https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/samsunda-kaybolan-2-balikcidan-birinin-cesedi-bulundu-1092079216.html

Samsun'da kaybolan 2 balıkçıdan birinin cesedi bulundu

Samsun'da kaybolan 2 balıkçıdan birinin cesedi bulundu

Sputnik Türkiye

Samsun'un Çarşamba ilçesinde aranan 2 balıkçıdan birinin cesedine ulaşıldı. 27.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-27T02:57+0300

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balıkçılık

balıkçı

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Çarşamba'da Costal sahili açıklarında kaybolan balıkçı Halil Kayış ve Muharrem Sevgili'yi bulmak için yürütülen arama kurtarma çalışmalarına havanın kararmasının ardından ara verildi.Gece saatlerinde balıkçıların Karabahçe Mahallesi mevkisinde kıyıda bir ceset görmeleri üzerine cesedin kayıp balıkçılardan birine ait olduğu anlaşıldı.Halil Kayış'ın cenazesi Samsun Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.Costal Limanı'ndan 22 Aralık'ta çıkıp Yeşilırmak önlerinde ilerleyen 2 kişinin bulunduğu MURATIM 5 isimli balıkçı teknesinden haber alınamaması üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/valilik-duyurdu-27-aralik-tatil-olan-il-ve-ilceler-hangisi-1092075214.html

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