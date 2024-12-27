https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/serie-adan-galatasarayli-baris-alper-yilmaza-teklif-dil-kursuna-bile-basladi-1092087243.html

Serie A’dan Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz’a teklif: 'Dil kursuna bile başladı'

Serie A’dan Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz’a teklif: 'Dil kursuna bile başladı'

Sputnik Türkiye

Galatasaray'ın yıldızı Barış Alper Yılmaz, Avrupa hayalini gerçekleştirmek için büyük bir adım atıyor. İngilizce derslerinden sonra İtalyanca öğrenmeye... 27.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-27T10:06+0300

2024-12-27T10:06+0300

2024-12-27T10:06+0300

spor

italya 1. futbol ligi (serie a)

barış alper yılmaz

kerem aktürkoğlu

ankara keçiörengücü

galatasaray

italyanca

ingilizce

transfer

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Galatasaray'da gösterdiği performansla adından söz ettiren Barış Alper Yılmaz, Avrupa'nın dikkatini çekmeye devam ediyor. 2021’de Ankara Keçiörengücü'nden transfer edilen 24 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı formayla A Milli Takım’a yükselerek kariyerinde önemli bir sıçrama yaptı. Şimdi ise rotasını Avrupa olarak belirlemiş durumda.İngiltere’den İtalya’ya uzanan i̇lgiSezon başında İngiliz kulübü Nottingham Forest’ın teklifte bulunduğu Barış Alper Yılmaz için Galatasaray transfer onayı vermedi. Ancak milli yıldız, bu ilginin ardından performansını daha da yükseltti. Bu sezon çıktığı maçlarda dokuz gole ulaşarak kariyer rekoru kıran Barış Alper, şimdi de İtalyan kulüplerinin radarında.İtalyanca dersleri başladıSabah’ın haberine göre Barış Alper Yılmaz, İngilizce derslerinin ardından İtalyanca öğrenmeye de başladı. Avrupa hayalini gerçekleştirmek için adımlar atan genç oyuncu, dil eğitimine önem vererek yeni bir transfer sürecine hazırlanıyor.Kerem Aktürkoğlu’nun i̇zinden gidiyorBarış Alper, yakın arkadaşı Kerem Aktürkoğlu’nun sezon başında Benfica’ya transfer olması ve burada sergilediği performanstan da etkilenmiş durumda. Bu süreç, milli futbolcunun Avrupa hayaline olan motivasyonunu artırdı.Devre arası transfer i̇htimali güçleniyorBarış Alper Yılmaz’ın Avrupa’ya transferi, devre arası transfer dönemi için gündemin sıcak konularından biri. Serie A kulüplerinden gelen ilginin yanı sıra oyuncunun dil eğitimi ve performansı, transfer ihtimalini güçlendiriyor.

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