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Valilik duyurdu: 27 Aralık tatil olan il ve ilçeler hangisi?
Valilik duyurdu: 27 Aralık tatil olan il ve ilçeler hangisi?
Sputnik Türkiye
Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre kent genelinde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde don ve buzlanma riskine karşı 27... 26.12.2024, Sputnik Türkiye
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Hakkari'de etkisini gösteren ve yarın da devam edecek kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.Hakkari Valiliği'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre kent genelinde bugün etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde don ve buzlanma riskine karşı 27 Aralık Cuma günü taşımalı eğitime ara verildi.
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hakkari tatil mi, yarın okullar tatil mi, okul ne zaman tatil olacak, yarın tatil mi, kar tatili
hakkari tatil mi, yarın okullar tatil mi, okul ne zaman tatil olacak, yarın tatil mi, kar tatili

Valilik duyurdu: 27 Aralık tatil olan il ve ilçeler hangisi?

22:10 26.12.2024
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Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre kent genelinde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde don ve buzlanma riskine karşı 27 Aralık Cuma günü taşımalı eğitime ara verildi.
Hakkari'de etkisini gösteren ve yarın da devam edecek kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.
Hakkari Valiliği'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre kent genelinde bugün etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde don ve buzlanma riskine karşı 27 Aralık Cuma günü taşımalı eğitime ara verildi.
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Valilik duyurdu: 26 Aralık tatil olan il ve ilçeler hangisi?
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