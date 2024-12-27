https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/hanehalkinin-12-ay-sonrasi-yillik-tuketici-enflasyonu-beklentileri-aciklandi-1092077121.html

Hanehalkının 12 ay sonrası yıllık tüketici enflasyonu beklentileri açıklandı

Hanehalkının 12 ay sonrası yıllık tüketici enflasyonu beklentileri açıklandı

Sputnik Türkiye

Merkez Bankası, finansal ve reel sektör uzmanlarının, imalat sanayi firmalarının ve hanehalkının 12 ay sonrası yıllık tüketici enflasyonu beklentilerini... 27.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-27T00:03+0300

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2024-12-27T00:03+0300

ekonomi

merkez bankası

türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)

enflasyon

beklenti anketi

hanehalkı

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Sektörel Enflasyon Beklentileri Raporu'na göre, finansal ve reel sektör uzmanlarının, imalat sanayi firmalarının ve hanehalkının 12 ay sonrası yıllık tüketici enflasyonu beklentileri açıklandı.Buna göre, hanehalkının Aralık ayında 12 ay sonrası için yıllık enflasyon beklentileri, 1 puan azalarak yüzde 63.1'e geriledi. Ayrıca rapora göre, gelecek 12 ayda fiyatların düşeceğini bekleyen hanehalkının oranı ise değişmeyerek yüzde 26.3 oldu.Aynı zamanda, Aralık ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 0.1 puan azalarak yüzde 27.1, reel sektör için ise 0.2 puan azalarak yüzde 47.6 oldu.

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merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), enflasyon, beklenti anketi, hanehalkı