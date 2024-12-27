https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/fatih-terim-geri-dondu-yeni-kulubunden-turkce-merhaba-imparator-mesaji-paylasildi-1092080822.html

Fatih Terim geri döndü: Yeni kulübünden Türkçe 'Merhaba İmparator' mesajı sabaha karşı paylaşıldı

Fatih Terim geri döndü: Yeni kulübünden Türkçe 'Merhaba İmparator' mesajı sabaha karşı paylaşıldı

Sputnik Türkiye

Suudi Arabistan Pro Lig ekibi Al Shabab, Türk futbolunun efsane isimlerinden Fatih Terim’i teknik direktörlük görevine getirdi. 71 yaşındaki deneyimli teknik... 27.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-27T07:05+0300

2024-12-27T07:05+0300

2024-12-27T07:05+0300

spor

panathinaikos

wolverhampton

ankaragücü

kulüp

fatih terim

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imparator

suudi

suudi arabistan

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Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al Shabab, teknik direktörlük görevine Fatih Terim’i getirdiğini resmen açıkladı. Kulüp, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda Türkçe olarak “Merhaba, İmparator” ifadesine yer vererek taraftarlara heyecan dolu bir mesaj verdi.Fatih Terim ile yapılan sözleşmenin süresi 6 ay olarak belirlendi. Ayrıca anlaşmada, tarafların memnuniyeti durumunda kontratın uzatılmasına yönelik bir madde de yer alıyor.Vitor Pereira’nın yerini aldıAl Shabab, eski teknik direktörü Vitor Pereira’nın Wolverhampton’a transfer olması sonrası teknik adam arayışına girdi. Yapılan görüşmelerin ardından, tecrübeli isim Fatih Terim ile el sıkıştı.Al Shabab’ın lig performansıAl Shabab, Suudi Arabistan Pro Lig’de geride kalan 13 haftada 23 puan topladı. Bu süreçte takım, 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Terim’in, ligin ikinci yarısında takımı daha üst sıralara taşımak için ciddi bir mücadele vereceği düşünülüyor.Fatih Terim’in kariyeri ve kazandığı kupalarFatih Terim, teknik direktörlük kariyerine Ankaragücü’nde başladı. Ardından Göztepe, A Milli Takım, Galatasaray, Fiorentina, Milan ve son olarak Panathinaikos gibi takımları çalıştırdı. Kariyeri boyunca toplamda şu kupaları kazandı:Son olarak Panathinaikos’ta görev yapan Terim, Yunan ekibiyle çıktığı 26 maçta 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet elde etmişti.Türk futbolunun 'i̇mparatoru' Suudi Arabistan’daFatih Terim, Türk futbolundaki etkileyici kariyerine yeni bir halka ekleyerek Suudi Arabistan’a transfer oldu. Al Shabab’ın tecrübeli hocadan beklentisi büyük. Terim’in kısa vadede takıma nasıl bir ivme kazandıracağı şimdiden merak konusu.

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