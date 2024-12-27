https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/sazan-sarmali-yontemiyle-20-milyonluk-dolandiricilik-7-zanli-yakalandi-1092092004.html

Sazan sarmalı yöntemiyle 20 milyonluk dolandırıcılık: 7 zanlı yakalandı

Sazan sarmalı yöntemiyle 20 milyonluk dolandırıcılık: 7 zanlı yakalandı

Sputnik Türkiye

İzmir'de sazan sarmalı yöntemiyle ev satışları sırasında 20 milyon liralık dolandırıcılık yapan bir çete yakalandı. 27.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-27T11:17+0300

2024-12-27T11:17+0300

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türkiye

sazan sarmalı

dolandırıcılık

nitelikli dolandırıcılık

izmir

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İzmir'de ev satışı sırasında vatandaşları 'sazan sarmalı' yöntemiyle dolandıran bir çete yakalandı. Çete üyelerinin bu yöntemle 20 milyon liralık dolandırıcılık yaptıkları tespit edilirken, düzenlenen operasyonda yakalanan yedi kişi tutuklandı. Peki sazan sarmalı nedir? Dolandırıcılar 'sazan sarmalı' sistemini nasıl işletiyor?İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, ev satış esnasında vatandaşların dolandırıldığı ihbarları üzerine takip başlattı. Yürütülen çalışmalarda şüphelilerin, 2024 yılı içerisinde İzmir’de ev satışı esnasında sazan sarmalı yöntemiyle 20 milyon lira değerinde dolandırıcılık yaptıkları belirlendi. Uzun süreli teknik ve fiziki takibin ardından geçtiğimiz Salı günü İzmir merkezli Adana ve Mersin’de belirlenen adreslere yapılan eşzamanlı operasyonda R.K.(21), E.C.(23), M.B.A.(24), F.G.(20), A.C.Ş.(24), O.Ö (23), M.D (32) gözaltına alındı. Operasyon kapsamında çok sayıda telefon, bilgisayar, telefon hatları ve dijitallere de el konuldu. Emniyetteki işlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen şebeke üyesi 7 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.Sazan sarmalı nedir?Genellikle internetten veya sosyal medya üzerinden yayılan satış ilanları aracılığıyla gerçekleştirilen bir dolandırıcılık yöntemi olan sazan sarmalı yönteminde, satıcı pozisyonunda bulunan dolandırıcılar, kendilerini gerçek bir ev sahibi gibi göstererek alıcıyı çeşitli tuzakların içine çekerler.Sazan sarmalı sistemi nasıl işliyor?Sazan sarmalı sisteminde, internette aracını ya da evini satmak için ilan veren kişiyi, dolandırıcılar arayarak satın almak istediğini belirtir hatta bunun için bir kapora göndererek aracı ya da evi ilandan kaldırılmasını ister. Ama il dışında olduğunu ya da işinin olduğunu belirterek evi ya da arabayı bir yakınının alacağını söyler. Araç ve sahibine ait bilgileri alan dolandırıcı aynı aracı yine internet üzerinden bu kez piyasanın altına bir fiyatla satışa çıkartır. Arayanlarla araç sahibi gibi pazarlık yapar. Aracın gerçek sahibi ile aracı satın almak isteyen kişiyi bir araya getirir. Araç devri için notere gidildiğinde alıcı, araç bedelini dolandırıcı tarafından verilen hesaba gönderir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/tapuda-sazan-sarmali-kurbani-oldu-2-milyon-100-bin-lirasini-kaybetti-1091623337.html

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