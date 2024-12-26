https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/valilik-duyurdu-27-aralik-tatil-olan-il-ve-ilceler-hangisi-1092075214.html

Valilik duyurdu: 27 Aralık tatil olan il ve ilçeler hangisi?

Valilik duyurdu: 27 Aralık tatil olan il ve ilçeler hangisi?

Sputnik Türkiye

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre kent genelinde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde don ve buzlanma riskine karşı 27... 26.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-26T22:10+0300

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Hakkari'de etkisini gösteren ve yarın da devam edecek kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.Hakkari Valiliği'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre kent genelinde bugün etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde don ve buzlanma riskine karşı 27 Aralık Cuma günü taşımalı eğitime ara verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/valilik-duyurdu-26-aralik-tatil-olan-il-ve-ilceler-hangisi-1092031894.html

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