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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/sigara-ve-alkole-zam-icin-tarih-verildi-oran-paylasildi-1092088350.html
Sigara ve alkole zam için tarih verildi, oran paylaşıldı
Sigara ve alkole zam için tarih verildi, oran paylaşıldı
Sputnik Türkiye
Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sigara ve alkol ürünlerine gelecek zam oranlarını açıkladı. Alkollü içeceklerde ÖTV oranı artılırken, bu... 27.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-27T10:38+0300
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ekonomi
özgür aybaş
erol dündar
sigara
sigaraya zam
sigara fiyatları
sigara fiyatları 2025
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Alkollü içecekler için beklenen vergi düzenlemesi resmileşti. Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, maktu ÖTV oranının yüzde 8’den yüzde 12,5’e çıkarıldığını belirtti. Bu artışın, alkollü içki fiyatlarında yüzde 30 oranında bir zam anlamına geldiğini ifade eden Aybaş, yeni zamların sektör üzerinde önemli etkiler yaratacağını söyledi.Sözcü'nün aktardığına göre Aybaş, firmaların yeni zam öncesinde sevkiyatları kısıtladığını vurgulayarak, “Ürünler sınırlı şekilde dağıtılıyor ve zam oranları hesaplanıyor. Daha önce yüzde 20-28 oranında zam bekliyorduk, ancak bu oran yüzde 30’a yükseldi” dedi.Vergi artışlarının piyasada kaçak ve sahte ürünlere yönelimi artırabileceğini belirten Aybaş, bu durumun hem tüketiciler hem de sektör açısından ciddi bir risk oluşturduğunu söyledi. “Artan fiyatlar vatandaşları daha ucuz ancak sağlıksız ürünlere yönlendirebilir. Bu, hem kamu sağlığı hem de vergi kaybı açısından endişe verici” diye konuştu.Sigara fiyatlarına 2025’te zam kapıdaSigaraya da yılbaşı itibarıyla zam geleceği açıklandı. Özgür Aybaş, 3 Ocak’tan itibaren sigara fiyatlarına 5 ila 10 lira arasında bir zam beklendiğini ifade etti. Aybaş, “Sigara fiyatları her 6 ayda bir ÖTV ve maliyet zammı ile artıyor. Ocak ayında da bu döngü devam edecek” dedi.Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sigara grubunda 5 ila 7 lira arasında bir fiyat artışı beklediklerini belirtti. Dündar, “Henüz ÖTV oranı açıklanmadı, ancak zam oranının yılbaşından sonra netleşeceği düşünülüyor” diye ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/kredi-karti-sahiplerine-uyari-31-aralikta-silinecek-hak-kaybina-ugramamak-icin-kontrol-edin-1092087776.html
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alkol zammı 2025, sigara zammı ocak 2025, ötv artışı alkol 2025, sigara fiyatları ne kadar olacak, 2025 alkol fiyatlarına zam, sigara zam oranı 2025, sigara fiyatlarına zam geldi mi, alkolde yüzde 30 zam, sigara ve alkol fiyatları 2025, sigaraya 5 lira zam, alkol fiyatları ne kadar oldu, ötv artışı alkol fiyatları, tekel bayileri zam açıklaması, kaçak alkol riski, sahte ürünlere yönelim, 2025 tekel ürün fiyatları, yeni zamlı sigara fiyatları, sigara fiyatları kaç lira oldu, alkol fiyatları zamlı tarife, ocak ayında sigaraya zam
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Sigara ve alkole zam için tarih verildi, oran paylaşıldı

10:38 27.12.2024
© AAsigara
sigara - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2024
© AA
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Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sigara ve alkol ürünlerine gelecek zam oranlarını açıkladı. Alkollü içeceklerde ÖTV oranı artılırken, bu düzenlemenin fiyatlarda yüzde 30 zam yaratacağı ifade edildi. Sigarada ise Ocak 2025 itibarıyla 5 ile 10 lira arasında zam bekleniyor.
Alkollü içecekler için beklenen vergi düzenlemesi resmileşti. Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, maktu ÖTV oranının yüzde 8’den yüzde 12,5’e çıkarıldığını belirtti. Bu artışın, alkollü içki fiyatlarında yüzde 30 oranında bir zam anlamına geldiğini ifade eden Aybaş, yeni zamların sektör üzerinde önemli etkiler yaratacağını söyledi.
Sözcü'nün aktardığına göre Aybaş, firmaların yeni zam öncesinde sevkiyatları kısıtladığını vurgulayarak, “Ürünler sınırlı şekilde dağıtılıyor ve zam oranları hesaplanıyor. Daha önce yüzde 20-28 oranında zam bekliyorduk, ancak bu oran yüzde 30’a yükseldi” dedi.
Vergi artışlarının piyasada kaçak ve sahte ürünlere yönelimi artırabileceğini belirten Aybaş, bu durumun hem tüketiciler hem de sektör açısından ciddi bir risk oluşturduğunu söyledi. “Artan fiyatlar vatandaşları daha ucuz ancak sağlıksız ürünlere yönlendirebilir. Bu, hem kamu sağlığı hem de vergi kaybı açısından endişe verici” diye konuştu.

Sigara fiyatlarına 2025’te zam kapıda

Sigaraya da yılbaşı itibarıyla zam geleceği açıklandı. Özgür Aybaş, 3 Ocak’tan itibaren sigara fiyatlarına 5 ila 10 lira arasında bir zam beklendiğini ifade etti. Aybaş, “Sigara fiyatları her 6 ayda bir ÖTV ve maliyet zammı ile artıyor. Ocak ayında da bu döngü devam edecek” dedi.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sigara grubunda 5 ila 7 lira arasında bir fiyat artışı beklediklerini belirtti. Dündar, “Henüz ÖTV oranı açıklanmadı, ancak zam oranının yılbaşından sonra netleşeceği düşünülüyor” diye ekledi.
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