27.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-27T00:03+0300
2024-12-27T00:03+0300
2024-12-27T00:03+0300
ekonomi
merkez bankası
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
enflasyon
beklenti anketi
hanehalkı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Sektörel Enflasyon Beklentileri Raporu'na göre, finansal ve reel sektör uzmanlarının, imalat sanayi firmalarının ve hanehalkının 12 ay sonrası yıllık tüketici enflasyonu beklentileri açıklandı.Buna göre, hanehalkının Aralık ayında 12 ay sonrası için yıllık enflasyon beklentileri, 1 puan azalarak yüzde 63.1'e geriledi. Ayrıca rapora göre, gelecek 12 ayda fiyatların düşeceğini bekleyen hanehalkının oranı ise değişmeyerek yüzde 26.3 oldu.Aynı zamanda, Aralık ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 0.1 puan azalarak yüzde 27.1, reel sektör için ise 0.2 puan azalarak yüzde 47.6 oldu.
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merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), enflasyon, beklenti anketi, hanehalkı
merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), enflasyon, beklenti anketi, hanehalkı
Hanehalkının 12 ay sonrası yıllık tüketici enflasyonu beklentileri açıklandı
Merkez Bankası, finansal ve reel sektör uzmanlarının, imalat sanayi firmalarının ve hanehalkının 12 ay sonrası yıllık tüketici enflasyonu beklentilerini raporladı. Buna göre, hanehalkı Aralık ayında, bir önceki aya göre enflasyon beklentisini 1 puan azalttı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Sektörel Enflasyon Beklentileri Raporu'na göre, finansal ve reel sektör uzmanlarının, imalat sanayi firmalarının ve hanehalkının 12 ay sonrası yıllık tüketici enflasyonu beklentileri açıklandı.
Buna göre, hanehalkının Aralık ayında 12 ay sonrası için yıllık enflasyon beklentileri, 1 puan azalarak yüzde 63.1'e geriledi. Ayrıca rapora göre, gelecek 12 ayda fiyatların düşeceğini bekleyen hanehalkının oranı ise değişmeyerek yüzde 26.3 oldu.
Aynı zamanda, Aralık ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 0.1 puan azalarak yüzde 27.1, reel sektör için ise 0.2 puan azalarak yüzde 47.6 oldu.