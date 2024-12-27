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Serie A’dan Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz’a teklif: 'Dil kursuna bile başladı'
Serie A’dan Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz’a teklif: 'Dil kursuna bile başladı'
Sputnik Türkiye
Galatasaray'ın yıldızı Barış Alper Yılmaz, Avrupa hayalini gerçekleştirmek için büyük bir adım atıyor. İngilizce derslerinden sonra İtalyanca öğrenmeye... 27.12.2024, Sputnik Türkiye
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italya 1. futbol ligi (serie a)
barış alper yılmaz
kerem aktürkoğlu
ankara keçiörengücü
galatasaray
italyanca
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Galatasaray'da gösterdiği performansla adından söz ettiren Barış Alper Yılmaz, Avrupa'nın dikkatini çekmeye devam ediyor. 2021’de Ankara Keçiörengücü'nden transfer edilen 24 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı formayla A Milli Takım’a yükselerek kariyerinde önemli bir sıçrama yaptı. Şimdi ise rotasını Avrupa olarak belirlemiş durumda.İngiltere’den İtalya’ya uzanan i̇lgiSezon başında İngiliz kulübü Nottingham Forest’ın teklifte bulunduğu Barış Alper Yılmaz için Galatasaray transfer onayı vermedi. Ancak milli yıldız, bu ilginin ardından performansını daha da yükseltti. Bu sezon çıktığı maçlarda dokuz gole ulaşarak kariyer rekoru kıran Barış Alper, şimdi de İtalyan kulüplerinin radarında.İtalyanca dersleri başladıSabah’ın haberine göre Barış Alper Yılmaz, İngilizce derslerinin ardından İtalyanca öğrenmeye de başladı. Avrupa hayalini gerçekleştirmek için adımlar atan genç oyuncu, dil eğitimine önem vererek yeni bir transfer sürecine hazırlanıyor.Kerem Aktürkoğlu’nun i̇zinden gidiyorBarış Alper, yakın arkadaşı Kerem Aktürkoğlu’nun sezon başında Benfica’ya transfer olması ve burada sergilediği performanstan da etkilenmiş durumda. Bu süreç, milli futbolcunun Avrupa hayaline olan motivasyonunu artırdı.Devre arası transfer i̇htimali güçleniyorBarış Alper Yılmaz’ın Avrupa’ya transferi, devre arası transfer dönemi için gündemin sıcak konularından biri. Serie A kulüplerinden gelen ilginin yanı sıra oyuncunun dil eğitimi ve performansı, transfer ihtimalini güçlendiriyor.
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barış alper yılmaz, galatasaray transfer haberleri, barış alper yılmaz avrupa, barış alper yılmaz serie a, galatasaraylı futbolcu avrupa’ya transfer, nottingham forest barış alper yılmaz, italya’dan galatasaraylı oyuncuya ilgi, kerem aktürkoğlu benfica transferi, genç türk futbolcular avrupa’da, barış alper yılmaz dil eğitimi, barış alper yılmaz italya, barış alper yılmaz i̇ngilizce öğreniyor, galatasaray’dan ayrılacak oyuncular, devre arası transfer haberleri, galatasaray’ın milli futbolcusu, barış alper yılmaz i̇talyanca dersi, galatasaray yıldız futbolcu transfer, milli futbolcu barış alper yılmaz, barış alper yılmaz kariyer rekoru, galatasaray’dan i̇talya’ya transfer

Serie A’dan Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz’a teklif: 'Dil kursuna bile başladı'

10:06 27.12.2024
© AA / Emin SansarBarış Alper Yılmaz
Barış Alper Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2024
© AA / Emin Sansar
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Galatasaray'ın yıldızı Barış Alper Yılmaz, Avrupa hayalini gerçekleştirmek için büyük bir adım atıyor. İngilizce derslerinden sonra İtalyanca öğrenmeye başlayan milli futbolcuya, Serie A kulüplerinden yoğun ilgi var. Devre arası transfer dönemi öncesi Avrupa’ya transfer iddiaları güçleniyor. İşte detaylar.
Galatasaray'da gösterdiği performansla adından söz ettiren Barış Alper Yılmaz, Avrupa'nın dikkatini çekmeye devam ediyor. 2021’de Ankara Keçiörengücü'nden transfer edilen 24 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı formayla A Milli Takım’a yükselerek kariyerinde önemli bir sıçrama yaptı. Şimdi ise rotasını Avrupa olarak belirlemiş durumda.

İngiltere’den İtalya’ya uzanan i̇lgi

Sezon başında İngiliz kulübü Nottingham Forest’ın teklifte bulunduğu Barış Alper Yılmaz için Galatasaray transfer onayı vermedi. Ancak milli yıldız, bu ilginin ardından performansını daha da yükseltti. Bu sezon çıktığı maçlarda dokuz gole ulaşarak kariyer rekoru kıran Barış Alper, şimdi de İtalyan kulüplerinin radarında.

İtalyanca dersleri başladı

Sabah’ın haberine göre Barış Alper Yılmaz, İngilizce derslerinin ardından İtalyanca öğrenmeye de başladı. Avrupa hayalini gerçekleştirmek için adımlar atan genç oyuncu, dil eğitimine önem vererek yeni bir transfer sürecine hazırlanıyor.

Kerem Aktürkoğlu’nun i̇zinden gidiyor

Barış Alper, yakın arkadaşı Kerem Aktürkoğlu’nun sezon başında Benfica’ya transfer olması ve burada sergilediği performanstan da etkilenmiş durumda. Bu süreç, milli futbolcunun Avrupa hayaline olan motivasyonunu artırdı.

Devre arası transfer i̇htimali güçleniyor

Barış Alper Yılmaz’ın Avrupa’ya transferi, devre arası transfer dönemi için gündemin sıcak konularından biri. Serie A kulüplerinden gelen ilginin yanı sıra oyuncunun dil eğitimi ve performansı, transfer ihtimalini güçlendiriyor.
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