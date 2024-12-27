https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/scholz-putinle-tekrar-gorusmek-isterim-1092112841.html

Scholz: Putin’le tekrar görüşmek isterim

Scholz: Putin’le tekrar görüşmek isterim

Sputnik Türkiye

Almanya Başbakanı Scholz, Rusya Devlet Başkanı Putin'le yeni bir telefon görüşmesi yapmaya hazır olduğunu belirtti. 27.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-27T18:36+0300

2024-12-27T18:36+0300

2024-12-27T18:35+0300

dünya

olaf scholz

vladimir putin

almanya

rusya

telefon görüşmesi

ukrayna

ortadoğu

ikili ilişkiler

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0c/1091451104_0:60:2730:1596_1920x0_80_0_0_01b0352f0570c4769c5fc8f36852fe42.jpg

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, T-Online haber sitesine verdiği demeçte Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile tekrar görüşmek istediğini söyledi.‘Putin’le tekrar görüşüp görüşmeyeceği’ sorusunu Scholz, “Bunu tekrar yapmayı isterim. Sadece saf olunmamalı ya da yanılsamalara kapılınmamalı. Bazı insanlar Almanya'da dolaşıp bir ya da iki konuşmanın yeterli olduğunu iddia ediyor” şeklinde yanıtladı.Putin ve Scholz arasında 2 Aralık 2022'den bu yana ilk telefon görüşmesi 15 Kasım'da Berlin'in girişimiyle gerçekleşmişti.Görüşmede Ukrayna, Ortadoğu'daki durum ve ikili ilişkiler ele alınmıştı. Görüşmeyle ilgili gazetecilere konuşan Putin, Alman Başbakan ile görüş alışverişinde bulunduğunu ancak her birinin kendi görüşünde kaldığını ifade etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/musktan-rusya-ile-isbirligini-savunan-siyasi-partiye-ovgu-dolu-sozler-almanyayi-sadece-afd-1091817479.html

almanya

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

olaf scholz, vladimir putin, almanya, rusya, telefon görüşmesi, ukrayna, ortadoğu, ikili ilişkiler