https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/scholz-putinle-tekrar-gorusmek-isterim-1092112841.html
Scholz: Putin’le tekrar görüşmek isterim
Scholz: Putin’le tekrar görüşmek isterim
Sputnik Türkiye
Almanya Başbakanı Scholz, Rusya Devlet Başkanı Putin'le yeni bir telefon görüşmesi yapmaya hazır olduğunu belirtti. 27.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-27T18:36+0300
2024-12-27T18:36+0300
2024-12-27T18:35+0300
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telefon görüşmesi
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ortadoğu
ikili ilişkiler
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, T-Online haber sitesine verdiği demeçte Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile tekrar görüşmek istediğini söyledi.‘Putin’le tekrar görüşüp görüşmeyeceği’ sorusunu Scholz, “Bunu tekrar yapmayı isterim. Sadece saf olunmamalı ya da yanılsamalara kapılınmamalı. Bazı insanlar Almanya'da dolaşıp bir ya da iki konuşmanın yeterli olduğunu iddia ediyor” şeklinde yanıtladı.Putin ve Scholz arasında 2 Aralık 2022'den bu yana ilk telefon görüşmesi 15 Kasım'da Berlin'in girişimiyle gerçekleşmişti.Görüşmede Ukrayna, Ortadoğu'daki durum ve ikili ilişkiler ele alınmıştı. Görüşmeyle ilgili gazetecilere konuşan Putin, Alman Başbakan ile görüş alışverişinde bulunduğunu ancak her birinin kendi görüşünde kaldığını ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/musktan-rusya-ile-isbirligini-savunan-siyasi-partiye-ovgu-dolu-sozler-almanyayi-sadece-afd-1091817479.html
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olaf scholz, vladimir putin, almanya, rusya, telefon görüşmesi, ukrayna, ortadoğu, ikili ilişkiler
olaf scholz, vladimir putin, almanya, rusya, telefon görüşmesi, ukrayna, ortadoğu, ikili ilişkiler
Scholz: Putin’le tekrar görüşmek isterim
Almanya Başbakanı Scholz, Rusya Devlet Başkanı Putin'le yeni bir telefon görüşmesi yapmaya hazır olduğunu belirtti.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, T-Online haber sitesine verdiği demeçte Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile tekrar görüşmek istediğini söyledi.
‘Putin’le tekrar görüşüp görüşmeyeceği’ sorusunu Scholz, “Bunu tekrar yapmayı isterim. Sadece saf olunmamalı ya da yanılsamalara kapılınmamalı. Bazı insanlar Almanya'da dolaşıp bir ya da iki konuşmanın yeterli olduğunu iddia ediyor” şeklinde yanıtladı.
Putin ve Scholz arasında 2 Aralık 2022'den bu yana ilk telefon görüşmesi 15 Kasım'da Berlin'in girişimiyle gerçekleşmişti.Görüşmede Ukrayna, Ortadoğu'daki durum ve ikili ilişkiler ele alınmıştı. Görüşmeyle ilgili gazetecilere konuşan Putin, Alman Başbakan ile görüş alışverişinde bulunduğunu ancak her birinin kendi görüşünde kaldığını ifade etmişti.