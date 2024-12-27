https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/samsunda-kaybolan-2-balikcidan-birinin-cesedi-bulundu-1092079216.html
Samsun'da kaybolan 2 balıkçıdan birinin cesedi bulundu
Samsun'da kaybolan 2 balıkçıdan birinin cesedi bulundu
Sputnik Türkiye
Samsun'un Çarşamba ilçesinde aranan 2 balıkçıdan birinin cesedine ulaşıldı. 27.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-27T02:57+0300
2024-12-27T02:57+0300
2024-12-27T02:58+0300
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Çarşamba'da Costal sahili açıklarında kaybolan balıkçı Halil Kayış ve Muharrem Sevgili'yi bulmak için yürütülen arama kurtarma çalışmalarına havanın kararmasının ardından ara verildi.Gece saatlerinde balıkçıların Karabahçe Mahallesi mevkisinde kıyıda bir ceset görmeleri üzerine cesedin kayıp balıkçılardan birine ait olduğu anlaşıldı.Halil Kayış'ın cenazesi Samsun Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.Costal Limanı'ndan 22 Aralık'ta çıkıp Yeşilırmak önlerinde ilerleyen 2 kişinin bulunduğu MURATIM 5 isimli balıkçı teknesinden haber alınamaması üzerine arama çalışması başlatılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/valilik-duyurdu-27-aralik-tatil-olan-il-ve-ilceler-hangisi-1092075214.html
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samsun, balıkçılık, balıkçı
samsun, balıkçılık, balıkçı
Samsun'da kaybolan 2 balıkçıdan birinin cesedi bulundu
02:57 27.12.2024 (güncellendi: 02:58 27.12.2024)
Samsun'un Çarşamba ilçesinde aranan 2 balıkçıdan birinin cesedine ulaşıldı.
Çarşamba'da Costal sahili açıklarında kaybolan balıkçı Halil Kayış ve Muharrem Sevgili'yi bulmak için yürütülen arama kurtarma çalışmalarına havanın kararmasının ardından ara verildi.
Gece saatlerinde balıkçıların Karabahçe Mahallesi mevkisinde kıyıda bir ceset görmeleri üzerine cesedin kayıp balıkçılardan birine ait olduğu anlaşıldı.
Halil Kayış'ın cenazesi Samsun Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Costal Limanı'ndan 22 Aralık'ta çıkıp Yeşilırmak önlerinde ilerleyen 2 kişinin bulunduğu MURATIM 5 isimli balıkçı teknesinden haber alınamaması üzerine arama çalışması başlatılmıştı.