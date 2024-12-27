https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/sigara-ve-alkole-zam-icin-tarih-verildi-oran-paylasildi-1092088350.html

Sigara ve alkole zam için tarih verildi, oran paylaşıldı

Sigara ve alkole zam için tarih verildi, oran paylaşıldı

Sputnik Türkiye

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sigara ve alkol ürünlerine gelecek zam oranlarını açıkladı. Alkollü içeceklerde ÖTV oranı artılırken, bu... 27.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-27T10:38+0300

2024-12-27T10:38+0300

2024-12-27T10:38+0300

ekonomi

özgür aybaş

erol dündar

sigara

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sigara fiyatları

sigara fiyatları 2025

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Alkollü içecekler için beklenen vergi düzenlemesi resmileşti. Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, maktu ÖTV oranının yüzde 8’den yüzde 12,5’e çıkarıldığını belirtti. Bu artışın, alkollü içki fiyatlarında yüzde 30 oranında bir zam anlamına geldiğini ifade eden Aybaş, yeni zamların sektör üzerinde önemli etkiler yaratacağını söyledi.Sözcü'nün aktardığına göre Aybaş, firmaların yeni zam öncesinde sevkiyatları kısıtladığını vurgulayarak, “Ürünler sınırlı şekilde dağıtılıyor ve zam oranları hesaplanıyor. Daha önce yüzde 20-28 oranında zam bekliyorduk, ancak bu oran yüzde 30’a yükseldi” dedi.Vergi artışlarının piyasada kaçak ve sahte ürünlere yönelimi artırabileceğini belirten Aybaş, bu durumun hem tüketiciler hem de sektör açısından ciddi bir risk oluşturduğunu söyledi. “Artan fiyatlar vatandaşları daha ucuz ancak sağlıksız ürünlere yönlendirebilir. Bu, hem kamu sağlığı hem de vergi kaybı açısından endişe verici” diye konuştu.Sigara fiyatlarına 2025’te zam kapıdaSigaraya da yılbaşı itibarıyla zam geleceği açıklandı. Özgür Aybaş, 3 Ocak’tan itibaren sigara fiyatlarına 5 ila 10 lira arasında bir zam beklendiğini ifade etti. Aybaş, “Sigara fiyatları her 6 ayda bir ÖTV ve maliyet zammı ile artıyor. Ocak ayında da bu döngü devam edecek” dedi.Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sigara grubunda 5 ila 7 lira arasında bir fiyat artışı beklediklerini belirtti. Dündar, “Henüz ÖTV oranı açıklanmadı, ancak zam oranının yılbaşından sonra netleşeceği düşünülüyor” diye ekledi.

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